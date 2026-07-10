Patří meloun do lednice? BILLA s nutriční terapeutkou vysvětluje, jak si letního favorita vychutnat v nejlepší kvalitě

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  12:19
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Praha 10. července 2026 (PROTEXT) - Melouny patří mezi nejoblíbenější letní ovoce českých zákazníků a pro mnoho domácností jsou neodmyslitelnou součástí horkých dnů. Protože si je většina lidí spojuje především s příjemným osvěžením, méně pozornosti už věnují tomu, jak s nimi po přinesení domů správně zacházet. Ve spolupráci s nutriční terapeutkou proto společnost BILLA ČR přináší doporučení, jak meloun skladovat, krájet a uchovávat tak, aby si zachoval svou kvalitu, chuť i všechny přednosti, které z něj dělají jednoho z favoritů letní sezóny.

Správná péče začíná ještě před prvním řezem

Příprava melounu by měla začínat důkladným omytím jeho povrchu. Přestože se slupka běžně nekonzumuje, odborníci doporučují věnovat jí stejnou pozornost jako u ostatních druhů ovoce a zeleniny.

Lidé se často soustředí pouze na dužinu, ale důležitá je i slupka. Nůž při krájení prochází z povrchu přímo do středu melounu, proto doporučuji plod před rozkrojením opláchnout pod tekoucí vodou. Jde o jednoduchý návyk, který by měl být stejně běžný jako u ostatních druhů ovoce a zeleniny,“ říká Andrea Mokrejšová, nutriční terapeutka Českého olympijského týmu. „Meloun obsahuje velké množství vody a jeho dužina má relativně nízkou kyselost (vyšší pH), což může vytvářet vhodné podmínky pro množení bakterií. Proto je důležité nakrojený meloun uchovávat v lednici, kde vydrží bezpečně přibližně 3–4 dny. Při pokojové teplotě by neměl být ponechán déle než 4 hodiny,” doplňuje.

K zachování kvality melounu přispívá také používání čistého kuchyňského náčiní a vhodné skladování po rozkrojení.

U melounů se často mluví o jejich osvěžující chuti nebo vysokém obsahu vody. Neméně důležité je však jejich správné uchovávání po rozkrojení. To pomáhá zachovat jejich přirozené vlastnosti i příjemnou konzistenci,“ vysvětluje.

Nejčastější otázka: Kam s rozkrojeným melounem?

Jednou z nejčastějších otázek bývá, zda meloun patří do lednice. Odpověď podle odbornice závisí na tom, zda je plod celý, nebo již rozkrojený.

Celý neporušený meloun lze skladovat při pokojové teplotě. V okamžiku, kdy ho rozkrojíme, je vhodné uložit ho do chladničky. Ideální je chránit řeznou plochu nebo nakrájené části uchovávat v uzavíratelné nádobě. Díky tomu si déle zachovají svou chuť, vůni i konzistenci,“ přibližuje Andrea Mokrejšová.

Po rozkrojení je vhodné dopřát melounu stejné podmínky jako ostatním čerstvým potravinám. Chladné prostředí, čisté náčiní a pečlivá manipulace pomáhají zachovat jeho vlastnosti a zajistit příjemnou chuť i při pozdější konzumaci.

Nejde o žádná složitá pravidla. Stačí několik jednoduchých návyků – omytí před krájením, používání čistého nože a uchovávání nakrájeného melounu v chladu. Jsou to drobnosti, které mohou mít velký vliv na výsledný zážitek z konzumace ovoce,“ doplňuje nutriční terapeutka.

Meloun není jen voda. Červenou barvu mu dodává přírodní antioxidant

Vedle praktických doporučení připomíná nutriční terapeutka také výživové přednosti tohoto oblíbeného letního ovoce.

