Partnery exkluzivního ocenění CRIF Business Elite jsou Hospodářská komora České republiky a CZECH TOP 100

Praha 26. března 2026 (PROTEXT) - Stabilní české podniky s odpovědným hospodařením mohou získat prestižní certifikáty CRIF Business Elite a CRIF TOP Business Elite, které uděluje analytická společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Partnery ocenění jsou Hospodářská komora České republiky a CZECH TOP 100. K dnešnímu datu certifikát obdrželo 150 firem.

„Vážíme si všech úspěšných českých podniků, které jsou dlouhodobě stabilní, mají nadstandardní management a aktivně se dále věnují rozvoji svých činností. Podle nás si přesně tyto firmy zaslouží být za své úsilí odměněny,“ vysvětluje důvod vzniku certifikace CRIF Business Elite marketingový ředitel CRIF – Czech Credit Bureau Přemysl Cenkl a pokračuje, „certifikace jim umožňuje důvěryhodně prezentovat své kvality nejen obchodním partnerům, ale také široké veřejnosti.“ 

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau má mnohaleté zkušenosti se sběrem dat, analýzami a odborným hodnocením subjektů. Vedle poskytování kreditních informací působí také jako odborný hodnoticí partner projektu CZECH TOP 100 a jako odborný hodnotitel soutěží a ocenění, mezi něž patří například Firma roku, Město pro byznys, Ocenění českých podnikatelek, Ocenění českých lídrů a Ocenění českých exportérů.

Za důležité považujeme vyzdvihovat firmy, které i v proměnlivém ekonomickém prostředí prokazují finanční stabilitu, zdravé hospodaření a schopnost dlouhodobě růst. Partnerství u ocenění CRIF Business Elite je pro nás přirozeným pokračováním podpory kvalitního českého podnikání,“ vyplývá z vyjádření Hospodářské komory ČR.

Podmínky pro udělení ocenění

O certifikát CRIF Business Elite se mohou ucházet společnosti, které na desetistupňovém Indexu CRIBIS dosáhnou stupňů b2 až c2. V případě ocenění CRIF TOP Business Elite je nutné dosáhnout stupňů a1 až b2. „Index CRIBIS zohledňuje kritéria jako exekuce, závazky po splatnosti, probíhající insolvenční řízení a spolehlivost plátce DPH. Výsledný stupeň Indexu CRIBIS každé firmy pak vypovídá o míře její spolehlivosti a rizikovosti,“ vysvětluje Index CRIBIS Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Mezi další podmínky v obou kategoriích patří mimo jiné absence záznamu v Centrální evidenci exekucí nebo v AML sankčních seznamech. Z celkem 95 399 českých společností tyto podmínky splňuje přibližně třetina firem s obratem nad 10 milionů Kč.

Šanci získat certifikát ovlivňuje obor, kraj i rok založení

Z pohledu regionů může certifikát CRIF TOP Business Elite získat největší podíl firem (31 %), které sídlí v Ústeckém kraji. Po něm s 29,4 % následují kraj Vysočina a Královéhradecký kraj. Z oborového hlediska na něj nejvíce firem (42 %) dosahuje v oboru těžařství a dobývání.

„Data ukazují, že mezi nejstabilnější české společnosti podle roku založení patří ty, které vznikly v první polovině 90. let. Skutečnost, že fungují dodnes, potvrzuje jejich konkurenceschopnost a vysokou stabilitu,“ objasňuje Petr Kučera. „Například z podniků, které na českém trhu začaly působit v letech 1991 až 1992, splňuje podmínky ocenění CRIF TOP Business Elite 37,5 %. Z těch, které vznikly v roce 1993, je to 36,4 % a z firem založených v roce 1995 celých 35,7 %,“ doplňuje Kučera.

Více informací o ocenění CRIF Business Elite: https://www.mcribis.cz/crif-business-elite/

 

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

 

 

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

V rodném domě slavného umělce našli po požáru mrtvou ženu

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března...

