Patří mezi tři nejlepší v oboru. CONTEG dodává pro banky, letiště či univerzitu

Za více než 20 let působení na Blízkém východě toho CONTEG stihnul opravdu hodně. “Je pro mě velkou satisfakcí, že se znalost o značce a výrobcích CONTEG v průběhu let diametrálně změnila. Dnes můžeme sebevědomě říct, že v našem oboru patříme v regionu mezi tři nejlepší společnosti,” říká Managing Director CONTEG pro Blízký východ Ehab Azab.

Ústředí evropského CONTEGu pro Blízký východ sídlí v Dubaji. “Dubaj je byznysovým hubem na Blízkém východě, je vhodnou destinací pro rozvoj našeho byznysu v regionu. V samotných Spojených arabských emirátech máme lukrativní zakázky, nejzajímavější kontrakty jsme uzavřeli v Saúdské Arábii a Egyptě,“ říká obchodní ředitel a spolumajitel CONTEG Group Vojtěch Voláček.

CONTEG se nechce uspokojit se stávajícím stavem, má další ambice směrem k expanzi. “Nebylo by od věci zaměřit se vice na Afriku, je to perspektivní trh, kde můžeme uspět podobně jako na Blízkém východě,” odhaluje plány Ehab Azab.

V Saúdské Arábii CONTEG dodal mj. datacentrum pro místní Central Bank, ministerstvo zdravotnictví, Saudi Airlines či Islámskou univerzitu. V Egyptě stojí za zmínku mj. projekty pro letiště v Hurghadě, Národní banku či Káhirskou banku. Podařilo se realizovat i instalace v Kataru, Ománu či Kuvajtu. CONTEG tak v regionu dodává pro nejrůznější klienty od malých až po velké firmy a instituce.

“Největší zájem je o naše IT rozvaděče s příslušenstvím, největší zájem je v poslední době o iSEVEN Ri7. Jsme na dobré cestě, aby nás zákazníci v regionu vnímali jako komplexního dodavatele datacenter. Zkrátka v našem týmu ve spolupráci s českou centrálou dokážeme efektivně uspokojit poptávku našich zákazníků po kvalitních službách a produktech,” uzavírá Ehab Azab z CONTEGu.

Společnost CONTEG je ryze česká výrobní firma, která byla založena v roce 1998 a dlouhodobě patří mezi přední evropské výrobce komplexních řešení v oblasti datových center, telekomunikací a průmyslu. Spoléhá se na špičkový tým více než 500 odborníků. Jako jeden z mála výrobců v regionu EMEA pokrývá kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních řešení pro datová centra, tak i v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací. Globální obchodní a technické zázemí, včetně vlastní testovací laboratoře a výrobních závodů s nejmodernějšími technologiemi, umožňují společnosti efektivně dodávat své výrobky jak malým a středním firmám, průmyslovým podnikům, tak i globálním technologickým gigantům, jako je Tesla nebo Amazon. Své výrobky CONTEG exportuje do 70 zemí světa na 3 kontinentech. Společnost CONTEG čerpá ze silného zázemí byznysového a inovačního zázemí průmyslové skupiny CONTEG Group, do které patří dalších 8 společností. Skupina disponuje výrobními závody v Pelhřimově, Příbrami a také ve španělské Barceloně.