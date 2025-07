Pár piv a pak na kolo? Česká realita, která zabíjí. Cyklisté pod vlivem alkoholu stojí za čtvrtinou nehod

„Jízda na kole po pár pivech se může zdát jako neškodná tradice. Jenže statistiky mluví jasně: opilý cyklista má až 20× vyšší pravděpodobnost, že způsobí nehodu, než řidič auta se stejnou hladinou alkoholu,“ upozorňuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. A čísla za loňský rok jsou alarmující. V posledních pěti letech u 28 % nehod způsobených cyklisty, byli cyklisté pod vlivem alkoholu. V případě cyklistů na elektrokole v posledních dvou letech se jedná dokonce o 32 % nehod. V letech 2023 a 2024 Policie ČR také sleduje samostatně elektrokoloběžky. U těchto dopravních prostředků bylo dokonce téměř 41 % řidičů pod vlivem alkoholu. Ve více než polovině případů přitom měli viníci v krvi přes 1,5 promile alkoholu – tedy zhruba tolik, co odpovídá čtyřem až pěti pivům.

Cyklista není vyjímka. Platí pro něj stejná pravidla jako pro řidiče auta

„Lidé často nevnímají kolo jako dopravní prostředek, který by mohl ublížit Ale ať při cestě do práce, tak i odpolední rekreační projížďce je podle zákona cyklista řidičem – byť nemotorového vozidla – a platí pro něj stejná pravidla jako pro ostatní,“ vysvětluje Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.

Pod vlivem alkoholu cyklisté hůř udrží rovnováhu, zhoršuje se jim zrak i orientace, jejich jízda je hůře předvídatelná a reakce jsou pomalé. Když navíc nemají přilbu a nejsou dobře vidět, stávají se doslova jedoucími časovanými bombami.

A nejde jen o kola. Zákaz alkoholu platí i pro cyklisty na elektrokolech a koloběžkách do výkonu 250 W a rychlosti 25 km/h. „Kdo se domnívá, že na koloběžce můžete pít na rozdíl od řidičů motorových vozidel, mýlí se. Policie i cyklistu může zastavit a pokutovat za jízdu pod vlivem alkoholu. Jen o cyklistický průkaz nepřijdete,“ dodává Novotná.

Česko má nulovou toleranci. A je to dobře

Zatímco v Německu smí cyklista na kolo i s 1,6 promile a v Rakousku do 0,8, v Česku i Slovensku platí nulová tolerance. A podle odborníků je to správně. „Každá desetina promile navíc znamená násobně vyšší riziko. Jsem rád, že patříme ke státům, které to berou vážně,“ říká Jan Polák.

V mnoha zemích Evropy se na cyklisty hledí jako na běžné řidiče – tedy i se stejnými sankcemi. Jinde žádný konkrétní limit není, ale pokud cyklista nezvládá kolo bezpečně, může dostat pokutu i tam.

„Od ledna 2024 platí přísnější postihy. Za jízdu pod vlivem alkoholu může cyklista zaplatit pokutu od 7 do 25 tisíc korun. Pokud se odmítne podrobit dechové zkoušce, riskuje až 75 tisíc. A to i v případě, že nezpůsobí nehodu,“ upozorňuje Jan Straka, zástupce ředitele Služby dopravní policie Policejního prezidia.

Alkohol + řídítka = špatná kombinace. Vždycky

Projekt Na kole jen s přilbou, který podporují Policie ČR nebo Horská služba, se dlouhodobě snaží zvyšovat povědomí o tom, že i cyklista má odpovědnost. Nejen za sebe, ale i za ostatní.

„Dát si pivo po výletě? Proč ne. Ale kolo si pak radši veďte vedle sebe. Opravdu není v pořádku v dnešní době hustého provozu se dopravovat na kole do vedlejší vesnice nebo po městě na pivo. Až Franta po pěti pivech skončí po cestě z hospody na kole ve škarpě, neublíží tím jen sobě. A co kdyby svou jízdou pod vlivem navíc ohrozil řidiče v autě? Nebo chodce? Bude to společnost tolerovat?“ uzavírá Polák.

Projekt Na kole jen s přilbou se věnuje osvětě v oblasti bezpečnosti cyklistů v České republice. Jeho cílem je snižovat závažnost následků dopravních nehod prostřednictvím komunikace, prevence a motivace k používání přilby a dalších ochranných prvků. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR, Horská služba ČR, Mojekolo.cz, Altima, nebo společnost Rengl.

Dopravní nehody s účastí cyklisty DN U TZ LZ z toho s účastí cyklisty na eletrokole 2020 4 204 40 284 3 415 2021 3 994 43 245 3 264 2022 4 333 42 286 3 542 2023 4 170 39 260 3 438 427 2024 4 315 38 220 3 600 641

Dopravní nehody zaviněné cyklistou DN U TZ LZ z toho zaviněno cyklistou pod vlivem alkoholu 2020 2 728 25 161 2 284 721 2021 2 672 20 136 2 232 753 2022 2 834 20 159 2 341 820 2023 2 804 22 154 2 341 794 2024 2 900 24 129 2 441 819

Zaviněno cyklistou na elektrokole DN U TZ LZ z toho zaviněno cyklistou na elektrokole pod vlivem alkoholu 2023 301 4 21 252 97 2024 465 8 33 385 150

Dopravní nehody s účastí koloběžky DN U TZ LZ z toho s účastí eletrokoloběžky 2023 499 4 33 413 430 2024 639 3 45 519 535

Dopravní nehody zaviněné řidičem koloběžky DN U TZ LZ z toho zaviněno řidičem koloběžky pod vlivem alkoholu 2023 403 4 26 337 154 2024 507 2 39 414 178

Zaviněno řidičem elektrokoloběžky DN U TZ LZ z toho zaviněno řidičem elektrokoloběžky pod vlivem alkoholu 2023 348 3 20 294 146 2024 425 1 37 343 170

Zdroj: Bezpečně na silnicích / Policie ČR