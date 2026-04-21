Partnerství jako pilíř: Huawei podporuje růst podnikání v Evropě

Como (Itálie) 21. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Na své výroční konferenci Huawei European Partner Conference 2026 v italském Comu společnost Huawei znovu potvrdila, že partneři tvoří základ jejího podnikání v oblasti enterprise v Evropě. Partnersky orientovaný přístup označila za hlavní motor růstu a vyzdvihla klíčovou roli svého ekosystému při dosahování dlouhodobého obchodního úspěchu.

„Náš partnerský ekosystém je jádrem naší dlouhodobé růstové strategie," uvedl Willi Song, prezident evropské divize Huawei Enterprise. „V nadcházejících letech budeme dále prohlubovat spolupráci se stávajícími partnery a zároveň navazovat vztahy s novými subjekty s vysokým růstovým potenciálem."

Evropští partneři, kterých je momentálně více než pět tisíc, se podíleli na více než 90 % tržeb Huawei v segmentu enterprise a zásadně přispěli k silnému růstu v uplynulém roce. Dodávky služeb i jejich implementace jsou nyní téměř plně realizovány prostřednictvím partnerů. Na tento trend Huawei navazuje zrychlením investic do partnerské strategie s cílem dále posílit spolupráci a rozšířit tržní příležitosti.

„Huawei plánuje zapojit více partnerů jako Gold a Silver resellery. Zavazujeme se k dlouhodobým strategickým investicím do rozvoje zdrojů: vyškolíme více než 10.000 certifikovaných specialistů, investujeme přes 20 milionů dolarů do marketingu a zpřístupníme partnerům více než 90 % našich produktových služeb,"  doplnil Song.

Společnost Huawei dále uvedla, že 90 % jejího portfolia je možné dodat v rámci Evropy během 2 až 4 týdnů. Zatímco na trhu se čekací doby u storage produktů pohybují až kolem osmi měsíců, u Huawei lze očekávat dodání do dvou měsíců.

Společnost také zdůraznila svůj dlouhodobý závazek zlepšovat partnerské programy, podpůrné systémy a rozvojové aktivity tak, aby zjednodušila prodej řešení a lépe reagovala na potřeby zákazníků. Jak uvedl Song, cílem je „budovat stabilní win-win systém" a posilovat důvěru partnerů prostřednictvím rozšířených pobídek, alokace zdrojů, otevřené spolupráce a společných inovací.

Doposud bylo ve spolupráci s partnery vyvinuto více než sto řešení zaměřených pro konkrétní oblasti využití. Společnost Huawei je přitom schopna zajistit rychlé dodávky díky efektivní komunikaci se svými partnery a hodlá v Evropě nadále posilovat prostřednictvím spolupráce v klíčových odvětvích jako jsou zdravotnictví, vzdělávání, poskytování internetových služeb, hotelnictví či maloobchod.

Díky pokračujícím investicím, hlubší spolupráci a společnému závazku k inovacím orientovaným na zákazníka chce Huawei umožnit svým partnerům dosahovat udržitelných a ziskových výsledků napříč Evropou. 

O společnosti Huawei

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativním přístupům.

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 194 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

