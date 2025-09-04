Paris Design Week: výstava „Out of the Blue“ v Českém centru představuje nový přístup k designu skla

Autor:
  16:58
Praha 4. září 2025 (PROTEXT) - České centrum Paříž se připojuje k prestižní přehlídce Paris Design Week. Dvacet jedna mladých umělců z Ateliéru Sklo Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v rámci kolektivní výstavy Out of the Blue využívá tradiční techniky nečekanými způsoby. Sklo v jejich pojetí osciluje mezi objektem, produktem a prožitkem, a stává se tak médiem, které dokáže zprostředkovat emoce, myšlenkový obsah i hmatatelné poselství o udržitelnosti. Kurátorem výstavy je vedoucí ateliéru Marcel Mochal. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 4. září v 18 hodin za přítomnosti umělců a potrvá do 18. října v Českém centru v Paříži.

„Instalace výstavy pracuje se slovní hříčkou out of the blue a jejím českým významem zčistajasna jako s metaforou momentu překvapení, náhlého zjevení či impulzu k proměně,“ vysvětluje kurátorský záměr a pojítko mezi vystavenými pracemi Marcel Mochal, vedoucí ateliéru Sklo a zakladatel studia LLEV.

„Jsme hrdí na to, že můžeme v rámci prestižní pařížské přehlídky designu představit v Českém centru díla studentek a studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z ateliéru Marcela Mochala. Na jejich práci se sklem je působivé, jak dokáží skrze tento materiál zprostředkovat pocity dnešní mladé generace,“ uvádí k výstavě Radka Ondráčková, ředitelka Českého centra v Paříži.

Dvě patra Českého centra jsou věnována aktuálním pracím studentů Ateliéru skla, který vede designér Marcel Mochal (LLEV) za asistence Stanislava Holého (MONOPOST) na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Pod vedením této výrazné tvůrčí dvojice vznikl soubor produktů a objektů, které propojují sklářské řemeslo a silný myšlenkový obsah s důrazem na udržitelnost a sounáležitost s člověkem i přírodou. Instalace výstavy pracuje s významem slova zčistajasna jako s metaforou momentu překvapení, náhlého zjevení či impulzu k proměně. Divák je vtažen do atmosféry, kde se sklo stává médiem nečekaného a intimního zážitku. V křehkosti a světelných proměnách materiálu se odráží citlivost nové generace designérů, jejichž práce osciluje mezi objektem, prožitkem a produktem. Výstava je nejen přehlídkou mladého talentu, ale i zprávou o současné citlivosti a odvaze tvořit mimo zaběhlé standardy v duchu motta – out of the blue.

Souběžně s výstavou se představí textilní umělkyně Rozália Tóvaj, pozvaná Maďarským kulturním institutem, svou reinterpretaci tradiční techniky barvení indigem „kékfestés“ neboli modrotisk.

Vystavující umělci a umělkyně

Alina Akhmetova / Eliška Barteková / Vilma Čechurová / Anna Čermáková / Pavlína Čeřovská / Jan Čihák / Sára Drobíková / Noemi Frostová / Dmytro Havrylenko / Lenka Holubcová / Adéla Anna Kokešová / Jennifer Koudelková / Marek Kounovský / LLEV / Jeremiáš Mikloška / MONOPOST / Tereza Patočková / Alexander Peterka / Eliška Pozníková / Veronika Tichá / Hana Vopravilová

Data událostí

OUT OF THE BLUE

4. 9.–18. 10. 2025

Centre tcheque de Paris

18 rue Bonaparte

75006 Paris

 

MEDIA & CURATORS PREVIEW

4. 9. 2025, 12–14 h

 

VERNISÁŽ

4. 9. 2025, 18–21 h

DJ Merco & Pilsner Urquell

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

11. 9. 2025, 18 h

 

Tým FUD UJEP

Ateliér Sklo

Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Marcel Mochal / kurátor

Roman Beletskii, Marek Novotný / architektura

Michaela Zdeňková / grafický design

Lucie Kolečkářová / světelný design

Jaroslav Barášek / zvukový design

Johana Chramostová, Sophie Morgensternová, Matyáš Slabý / fotografie

Stanislav Holý, Jeremiáš Mikloška / produkce

Jan Čihák, Pavlína Čeřovská / PR

 

Česká centra

Česká centra jsou institutem veřejné diplomacie zřízeným Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Jejich hlavním posláním je podpora dobrého jména Česka ve světě a posilování kulturních vztahů mezi zeměmi. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 4 kontinentech. Kromě Českých center spravují také Český dům v Bělehradě, Bratislavě a Jeruzalémě.

www.czechcentres.cz/pro-media

Newsletter Facebook Instagram X YouTube LinkedIn

 

Tým Českého centra Paříž

Radka Ondráčková / ředitelka, programová kurátorka

Tereza Nováková, Anna Kaletová / komunikace

Marie Sýkorová, David Rolland / produkce

Fotografie ke stažení na Dropboxu zde

 

Zdroj: Česká centra

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Policie s pyrotechnikem zasahovala na vysoké škole v Praze

Pražská policie v součinnosti s hasiči vyjížděla ve čtvrtek vpodvečer kvůli oznámení o potenciálně nebezpečné výbušné látce v budově Vysoké školy chemicko-technické v Praze Dejvicích. Látku nalezli...

