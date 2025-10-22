Pao-tching v provincii Čaj-nan u příležitosti desátého výročí Pařížské dohody spouští iniciativu „Čínsko-evropská spolupráce pro rozvoj bezuhlíkových okresů"

Pao-tching (Čína) 22. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - U příležitosti desátého výročí Pařížské dohody Čína oficiálně představila své nové národně stanovené příspěvky (NDC) a zahájila iniciativu mezinárodní spolupráce AI+, která propojuje digitální a zelenou transformaci v rámci vize společné budoucnosti. Současně se 20. října v městě Pao-tching v provincii Chaj-nan uskutečnila mezinárodní konference „Od závazků k realizaci: kroky provincie Chaj-nan v procesu COP", kterou společně uspořádala Lidová vláda autonomního okresu Pao-tching Li a Miao, Čínská společnost pro udržitelný rozvoj a Institut pro klima a udržitelný rozvoj v Ning-jüanu (Chaj-nan). Akce se zúčastnilo více než sto zástupců mezinárodních organizací, čínských a evropských vlád, výzkumných institucí a podniků, kteří společně diskutovali o tom, jak mohou místní samosprávy hrát klíčovou roli při naplňování příspěvků NDC.

Pao-tching: zkušební pole pro čínské NDC na okresní úrovni

Jako jediný okresní celek v Číně zařazený do Zóny čínsko-evropské spolupráce v oblasti zelených a digitálních inovací využívá Pao-tching výhod Svobodného přístavu Čaj-nan, včetně nulových cel, nízkých daňových sazeb a zjednodušeného daňového systému, a také usnadněného přeshraničního toku dat. Tím vytváří jedinečné podmínky pro mezinárodní spolupráci a propojování zelené a digitální transformace. Nachází se v oblasti, která má ambici stát se největším svobodným přístavem na světě, a Pao-tching si zde již vybudoval pevné základy pro další rozvoj zelené i digitální přeměny.

Mezi hlavní opatření Pao-tchingu podporující přechod k nulovým emisím uhlíku patří:

• Podpora elektrifikace, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje integrovaných energetických služeb v klíčových odvětvích – v průmyslu, stavebnictví, dopravě a cestovním ruchu – s cílem snížit uhlíkovou náročnost;

• Zvyšování kapacity přirozených pohlcovačů uhlíků, především deštných pralesů a údolích řek, aby se dosáhlo rovnováhy mezi snižováním emisí a zachycováním uhlíku;

• Vybudování platformy pro správu „uhlíkového účtu a rozpočet", která bude v souladu s mezinárodními standardy;

• Pilotní zavedení vzájemného uznávání s evropským uhlíkovým vyrovnávacím mechanismem EU CBAM, jehož cílem je nabídnout vyhovující a nákladově efektivní řešení pro dodavatelské řetězce.

Světoví lídři v oblasti klimatu ocenili „pao-tchingské řešení"

• Sie Čen-chua, první zvláštní vyslanec Číny pro otázky změny klimatu, uvedl, že v rámci nové etapy čínských NDC a na základě společného čínsko-evropského prohlášení o klimatu představuje praktická spolupráce Pao-tchingu s evropskými partnery nejen klíčové opatření k posílení vlastního udržitelného rozvoje a k naplnění cílů výstavby Svobodného přístavu Čaj-nan a bezuhlíkového ostrova, ale zároveň přínos „pao-tchingského řešení" k celosvětové vizi bezuhlíkového rozvoje prostřednictvím konkrétních projektů.

• Laurence Tubianaová, zvláštní vyslankyně COP30 pro Evropu a generální ředitelka Evropské klimatické nadace (European Climate Foundation), zdůraznila, že naplnění cílů Pařížské dohody musí vycházet ze silné místní akce. Vyzdvihla Pao-tching jako inspirativní příklad a ocenila hodnotu projektu při podpoře spolupráce mezi vládou, akademickou sférou, průmyslem a evropskými partnery. Dodala, že zkušenosti provincie Čaj-nan by mohly posloužit jako model pro další ostrovní ekonomiky.

