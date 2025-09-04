Paris Design Week: výstava „Out of the Blue“ v Českém centru představuje nový přístup k designu skla

„Instalace výstavy pracuje se slovní hříčkou out of the blue a jejím českým významem zčistajasna jako s metaforou momentu překvapení, náhlého zjevení či impulzu k proměně,“ vysvětluje kurátorský záměr a pojítko mezi vystavenými pracemi Marcel Mochal, vedoucí ateliéru Sklo a zakladatel studia LLEV.
„Jsme hrdí na to, že můžeme v rámci prestižní pařížské přehlídky designu představit v Českém centru díla studentek a studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z ateliéru Marcela Mochala. Na jejich práci se sklem je působivé, jak dokáží skrze tento materiál zprostředkovat pocity dnešní mladé generace,“ uvádí k výstavě Radka Ondráčková, ředitelka Českého centra v Paříži.
Dvě patra Českého centra jsou věnována aktuálním pracím studentů Ateliéru skla, který vede designér Marcel Mochal (LLEV) za asistence Stanislava Holého (MONOPOST) na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Pod vedením této výrazné tvůrčí dvojice vznikl soubor produktů a objektů, které propojují sklářské řemeslo a silný myšlenkový obsah s důrazem na udržitelnost a sounáležitost s člověkem i přírodou. Instalace výstavy pracuje s významem slova zčistajasna jako s metaforou momentu překvapení, náhlého zjevení či impulzu k proměně. Divák je vtažen do atmosféry, kde se sklo stává médiem nečekaného a intimního zážitku. V křehkosti a světelných proměnách materiálu se odráží citlivost nové generace designérů, jejichž práce osciluje mezi objektem, prožitkem a produktem. Výstava je nejen přehlídkou mladého talentu, ale i zprávou o současné citlivosti a odvaze tvořit mimo zaběhlé standardy v duchu motta – out of the blue.
Souběžně s výstavou se představí textilní umělkyně Rozália Tóvaj, pozvaná Maďarským kulturním institutem, svou reinterpretaci tradiční techniky barvení indigem „kékfestés“ neboli modrotisk.
Vystavující umělci a umělkyně
Alina Akhmetova / Eliška Barteková / Vilma Čechurová / Anna Čermáková / Pavlína Čeřovská / Jan Čihák / Sára Drobíková / Noemi Frostová / Dmytro Havrylenko / Lenka Holubcová / Adéla Anna Kokešová / Jennifer Koudelková / Marek Kounovský / LLEV / Jeremiáš Mikloška / MONOPOST / Tereza Patočková / Alexander Peterka / Eliška Pozníková / Veronika Tichá / Hana Vopravilová
Data událostí
OUT OF THE BLUE
4. 9.–18. 10. 2025
Centre tcheque de Paris
18 rue Bonaparte
75006 Paris
MEDIA & CURATORS PREVIEW
4. 9. 2025, 12–14 h
VERNISÁŽ
4. 9. 2025, 18–21 h
DJ Merco & Pilsner Urquell
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
11. 9. 2025, 18 h
Tým FUD UJEP
Ateliér Sklo
Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Marcel Mochal / kurátor
Roman Beletskii, Marek Novotný / architektura
Michaela Zdeňková / grafický design
Lucie Kolečkářová / světelný design
Jaroslav Barášek / zvukový design
Johana Chramostová, Sophie Morgensternová, Matyáš Slabý / fotografie
Stanislav Holý, Jeremiáš Mikloška / produkce
Jan Čihák, Pavlína Čeřovská / PR
Česká centra
Česká centra jsou institutem veřejné diplomacie zřízeným Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Jejich hlavním posláním je podpora dobrého jména Česka ve světě a posilování kulturních vztahů mezi zeměmi. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 4 kontinentech. Kromě Českých center spravují také Český dům v Bělehradě, Bratislavě a Jeruzalémě.
Tým Českého centra Paříž
Radka Ondráčková / ředitelka, programová kurátorka
Tereza Nováková, Anna Kaletová / komunikace
Marie Sýkorová, David Rolland / produkce
