Partnery exkluzivního ocenění CRIF Business Elite jsou Hospodářská komora České republiky a CZECH TOP 100

„Vážíme si všech úspěšných českých podniků, které jsou dlouhodobě stabilní, mají nadstandardní management a aktivně se dále věnují rozvoji svých činností. Podle nás si přesně tyto firmy zaslouží být za své úsilí odměněny,“ vysvětluje důvod vzniku certifikace CRIF Business Elite marketingový ředitel CRIF – Czech Credit Bureau Přemysl Cenkl a pokračuje, „certifikace jim umožňuje důvěryhodně prezentovat své kvality nejen obchodním partnerům, ale také široké veřejnosti.“
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau má mnohaleté zkušenosti se sběrem dat, analýzami a odborným hodnocením subjektů. Vedle poskytování kreditních informací působí také jako odborný hodnoticí partner projektu CZECH TOP 100 a jako odborný hodnotitel soutěží a ocenění, mezi něž patří například Firma roku, Město pro byznys, Ocenění českých podnikatelek, Ocenění českých lídrů a Ocenění českých exportérů.
„Za důležité považujeme vyzdvihovat firmy, které i v proměnlivém ekonomickém prostředí prokazují finanční stabilitu, zdravé hospodaření a schopnost dlouhodobě růst. Partnerství u ocenění CRIF Business Elite je pro nás přirozeným pokračováním podpory kvalitního českého podnikání,“ vyplývá z vyjádření Hospodářské komory ČR.
Podmínky pro udělení ocenění
O certifikát CRIF Business Elite se mohou ucházet společnosti, které na desetistupňovém Indexu CRIBIS dosáhnou stupňů b2 až c2. V případě ocenění CRIF TOP Business Elite je nutné dosáhnout stupňů a1 až b2. „Index CRIBIS zohledňuje kritéria jako exekuce, závazky po splatnosti, probíhající insolvenční řízení a spolehlivost plátce DPH. Výsledný stupeň Indexu CRIBIS každé firmy pak vypovídá o míře její spolehlivosti a rizikovosti,“ vysvětluje Index CRIBIS Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Mezi další podmínky v obou kategoriích patří mimo jiné absence záznamu v Centrální evidenci exekucí nebo v AML sankčních seznamech. Z celkem 95 399 českých společností tyto podmínky splňuje přibližně třetina firem s obratem nad 10 milionů Kč.
Šanci získat certifikát ovlivňuje obor, kraj i rok založení
Z pohledu regionů může certifikát CRIF TOP Business Elite získat největší podíl firem (31 %), které sídlí v Ústeckém kraji. Po něm s 29,4 % následují kraj Vysočina a Královéhradecký kraj. Z oborového hlediska na něj nejvíce firem (42 %) dosahuje v oboru těžařství a dobývání.
„Data ukazují, že mezi nejstabilnější české společnosti podle roku založení patří ty, které vznikly v první polovině 90. let. Skutečnost, že fungují dodnes, potvrzuje jejich konkurenceschopnost a vysokou stabilitu,“ objasňuje Petr Kučera. „Například z podniků, které na českém trhu začaly působit v letech 1991 až 1992, splňuje podmínky ocenění CRIF TOP Business Elite 37,5 %. Z těch, které vznikly v roce 1993, je to 36,4 % a z firem založených v roce 1995 celých 35,7 %,“ doplňuje Kučera.
Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau