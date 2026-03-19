Paraziti nejsou maličkost. Majitelé mazlíčků netuší rizika a tápou v prevenci

  13:00
Praha 19. března 2026 (PROTEXT) - 

  • 43 % majitelů domácích mazlíčků uvádí, že jejich zvíře se potýkalo s parazity.
  • 27 % respondentů průzkumu uvedlo, že o rizicích parazitů ví jen málo nebo vůbec.
  • Jen ve Spojených státech se odhaduje, že více než 1,2 milionu psů trpí srdeční červivostí. Onemocnění se v Evropě navíc objevilo v nových zemích, včetně Slovenska a téměř celého Maďarska.

Paraziti, jako jsou blechy, klíšťata nebo červi, stále patří mezi nejčastější zdravotní problémy domácích mazlíčků. Přitom jde o onemocnění, kterým lze snadno předcházet. Připomíná to Světový den povědomí o parazitech, který se každoročně koná 20. března, pouhý den před astronomickým začátkem jara, kdy se s rostoucími teplotami zvyšuje i aktivita vnějších parazitů jako jsou klíšťata a blechy.

Nový celosvětový průzkum společnosti Boehringer Ingelheim mezi 6 500 majiteli domácích mazlíčků ukazuje, že i přes častý výskyt parazitů u domácích mazlíčků, je povědomí o jejich rizicích mezi majiteli poměrně nízké. Více než čtvrtina chovatelů přiznala, že o rizicích ví jen málo, nebo vůbec. Dvě třetiny z nich uvádí, že by uvítalo jasnější rady a doporučení, jak své mazlíčky před parazity ochránit.

Zkušenost s parazity má přitom téměř celá polovina majitelů. Celkem 43 procent z nich uvedlo, že jejich zvíře se již s vnitřními nebo vnějšími parazity potýkalo. V jednom z pěti případů k ní dokonce došlo v průběhu uplynulého roku.

Srdeční červivost se šíří do nových evropských zemí

Srdeční červivost (dirofilarióza) je vážné a často smrtelné parazitární onemocnění psů a koček přenášené komáry. Jen ve Spojených státech se odhaduje, že více než 1,2 milionu psů je tímto onemocněním nakaženo. V Evropě se toto onemocnění rozšířilo do nových zemí včetně sousedního Slovenska a endemické je již téměř v celém Maďarsku. „Srdeční červivost se nejen šíří do nových zemí v důsledku oteplování klimatu, v potaz by ji měli určitě brát majitelé psů a koček, kteří se svými mazlíčky cestují především do jižněji položených zemí,“ říká veterinární lékař MVDr. Dan Sokolíček.

Klíšťata zůstávají parazitem číslo jedna ve světě i u nás

Hlavní nepřítelem domácích mazlíčků jsou celosvětově klíšťata, a to i přes to, že proti nim existuje účinná ochrana. Nedávný průzkum ukázal, že v Itálii se s klíšťaty potýká přibližně každý druhý pes. Pro srovnání v jihovýchodní Asii jsou klíšťaty napadeny více než dvě třetiny všech psů.

Ani v České republice není situace růžová. Nejběžnějším klíštětem u nás je tzv. klíště obecné, které je hlavním přenašečem lymské boreliózy, nemoci, která způsobuje bolesti kloubů a v některých případech poškození ledvin. Velmi častí jsou také pijáci (např. piják lužní), kteří přenáší babeziózu, prvokovou infekci, jež ničí červené krvinky.

Někteří paraziti mohou přenášet infekce i na člověka

Kromě nepohodlí a onemocnění u zvířat mohou někteří parazité napadat nebo přenášet infekce i na lidi. „O klíšťatech se často mluví v souvislosti s člověkem, takže se může zdát, že o nich máme dostatek informací. Data ale ukazují, že lidé stále rizika a prevenci podceňují,“ komentuje veterinář Sokolíček.

Podle něj je důležité si uvědomit, že ochrana proti parazitům není jen sezónní záležitost. „Jde o celoroční péči. Navíc si stále málo lidí uvědomuje, že zdraví mazlíčka má nezpochybnitelný vliv i na zdraví a pohodu jich samotných,“ říká Dan Sokolíček a doplňuje: „Rozhodně doporučuji preventivní ochranu mazlíčků před parazity konzultovat s veterinárním lékařem, kteří i nadále zůstávají nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o zdraví zvířat.“

Více informací k tématu zvířecích parazitů najdete na informačním portálu ProZdraviZvirat.cz nebo v podcastu Dogtoři.