K diskusi u kulatého stolu s názvem „Utváření nového paradigmatu globálních měst budoucnosti a správy klimatu" se sešla Beate Trankmannová, stálá zástupkyně Rozvojového programu OSN (UNDP) v Číně, Cai Yaoze, starosta Pao-tchingu; Ji Weidong, profesor Šanghajské univerzity Ťiao-tchung a spolupředseda Globální sítě OSN pro umělou inteligenci (UNU Global AI Network); Peter Ling-Vannerus, vedoucí zastoupení banky SEB v Pekingu; Cong Ronggang, profesor Pekingského technologického institutu; Gary Zhao, generální ředitel společnosti BRE China; a Duncan Yu, generální ředitel společnosti Withings pro Asii. Společně diskutovali o pěti „Cestách od závazků k činům" – ukazatelích, financích, technologiích, správě a scénářích – a zaměřili se na to, jak převést globální klimatické ambice do konkrétních městských řešení, která budou měřitelná, financovatelná, realizovatelná, řiditelná a prakticky uchopitelná.

„AI+" posiluje čínsko-evropskou spolupráci v oblasti klimatu

Konference zdůraznila klíčovou roli umělé inteligence v oblasti správy klimatu. Řešení v rámci iniciativy „AI+", jejichž příkladem je velký model umělé inteligence „Zidong Taichu" (C'-tung Tchaj-čchu), se dnes široce uplatňují v oblastech, jako je správa na okresní úrovni, preventivní zdravotnictví, digitální ekonomika a zelené finance.

Mezi vlajkové projekty představené na konferenci patří:

• Podpora inteligentního navrhování budov ve všech fázích jejich životního cyklu s cílem vytvářet zelené, zdravé a chytré prostředí pro život;

• Integrace zdravotnických nositelných technologií do místních komunit, pracovního prostředí a zdravotnických zařízení s cílem vytvořit propojený systém od testování a certifikace technologií až po jejich praktické nasazení, čímž se usnadňuje vstup evropských firem digitálního zdravotnictví na čínský trh.

Vlajkové projekty „3+7+4" spojují Čínu a Evropu v rozvoji zelených a digitálních inovací

V rámci konference proběhl „Akcelerační kemp evropských partnerů", na němž byly stvrzeny dohody o realizaci vlajkových projektů „3+7+4", zaměřených na podporu čínsko-evropské spolupráce v oblasti zelených a digitálních inovací.

• 3 projekty na nejvyšší úrovni řízení: vytvářejí replikovatelný model rozvoje „oceán–ostrov s nulovými emisemi a vysokou odolností" a komplexní soubor nástrojů zahrnující politické rámce, normy, legislativu, finance a sdílení znalostí.

• 7 mezinárodních průmyslových projektů: zaměřuje se na digitální terapii, zelené a nízkouhlíkové stavební a komunitní standardy, inteligentní zdravotní komunity pro všechny věkové skupiny, integrované systémy zelené energie a řízení uhlíku a budov s využitím umělé inteligence. Projekty jsou realizovány ve spolupráci s evropskými partnery s cílem společně vyvíjet špičkové mezinárodní standardy a demonstrační projekty.

• 4 pilotní vlajkové projekty: zaměřují se na rozvoj přeshraniční zdravotní péče, konceptů „zdraví s negativní uhlíkovou stopou", přírodní terapie a technologie aktivního zdraví, s cílem vytvořit infrastrukturu odpovídající globálním standardům.

Evropská města a instituce jsou vyzvána, aby se připojila k druhé vlně partnerství. (Odkaz: https://gdip.cgsda.org/)

Akční plán: od vize k realizaci

Li Meng, předseda Čínské společnosti pro udržitelný rozvoj a bývalý náměstek ministra vědy a technologií Číny, vyzdvihl čtyři hlavní priority: vzájemné uznávání standardů, právní rámce, finanční inovace a etické záruky při využívání umělé inteligence v oblasti klimatu. Zároveň představil hlavní akční plán Inovační zóny Pao-tching pro nadcházející rok, který zahrnuje:

• zahájení projektu vědecké infrastruktury pro aktivní zdraví a platformy pro převod klinického výzkumu v provincii Čaj-nan,

• vývoj a zavedení digitální platformy Pao-tching pro správu uhlíku 2.0,

• zavedení certifikačního označení Čínsko-evropská zdravá komunita 1,5 °C,

• zveřejnění indexu zelených digitálních inovací Pao-tching.

