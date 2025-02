Parkoviště u zimního stadionu v Třebíči je uzavřeno

Irini Martakidisová, tisková mluvčí Třebíče: "Už od začátku stavby je parkoviště a příjezdová cesta uzavřené. Je to kvůli tomu, že rekonstruujeme zimní stadion, kde probíhá kompletní rekonstrukce, je tam momentálně staveniště a probíhají bourací práce. Pohybuje se tam stavební firma, která opravuje stadion tam má stavební techniku, a je to tam nebezpečné.“

Původně se mělo parkoviště otevřít po dokončení venkovní části rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že se ale budou dělat nové inženýrské sítě a silnice následně projde kompletní opravou, zůstane parkoviště uzavřené až do konce stavby.

Irini Martakidisová, tisková mluvčí Třebíče: "Parkoviště využívají především lidé, kteří míří do centra města. Je zde levnější parkování než třeba na Karlově náměstí a mohou zde mít auto odstavené celý den. Kapacitně podobné velké parkoviště v blízkosti centra je na Komenského náměstí nebo u autobusového nádraží. Obě parkoviště jsou na tom kapacitně podobně.“

Hotovo by mělo být v lednu roku 2026, to by se pak parkoviště mělo opět otevřít.

Zdroj: POLAR televize Ostrava