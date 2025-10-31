Pasivní domy po celém Česku otevřou dveře veřejnosti – zaměří se na zdravé vnitřní prostředí

KDY: 7.–9. listopadu 2025
KDE: 49 domů v 11 krajích České republiky
VÍCE INFORMACÍ: www.pasivnidomy.cz/dpd2025
Lidé po celé České republice budou mít první listopadový víkend možnost nahlédnout do pasivních domů – tedy budov, které nabízejí zdravé a úsporné bydlení s minimální potřebou energie – a setkat se s majiteli domů, projektanty i odborníky na moderní technologie v oblasti úspor energie. Letos se do této oblíbené akce zapojí 49 domů v 11 krajích, z toho 4 renovace a 45 novostaveb. Akci koordinuje profesní sdružení Centrum pasivního domu, které se dlouhodobě věnuje propagaci kvalitního a udržitelného bydlení.
Co vás čeká
Dny pasivních domů zahájí tisková konference v ikonickém Domu Radost na Žižkově. Autoři metodické příručky „Energeticky úsporné renovace architektonicky a historicky cenných budov“ zde představí pozvaným zástupcům médií její klíčová východiska a závěry. Publikace vznikla ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a Centra pasivního domu. Na konferenci naváže komentované setkání věnované historii Domu Radost, zakončené návštěvou terasy s jedinečným výhledem na panorama Prahy.
V průběhu pátku až neděle pak budou mít zájemci možnost navštívit vybrané pasivní domy, které jsou už obydlené, i ty právě dokončované. V každém z nich se dozvědí, jak pasivní dům funguje v praxi – jak se v něm žije, jaké má provozní náklady nebo jaký je rozdíl v kvalitě vnitřního prostředí oproti běžné stavbě.
Dvanáct objektů je doplněno o videa, která přiblíží průběh stavby a zkušenosti jejich obyvatel. Doprovodný program se letos zaměřuje na zdravé vnitřní prostředí s komentovanými prohlídkami a přednáškami například v Prémiovém showroomu STIEBEL ELTRON v Praze nebo ve VIKYMONT domě v Kopřivnici
Na vybraných místech po republice proběhnou i další komentované prohlídky a besedy s architekty, projektanty a investory, kteří budou s návštěvníky sdílet své zkušenosti s nízkoenergetickým a udržitelným bydlením.
Doprovodný program se bude konat například zde:
- Rozestavěný pasivní dům Vráž s praktickou ukázkou výstavby – Dny pasivních domů 2025 - Pasivnidomy.cz
- Zděný bungalov v Předenicích řešen svépomocí – Dny pasivních domů 2025 - Pasivnidomy.cz
- Vila Troja – Dny pasivních domů 2025 - Pasivnidomy.cz
- Kamnářské centrum Banador – Dny pasivních domů 2025 – Pasivnidomy.cz
Více informací včetně doprovodného programu a možnosti registrace na prohlídky jednotlivých domů naleznete na webu Dny pasivních domů 2025 - Pasivnidomy.cz
Co je to pasivní dům?
Pasivní domy jsou stavby s vynikající tepelnou izolací, řízeným větráním s rekuperací tepla a velmi nízkou spotřebou energie. Nabízejí stálý přívod čerstvého vzduchu, tepelnou pohodu v zimě i v létě a provozní náklady až čtyřikrát nižší než běžné novostavby. Umožňují využití obnovitelných zdrojů energie a naplňují požadavky programu Nová zelená úsporám.
Zdroj: CENTRUM PASIVNÍHO DOMU