Při dohašování požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli našli hasiči ohořelé tělo ženy. Policie nyní zjišťuje její totožnost i příčinu požáru. Jde o dům, v němž se narodil slavný hudebník Jan...

26. března 2026  8:52,  aktualizováno  12:22

Nový denní stacionář pro seniory ve S.Boleslavi je hotový,provoz spustí v květnu

ilustrační snímek

Nový denní stacionář pro seniory a lidi se zdravotním postižením ve Staré Boleslavi je stavebně dokončený, provoz spustí 1. května. Stacionář s kapacitou pro...

26. března 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Tyršovy sady zdobí stovky kraslic, dělaly je děti z 16 základních škol

ilustrační snímek

V Tyršových sadech v Pardubicích jsou ode dneška stovky různě ozdobených kraslic. Visí na břízkách a vytvářejí barevnou výzdobu parku. Vyrobily je děti ze 16...

26. března 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

U chodníku v Brně přibylo zábradlí. Zjistilo se, že tam nemá být, tak ho zase odřežou

Nově nainstalované zábradlí podél chodníku na rohu opravované ulice Údolní a...

Neuvěřitelný vývoj má nově umístěné zábradlí na rohu ulic Údolní a Marešova v Brně. V tomto místě podél chodníku přibylo před pár dny s opravou ulice, což kritizoval mimo jiné bývalý brněnský politik...

26. března 2026  12:12

Letní čas 2026: O víkendu přijdeme o hodinu spánku. Víte, jak si správně nastavit hodinky?

Změna času

V noci ze soboty 28. na neděli 29. března 2026 nás čeká tradiční rituál, který většina Čechů podle průzkumů odmítá. A není jim to nic platné. Ve 2:00 ráno se ručičky hodin posunou na 3:00. Začíná...

26. března 2026

Sobotní úklid Česka podpoří i sběr starých mobilů

26. března 2026  11:58

Plzeňský kraj soutěží dopravce na trati Plzeň-Domažlice, chce bateriové vlaky

ilustrační snímek

Plzeňský kraj vyhlásil soutěž na nového dopravce, který bude 15 let zajišťovat veřejnou drážní dopravu na železniční linii z Plzně do Domažlic a navazujících...

26. března 2026  10:14,  aktualizováno  10:14

Čelní střet dvou osobních aut u Dolního Žandova na Chebsku uzavřel silnici I/21

ilustrační snímek

Po čelním střetu dvou osobních aut u Dolního Žandova na Chebsku je uzavřena silnice I/21. ČTK o tom informovali zástupci záchranných složek. Při nehodě se tři...

26. března 2026  10:09

Desítky hrobů i základy fary. Náměstí v České Lípě ukrývalo pohřebiště

Archeologové našli na Škroupově náměstí zbytky stavby i pohřebiště.

Rekonstrukce Škroupova náměstí přinesla v České Lípě hned několik historických nálezů. Archeologové objevili pozůstatky staveb i desítky hrobů ze středověku a raného novověku, které přibližují podobu...

26. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Brankář Kofroň podezřelý z braní úplatku už netrénuje. Nové Sady se distancovaly

Nové Sady slaví vyřazení Sigmy Olomouc z MOL Cupu.

V úterý už trénovali bez něj. Brankář Zdeněk Kofroň z fotbalových Nových Sadů, které hrají čtvrtou ligu, je vyšetřovaný Etickou komisí Fotbalové asociace ČR v souvislosti s kauzou týkající se...

26. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka

Policie pĂˇtrĂˇ po padesĂˇtiletĂ© IvanÄ› LomovĂ© ze Strakonicka

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Žena odešla z domova ve středu po poledni. Lomová přitom nikdy před tím bezdůvodně domov v Předních...

26. března 2026  9:54,  aktualizováno  9:54

Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih

Medvědí česnek roste například v Černovickém hájku na jihu Brna, kde se však...

Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom upozorňují, že v přírodních rezervacích je jeho sběr zakázaný. Svěží zelené listy s výraznou vůní se hodí...

26. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

