Parfémy Sweet Tooth od Sabriny Carpenterové se nyní dodávají prostřednictvím webu FragrancebySabrina.com přímo spotřebitelům ve Velké Británii a Evropě

Tuto mezinárodní expanzi přímého prodeje spotřebitelům podporuje Scent Beauty, rychle rostoucí společnost podnikající v parfémech a kosmetice, která přináší nové pojetí toho, jak zákazníci po celém světě objevují a získávají prémiové zážitky v oblasti vůní. V rámci své globální infrastrukturní strategie nyní společnost Scent Beauty vyřizuje objednávky z Velké Británie a EU ze skladů v těchto regionech, což umožňuje rychlejší, levnější a ekologičtější dopravu.
„Ve společnosti Scent Beauty se zavázali poskytovat spotřebitelům po celém světě nejlepší zážitky v oblasti vůní a krásy," říká Steve Mormoris, generální ředitel společnosti Scent Beauty. „Věříme, že každý si zaslouží snadný, cenově dostupný a ekologicky odpovědný způsob nakupování. S potěšením oznamujeme, že řada vůní Sweet Tooth od Sabriny Carpenterové se nyní dodává přímo zákazníkům ve Velké Británii a Evropské unii z regionálních skladů. Jsme hrdí na to, že jsme v této oblasti průkopníky a přinášíme Sabrininy oblíbené produkty zákazníkům ve Velké Británii a EU, tedy na trzích, které jsou často nedostatečně pokryty, pokud jde o přístup k ikonickým americkým značkám, jako je Sweet Tooth."
Mnoho dalších řad parfémů se stále dodává ze zahraničí ze Spojených států, což vede k dlouhým čekacím dobám, vysokým nákladům na dopravu a zvýšené uhlíkové stopě. Fragrance by Sabrina se tomuto trendu vzpírá a nabízí chytřejší a ekologičtější alternativu fanouškům po celém světě.
Toto rozšíření je pouze začátkem širšího globálního rozvoje společnosti Scent Beauty, která buduje mohutnou mezinárodní síť skladů, aby uspokojila rostoucí poptávku po dostupných, vysoce kvalitních parfémech. FragrancebySabrina.com navíc nabízí dopravu zdarma, pokud zákazníci dosáhnou limitu nákupu uvedeného na webových stránkách.
O Sweet Tooth od Sabriny Carpenterové
Sweet Tooth od Sabriny Carpenterové je debutová kolekce parfémů od zpěvačky, skladatelky a herečky Sabriny Carpenterové. Tato řada, navržená ve spolupráci se společností Scent Beauty, zachycuje Sabrinin hravý, nostalgický styl a lásku ke kráse. Od svého uvedení na trh si kolekce získala věrnou základnu fanoušků a nadále roste o další produkty, jako jsou Sweet Tooth, Caramel Dream, Cherry Baby a Me Espresso. Díky své odvážné, expresivní identitě a silnému ohlasu u sociálního a globálního publika se Sweet Tooth rychle stává jednou z nejznámějších značek parfémů celebrit na trhu.
O společnosti Scent Beauty
Scent Beauty je moderní společnost zabývající se parfémy a kosmetikou, která mění způsob, jakým spotřebitelé vnímají vůně, a to díky inovacím, dostupnosti a udržitelnosti. Společnost spolupracuje s kulturními ikonami a celosvětově uznávanými jmény na uvádění jedinečných značek parfémů na trh, včetně partnerství se společnostmi AllSaints, Dolly Parton a Stetson. Díky modelům přímého prodeje spotřebitelům i maloobchodníkům/distributorům, rostoucí globální síti skladů a poslání zpřístupnit prémiové parfémy a zvýšit jejich ekologickou šetrnost společnost Scent Beauty přepisuje význam pojmu „přinášet krásu do světa".
Další informace nebo možnost zakoupit kolekci Sweet Tooth by Sabrina Carpenter najdete na www.FragrancebySabrina.com.
Pro jakékoli dotazy médií kontaktujte: sweettooth@infinitycreativeagency.com
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2776058/Sweet_Tooth_by_Sabrina_Carpenter_SCENT_BEAUTY_Logo_Logo.jpg