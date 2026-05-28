Pár piv nebo pohárek vína a pak na kolo? Riziko, které v Česku stále podceňujeme

Praha 28. května 2026 (PROTEXT) - Léto, cyklovýlety, zahrádky, vinné stezky a zastávka „na jedno“. Pro mnoho Čechů běžná součást sezóny. Jenže právě alkohol za řídítky kola zůstává jedním z největších a nejpodceňovanějších rizik českých silnic. Alkohol stojí za třetinou nehod cyklistů

Statistiky mluví jasně: v České republice se ročně stane přes dva a půl tisíce dopravních nehod zaviněných cyklistou, až u třetiny případů je cyklista pod vlivem alkoholu. Nejvíce alarmující je přitom množství alkoholu, se kterým lidé na kolo usedají. Jen v roce 2025 eviduje Policie ČR 727 nehod s přítomností alkoholu u viníků cyklistů, přičemž ve 470 případech měl cyklista více než 1,5 promile alkoholu v krvi. To jsou dvě třetiny všech nehod zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu. V případě osob na elektrokoloběžkách alkohol, dle Pavla Havránka z Centra dopravního výzkumu, figuroval až u 43 % nehod jimi zaviněných.

„Mnoho lidí si stále myslí, že kolo není dopravní prostředek, ale jen forma relaxu nebo sportu, kde pár piv nehraje roli. Lidský organismus rozdíl mezi řidičem auta a jízdního kola nezná. Opilý cyklista je nebezpečný sobě i ostatním,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Alkohol na kole? Horší stabilita, pomalejší reakce i špatný odhad

Cyklista je oproti řidiči auta mnohem zranitelnější. Nemá karoserii, airbagy ani bezpečnostní pásy. O to více je závislý na svých schopnostech správně reagovat. A právě ty alkohol výrazně ovlivňuje. Už malé množství alkoholu zhoršuje rovnováhu a stabilitu cyklisty, zpomaluje jeho reakce a prodlužuje brzdnou dráhu. Pod vlivem alkoholu se také zhoršuje periferní vidění, schopnost odhadnout vzdálenost nebo rychlost a výrazně roste sklon k riskování a přeceňování vlastních schopností.

„Cyklista pod vlivem často jede nejistě, hůře drží směr a pozdě reaguje na překážky nebo ostatní účastníky provozu. Ve vyšších rychlostech nebo v hustším provozu pak stačí opravdu málo,“ upozorňuje Ladislav Slánský, koordinátor projektu Na kole jen s přilbou.

Nebezpečná je také kombinace alkoholu, letních teplot a únavy. Organismus reaguje pomaleji a člověk často podcení vlastní stav. Rizikové jsou zejména večerní návraty z výletů nebo akcí, kdy cyklista usedá na kolo po několika pivech v domnění, že „to má pod kontrolou“. „Nemá, a pokud nebude mít správnou výbavu jízdního kola, bude pro ostatní účastníky nejen nečitelný, ke všemu navíc i neviditelný,“ upozorňuje Slánský.

Osvěžení a pitný režim rozhodně ano. Alkohol ne

Projekt Na kole jen s přilbou proto apeluje na cyklisty, aby během celé cyklosezóny mysleli především na bezpečnost, jejíž součástí je i správný a dostatečný pitný režim. Ideálním osvěžením během jízdy je voda nebo nealkoholické nápoje. „Pokud mají během cyklo vyjížďky lidé chuť na pivo, doporučujeme sáhnout po nealkoholické variantě. Dnes je k dispozici široká nabídka kvalitních alternativ, které umožňují osvěžení i v situacích, kdy je potřeba zachovat plnou pozornost a bezpečně reagovat v provozu. Rostoucí popularitu zaznamenávají zejména ochucené nealko pivní varianty a tzv. nulky,“ komentuje situaci Dita Jacobson, Corporate Affairs Manager ve společnosti Heineken Česká republika, která projekt Na kole jen s přilbou dlouhodobě podporuje.

Česká republika: nulová tolerance alkoholu na kole

V České republice platí pro cyklisty stejně jako pro řidiče motorových vozidel nulová tolerance alkoholu. Policie může cyklistu kdykoli zastavit a podrobit dechové zkoušce. Cyklista, který by byl pod vlivem alkoholu se dopouští přestupku, při vyšších limitech i trestného činu. Uložena mu může být pokuta příkazem na místě i ve správním řízení stejná, jako u řidiče osobního automobilu. Rozdíl je pouze v tom, že opilý cyklista neohrožuje své bodové konto.

Pravidla v Evropě ale nejsou jednotná. Zatímco v České republice a na Slovensku platí nulová tolerance, například v Polsku mohou mít cyklisté v krvi maximálně 0,2 promile alkoholu. V Rakousku je limit nastaven na 0,8 promile a v Německu dokonce až na 1,6 promile, ale pokud překročí cyklista tuto hranici, může přijít o řidičské oprávnění. Ve většině dalších států Evropské unie se tolerance pohybuje kolem 0,5 promile alkoholu v krvi. Podle odborníků ale vyšší tolerance automaticky neznamená vyšší bezpečnost. „Jsem rád, že v Česku platí nulová tolerance. Alkohol na kole není maličkost ani folklór. Je to rizikové chování, které může mít fatální následky,“ uzavírá Jan Polák.

Projekt Na kole jen s přilbou se věnuje osvětě v oblasti bezpečnosti cyklistů v České republice. Jeho cílem je snižovat závažnost následků dopravních nehod prostřednictvím komunikace, prevence a motivace k používání přilby a dalších ochranných prvků. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR a Horská služba ČR. Projekt podporují také společnosti Czechoslovak Group, ELTODO, DECATHLON, CREDITAS Real Estate, ENERGIE AG BOHEMIA, Rengl nebo pivovar Heineken.

Zdroj: Tým silniční bezpečnosti

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

