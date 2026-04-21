Partnerství jako pilíř: Huawei podporuje růst podnikání v Evropě

„Náš partnerský ekosystém je jádrem naší dlouhodobé růstové strategie," uvedl Willi Song, prezident evropské divize Huawei Enterprise. „V nadcházejících letech budeme dále prohlubovat spolupráci se stávajícími partnery a zároveň navazovat vztahy s novými subjekty s vysokým růstovým potenciálem."
Evropští partneři, kterých je momentálně více než pět tisíc, se podíleli na více než 90 % tržeb Huawei v segmentu enterprise a zásadně přispěli k silnému růstu v uplynulém roce. Dodávky služeb i jejich implementace jsou nyní téměř plně realizovány prostřednictvím partnerů. Na tento trend Huawei navazuje zrychlením investic do partnerské strategie s cílem dále posílit spolupráci a rozšířit tržní příležitosti.
„Huawei plánuje zapojit více partnerů jako Gold a Silver resellery. Zavazujeme se k dlouhodobým strategickým investicím do rozvoje zdrojů: vyškolíme více než 10.000 certifikovaných specialistů, investujeme přes 20 milionů dolarů do marketingu a zpřístupníme partnerům více než 90 % našich produktových služeb," doplnil Song.
Společnost Huawei dále uvedla, že 90 % jejího portfolia je možné dodat v rámci Evropy během 2 až 4 týdnů. Zatímco na trhu se čekací doby u storage produktů pohybují až kolem osmi měsíců, u Huawei lze očekávat dodání do dvou měsíců.
Společnost také zdůraznila svůj dlouhodobý závazek zlepšovat partnerské programy, podpůrné systémy a rozvojové aktivity tak, aby zjednodušila prodej řešení a lépe reagovala na potřeby zákazníků. Jak uvedl Song, cílem je „budovat stabilní win-win systém" a posilovat důvěru partnerů prostřednictvím rozšířených pobídek, alokace zdrojů, otevřené spolupráce a společných inovací.
Doposud bylo ve spolupráci s partnery vyvinuto více než sto řešení zaměřených pro konkrétní oblasti využití. Společnost Huawei je přitom schopna zajistit rychlé dodávky díky efektivní komunikaci se svými partnery a hodlá v Evropě nadále posilovat prostřednictvím spolupráce v klíčových odvětvích jako jsou zdravotnictví, vzdělávání, poskytování internetových služeb, hotelnictví či maloobchod.
Díky pokračujícím investicím, hlubší spolupráci a společnému závazku k inovacím orientovaným na zákazníka chce Huawei umožnit svým partnerům dosahovat udržitelných a ziskových výsledků napříč Evropou.