Meloun bývá často vnímán pouze jako zdroj vody, ve skutečnosti však nabízí mnohem víc. Obsahuje například vitamín C a v případě červených odrůd také lykopen, přírodní antioxidant, který mu dodává jeho typické zbarvení. Zajímavostí je, že obsah lykopenu může být u některých odrůd vodního melounu srovnatelný nebo dokonce vyšší než u rajčat. Právě kombinace výrazné chuti, vysokého podílu vody a nízké energetické hodnoty je jedním z důvodů, proč patří k nejoblíbenějším druhům ovoce letní sezóny,“ dodává Andrea Mokrejšová, nutriční terapeutka Českého olympijského týmu, se kterým BILLA ČR dlouhodobě spolupracuje na podpoře témat spojených s vyváženým stravováním.

Kromě samostatné konzumace nachází meloun stále častěji uplatnění také v ovocných salátech, domácích limonádách, smoothie nebo jako originální součást lehkých letních pokrmů.

Melounový festival chutí a výhodných cen

Zákazníci obchodního řetězce BILLA si mohou během letní sezóny vybírat z celé řady melounů, které se liší chutí, vůní i strukturou dužiny. V nabídce nechybí klasický vodní meloun ani aromatický meloun Galia s jemnou zelenou dužinou. Milovníci sladších chutí mohou sáhnout po křupavém žlutém melounu s medovými tóny nebo po melounu Cantaloupe s oranžovou dužinou a plnou, lehce kořeněnou chutí. Sortiment doplňuje také menší Limelon s osvěžující chutí limetky a Little Planet, který vyniká intenzivní chutí a šťavnatou dužinou. Melounová nabídka zahrnuje také vybrané produkty privátní značky Bon Via.

Vedle celých plodů nabízí BILLA také krájené melouny, které představují praktickou volbu pro zákazníky hledající menší porce nebo pohodlné řešení bez nutnosti další přípravy. Díky tomu si mohou oblíbené letní ovoce vychutnat doma, v práci i na cestách.

Od středy 8. července do úterý 14. července navíc BILLA nabídne široký výběr melounů za zvýhodněné ceny. Zákazníci si budou moci vybrat z několika druhů tohoto oblíbeného letního ovoce se slevami od 21 do 63 %. Kompletní nabídka je dostupná v aplikaci BILLA Klub, na webu billa.cz i v aktuálním tištěném letáku.

BILLA ČR je součástí skupiny REWE International AG. Na českém trhu působí od roku 1991. S obratem ve výši téměř 38 mld. Kč (2024), s 295 prodejnami a více než 7 000 zaměstnanci je BILLA lídrem na trhu supermarketů. Na průměrné prodejní ploše 900 m2nabízí široký výběr produktů známých i privátních značek. Velký důraz je kladen na čerstvý sortiment, jako jsou lahůdky, pečivo, ovoce a zelenina, mléčné produkty, maso a chlazené produkty. Společnost BILLA se soustředí na podporu českých producentů, proto české potraviny tvoří již 72 % jejího celkového obratu. České potraviny jsou také součástí jejích vybraných privátních značek – především Vocílky a České farmy. Mezi další oblíbené privátní značky se řadí Srdce domova, Nice Bites, BILLA bio, BILLA, BILLA Premium, BILLA Ready, BON VIA, Today, Clever, Vives, ZOO ROYAL nebo Milora.

REWE International AG je lídrem na rakouském trhu v oblasti prodeje potravinového a drogistického zboží a jedním z největších zaměstnavatelů v Rakousku. Ve 3 694 prodejnách v Evropě zaměstnává téměř 80.000 pracovníků. REWE International AG je součástí německé REWE Group, která působí ve 13 zemích Evropy a patří k nejvýznamnějším evropským maloobchodním skupinám a prodejcům rodinných dovolených. REWE International AG se sídlem v rakouském Wiener Neudorfu provozuje obchodní společnosti BILLA, BILLA PLUS, PENNY, BIPA a ADEG a řadu vlastních produktových značek. V segmentu supermarketů má prodejny v 7 zemích střední a východní Evropy. Více informací na http://www.billa.cz.

 

Zdroj: BILLA ČR

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