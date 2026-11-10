Pasta Oner představuje unikátní celoskleněný skateboard v SIN Gallery

Technologicky mimořádně náročné dílo posouvá hranice současného sklářského umění a proměňuje symbol svobody a streetové kultury ve sběratelský objekt. Každý skateboard má jedinečnou barevnost a pískovanou kresbu. Sklo zde získává nový výraz – propojuje křehkost, světlo, transparentnost a precizní řemeslné zpracování. Vedle skleněných objektů výstava představuje také autorovy malby, v nichž se prolínají motivy popkultury, luxusu a konzumní společnosti.
Výstava Imperial High je k vidění v SIN Gallery na Jungmannově náměstí v Praze do 31. ledna 2027.
Zdroj: SIN Gallery
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60003.