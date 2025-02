Park Street Imports uzavírá dohodu v hodnotě 100 milionů dolarů se společností King Henri Christophe Spirits LLC

Velkovýroba a celostátní distribuce

Díky rozsáhlé dovozní síti společnosti Park Street bude nyní společnost King Henri Christophe Spirits schopna importovat svůj řemeslný haitský destilát, který vzniká v palírnách poblíž historické pevnosti Citadelle Laferriere, ve velkém objemu přímo do USA. Tento přístup na trh umožní měsíčně vyrobit až 50.000 beden směsi haitského destilátu a vyzrálé americké whiskey, což zajistí stabilní a škálovatelné dodávky pro maloobchody, bary a milovníky whiskey po celé zemi.

Síla Park Street Imports

Zavedená infrastruktura společnosti Park Street umožňuje zefektivnit často složitý proces dovozu lihovin do USA. Zajištěním souladu s právními předpisy, skladování, logistiky a distribuce dopřává společnost Park Street značkám, jako je King Henri Christophe, příležitost soustředit se na své řemeslo a zbavuje je starostí s efektivním dodáním jejich výrobků spotřebitelům. Díky nové dohodě se tak může společnost King Henri Christophe Spirits zaměřit na své silné stránky.

Spojení historie a výjimečnosti

Whisky King Henri Christophe je pozoruhodným spojením haitské tradice s americkou řemeslnou dovedností. Její kolébkou je Haiti, kde Paret a Moise obnovili malé venkovské palírny v okolí historické Citadelle Laferriere, někdejší pevnosti haitského krále Henriho Christopha. Základní destilát se zde v duchu místních zvyklostí vyrábí z čisté šťávy z cukrové třtiny a karamelu - klíčových ingrediencí tradičního haitského destilátu zvaného Kleren.

Tento základ se pak dopravuje do USA, kde se odborně mísí s vybranými šestiletými a dvanáctiletými whisky nejvyšší kvality. Výsledkem je prémiový destilát, který vzdává hold svému původu a zaujme i náročné milovníky whisky.

Legenda o Special Reserve

Přitažlivost značky dále posilují i pověsti o rezervě zcela mimořádné blendované whiskey. V pevnosti Citadelle Laferriere byly údajně objeveny sudy s 200 let starou pálenkou, která byla podle všeho vytvořena pro samotného krále Henriho Christopha. Pokud se zprávy potvrdí, historická směs, nazvaná „King Henri Christophe, House of Clicquot Reserve" by ve světě ušlechtilých lihovin představovala skutečně nevídanou raritu. Tato exkluzivní nabídka by měla vstoupit na trh 1. prosince 2025, a to za neméně exkluzivní cenu.

Uvedení na trh a distribuce

První z připravovaných produktů, šestiletá King Henri Christophe 6Year Aged Whiskey, se ve Spojených státech objeví v prodeji od 1. dubna 2025. Svým vstupem na trh symbolicky odstartuje distribuční partnerství se společností Park Street Imports, které slibuje značné úspěchy.

Tradice inovací

Další hloubku a osobitost dodává příběhu značky King Henri Christophe osobní příběh Emmanuela Fritze Pareta. Rodokmen tohoto potomka slavné rodiny Clicquot sahá až k prababičce Marii Clicquotové, narozené v roce 1910 do třetí generace vnoučat Philippe Clicquota – právě toho, který v roce 1672 založil legendární značku Champagne Veuve Clicquot. Toto hluboko zakořeněné dědictví řemeslné zručnosti, jedinečné kvality a inovací zůstává dodnes živé v každé láhvi whisky King Henri Christophe, která svědčí o generacích vytříbenosti a tradice.

Chuť historie

Whiskey King Henri Christophe má díky své poutavé historii, pečlivému řemeslnému zpracování a odvážným plánům potenciál stát se špičkou ve světě prémiových lihovin. Nadšenci i sběratelé tak již netrpělivě čekají na okamžik, kdy tuto výjimečnou kombinaci historie a chuti okusí.

O dalších novinkách na cestě whisky King Henri Christophe vás budeme informovat. Připijme si na nádech historie v každém doušku!