Postřehy odborníků

• Mu Kerui, tajemník stranického výboru autonomního okresu Li a Miao Pao-tching v provincii Čaj-nan, představil inovativní přístupy a pilotní projekty, které Pao-tching rozvíjí při vytváření modelů městské odolnosti vůči klimatickým změnám v přímořských a ostrovních oblastech, a to z pohledu městské správy a udržitelného rozvoje.

• Qiao Jieová, členka Čínské akademie inženýrství a výkonná viceprezidentka Pekingské univerzity, představila dopady změny klimatu na reprodukční a dětské zdraví. Vysvětlila význam využití umělé inteligence v podpoře zdraví v průběhu celého života v kontextu globálních klimatických změn a uvedla, že praktické zkušenosti z Inovační zóny Pao-tching mohou přispět k vytvoření nového modelu celoživotní aktivní péče o zdraví.

• Yuan Feng, proděkan Fakulty architektury a urbanismu Univerzity Tchung-ťi, vyšel ze vztahu mezi „snižováním emisí a zdravím" a představil koncept „designového myšlení + aktivního zdraví" prostřednictvím inteligentních architektonických systémů, které pomáhají Pao-tchingu vybudovat globální demonstrační centrum pro aktivní zdraví a klimatickou obnovu.

• Jonas Törnblom, zakládající předseda Švédsko-čínské aliance pro zelené technologie a spoluředitel Čínsko-evropského inovačního centra pro udržitelný rozvoj (CEIC), uvedl, že CEIC bude podporovat vzájemné uznávání standardů a postupů mezi Čínou a Evropou.

• Xu Bo, ředitel Ústavu automatizace Čínské akademie věd, představil široké možnosti využití multimodálního velkého modelu „Zidong Taichu" v rámci správy na okresní úrovni. Zdůraznil, že iniciativa „AI+" představuje hnací motor pro budování bezuhlíkového Pao-tchingu.

• Peng Yiting, předseda společnosti Asia Allied Infrastructure Holdings, zdůraznil zásadu „nejprve plánování, poté rozvoj vedený standardy" a vyzval k současnému prosazování digitální a zelené transformace, která by z Pao-tchingu učinila jak „továrnu inovací", tak „výstavní síň" zelených technologií.

• Tang Huaová, generální ředitelka Úřadu pro mezinárodní hospodářský rozvoj provincie Čaj-nan, zdůraznila, že moderní průmyslový systém „4+5+3+2" provincie Čaj-nan vytvoří široké příležitosti pro mezinárodní spolupráci.

• Erik Berglof, hlavní ekonom Asijské banky pro investice do infrastruktury (AIIB), podpořil spolupráci veřejného a soukromého sektoru při investicích do přírodní infrastruktury. Poukázal na potřebu řešit změnu klimatu prostřednictvím propojení „klima–příroda–lidské zdraví" a ocenil integrovaná řešení Pao-tchingu založená na využívání přírodních zdrojů.

Dvě neveřejná jednání zahájila činnost pracovních skupin pro klíčové oblasti:

• Vzájemné uznávání uhlíkových standardů: neutrální a inkluzivní paradigma pro městskou správu založenou na umělé inteligenci – byla založena Asijská regionální pracovní skupina pro vzájemné uznávání uhlíkových standardů.

• Udržitelné právní mechanismy pro oceánské a ostrovní regiony – byla zřízena Pracovní skupina pro právní výzkum klimatu na ostrovech.

Závěrem

Před deseti lety zakotvila Pařížská dohoda společný závazek – udržet globální oteplování pod hranicí 1,5 °C. Dnes, o desetiletí později, na tuto výzvu odpovídá Pao-tching v provincii Čaj-nan svým novým příspěvkem NDC a dynamikou uzavření celního režimu Svobodného přístavu Čaj-nan v roce 2025. Zároveň vyzývá mezinárodní partnery ke společné výstavbě okresů s nulovými emisemi uhlíku. Jde o výzvu přetavit závazky v činy, nechat technologie zakořenit a proměnit přínosy zelené transformace v konkrétní užitek pro obyvatele Číny i Evropy.

Na shledanou v Pao-tchingu. Na shledanou v Evropě. Na shledanou na COP30.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2801324/image.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2801325/image.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2801326/image.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2801327/image.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2801328/image.jpg

KONTAKT: Ting Qu, tingqu@cgsda.org

 