 

Informace o průzkumu

Průzkum byl proveden mezi 6500 majiteli domácích mazlíčků ve Spojeném království, USA, Francii, Německu, Turecku, Číně, Japonsku, Mexiku a Brazílii. Rozhovory proběhly online v lednu 2026 prostřednictvím e-mailových pozvánek a online dotazníku realizovaného agenturou Sapio Research. Více informací zde.

 

Zdroj: Boehringer Ingelheim

 

 

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Z poškozené se stala kurýrka. Starší žena dvakrát naletěla kyberšmejdům

Z poškozené se stala kurýrka. Starší žena dvakrát naletěla „kyberšmejdům“

Čtyřiašedesátiletá žena během půl roku dvakrát naletěla kyberšmejdům, nakonec ji chytila policie, když převážela odcizených 150 tisíc korun. Podvodníci z ní totiž nejdříve vylákali osm set tisíc na...

V Ostravě hořela střecha panelového domu, tři lidé se nadýchali zplodin

Hasiči si vyžádali při zásahu u požáru střechy v Nádražní ulici v Ostravě také...

Záchranné složky zasahují v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Na místě pracovaly všechny složky IZS. Tři...

Sokolov letos opraví střechu Hornického domu za 12,7 milionu korun

ilustrační snímek

Sokolov letos opraví střechu Hornického domu. Po opravě bude mít historickou červenou barvu. Práce by neměly omezit plánované kulturní akce Městského domu...

Sloupnice na Svitavsku otevřela nový domov se zvláštním režimem za 123 mil. Kč

ilustrační snímek

Obec Sloupnice na Svitavsku otevřela novou budovu domova se zvláštním režimem za 123 milionů korun včetně DPH. V jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním...

Fotil nezletilé dívky, svlékaly se mu na webkameře. Sexuální útok ale popírá

Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...

Krajský soud ve Zlíně se dnes začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské pornografie a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Obžalovaný osmačtyřicetiletý muž ze Zlína u některých...

Výjimečná událost v karvinském dole. OKD začalo vytahovat sedmnáctimetrové nádoby

Masivní, tmavá skipová nádoba o hmotnosti 24 tun je vysunována z objektu haly...

Další krok při likvidaci poslední činné šachty na území republiky má za sebou společnost OKD. Zaměstnanci stonavského dolu ČSM na Karvinsku nyní z těžní jámy postupně vytahují skipové nádoby,...

Zloděj ukradl téměř kilometr kabelů, na místa činu se nechával vozit taxíkem

Zloděj kabelů se stal postrachem obce Křelov-Břuchotín na Olomoucku, hojně se...

Škodu za více než čtvrt milionu korun napáchal během měsíce zloděj, kterého nyní dopadli olomoučtí policisté. Utnuli tak sérii vloupání, při níž se muž zaměřoval především na krádeže kabelů.

Moravskoslezský kraj odmítá návrh na změnu rozdělení daňových příjmů

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj nesouhlasí s posledním návrhem na změnu rozdělení daňových příjmů krajům. Kvůli tomuto návrhu rozpočtového určení daní (RUD) by totiž...

Uhynuly i krávy s telaty v porodních cestách. Soud potrestal zanedbání chovu

Obžalovaný František Horn (vpravo) v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad...

Za chov skotu v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku poslal pražský vrchní soud ředitele společnosti Ekochov CMN Antonína Hajzlera na pět let do vězení. Na deset let mu zakázal se starat o...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Hlavní lyžařské areály v hradeckém kraji dál v provozu, otevřeno 46 km sjezdovek

ilustrační snímek

Hlavní lyžařské areály v Královéhradeckém kraji v Krkonoších a v Orlických horách jsou i po jarních prázdninách v provozu a nabízejí dobré lyžování. Na...

Koma Modular chce příští rok začít stavět na zlínském sídlišti

ilustrační snímek

Vizovický výrobce modulárních systémů Koma Modular chce na konci léta požádat o stavební povolení pro obchodní a komunitní centrum na zlínském sídlišti Jižní...

