Parkoviště vyhrazené ženám v Havířově vybízí k ohleduplnosti

anketa: “Že neumí parkovat, nebo, že dělají spíše velké nákupy, než muži. Spíše takto.”

anketa: “Těžko říct, já nechci říct nic špatného o ženách, ale myslím, že to udělaly, aby měly prostor pro sebe, a víte, jak to je s ženami, je to lepší, když tady mají prostor pro parkování.”

anketa: “Já si myslím, že ony mají určitě větší problém zaparkovat takto uprostřed, než jen ke kraji. Nejsem řidička, ale myslím, že to tak je.”

anketa: “Mě se to líbí, že tam člověk může tak zajet, je to více prostorné. Mě se to líbí.”

anketa: “Já nevím, mně to nechybělo. Jestli to někdo využije, tak klidně. Já to nepotřebuji. Já si myslím, že umím parkovat i jako žena.”

Pavel Blahut, koordinátor BESIP MSK: “Z hlediska zákona je tato značka nevymahatelná, takže je jen na dobré vůli těch řidičů, kteří tam přijedou, jestli to dopravní značení budou opravdu respektovat…ale ne jenom ženy mohou mít problém s odhadem vozidla, ale i hodně mužů. Takže buďme shovívaví, když do toho vozidla nebude nastupovat jen žena.”

K parkovacím místům se vyjádřil i zástupce zhotovitele.

Jakub Mikeš, projektový specialista: “Při projektování parkovacích míst pro ženy jsme vycházeli z technické normy. Šířku těchto míst jsme si tedy nevymýšleli. Retail park v Šenově je často navštěvován ženami s dětmi, nebo seniory, pro které je širší parkovací místo pohodlnější při manipulaci.”

Zdroj: POLAR televize Ostrava