4. září 2025  19:02

Po střetu s osobním autem u Přistoupimi na Kolínsku dnes zemřel řidič mopedu

Po střetu osobního auta a mopedu u Českého Brodu na Kolínsku dnes zemřel řidič mopedu. Nehoda se stala mezi obcemi Přistoupim a Kšely, silnice je tam nyní...

4. září 2025  17:15,  aktualizováno  17:15

Příběhy řeky i tep parního stroje. Z lodi Vyšehrad je jedinečné Muzeum paroplavby

Jediné Muzeum paroplavby v Česku dnes otevřeli na palubě historického parníku Vyšehrad v Praze na Vltavě. Expozice, která připomíná 160 let Pražské paroplavby, přivítala odpoledne první návštěvníky....

4. září 2025  16:12,  aktualizováno  18:45

Babiš opět mezi lidmi. Berli na ochranu nepřijal, ze stánku ANO takřka nevyšel

Tři dny po útoku berlí v Dobré na Frýdecko-Místecku se šéf hnutí ANO a lídr moravskoslezské kandidátky Andrej Babiš vrátil do kolotoče předvolebních setkání s občany. Mítink v centru Ostravy se...

4. září 2025  18:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Terezíně připomínají výstavou humanistu Pittra, který pomáhal dětem

V Muzeu ghetta v Terezíně na Litoměřicku dnes začala výstava věnovaná osobnosti Přemysla Pittra. Příběh pozapomenutého pacifisty, který pomáhal židovským i...

4. září 2025  16:50,  aktualizováno  16:50

Jarmark SPD v Liberci. Na Okamuru přišli i odpůrci s transparenty, zasahovala policie

Kilo brambor za osm korun, čepované pivo za 15 korun, teplá klobása s chlebem a hořčicí za 28 korun nebo máslo za 39 korun. SPD přivezla do Liberce v rámci kampaně svůj Český jarmark. Fronty se...

4. září 2025  16:22,  aktualizováno  18:19

Jemnice opravila pro nové muzejní expozice historický dům na náměstí

Jemnice opravila historický dům na náměstí, v němž budou příští rok přístupné nové expozice Muzea Vysočiny Třebíč. Historie domu podle etnoložky Jany...

4. září 2025  16:20,  aktualizováno  16:20

Blíží se Birell Grand Prix Praha. Běžecký závod omezí dopravu v centru, přinášíme důležité info

Pražské centrum čekají v sobotu 6. září výrazná dopravní omezení. Důvodem je tradiční běžecký podnik Birell Grand Prix Praha, jehož součástí jsou závody na pět a deset kilometrů. Akce zasáhne...

4. září 2025

Do auta na přejezdu narazily vlaky z obou směrů. Řidička stihla utéct

Hlavní železniční koridor na Pardubicku v úseku Uhersko - Zámrsk zastavil ve čtvrtek odpoledne střet auta s vlakem na přejezdu u obce Uhersko. Podle dosavadního vyšetřování po prvním střetu do auta...

4. září 2025  14:22,  aktualizováno  17:51

Matka s dětmi přecházela koleje na červenou, narazila do nich tramvaj

Tramvaj ve čtvrtek kolem třetí hodiny odpoledne narazila do matky, která v Praze přecházela s dvojicí dětí na červenou přes koleje u zastávky Hradčanská. Jednoho z potomků záchranáři odvezli na...

4. září 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

„To místo tolik miloval.“ Praha už má nábřeží Karla Schwarzenberga

Bezejmenná část pražského nábřeží na Malé Straně mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem se ve čtvrtek slavnostně přejmenovala na Nábřeží Karla Schwarzenberga. Účastníci se nejprve sešli ve...

4. září 2025  17:42

Po srážce s osobním autem u Třemošné za Plzní zemřel čtyřiatřicetiletý motorkář

Čtyřiatřicetiletý motorkář zemřel dnes odpoledne po srážce s osobním autem u Třemošné za Plzní na hlavním tahu na Most. U křižovatky na Horní Břízu mu zřejmě...

4. září 2025  15:53,  aktualizováno  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.