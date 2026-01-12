Patria Finance otevírá investorům nové možnosti

„Zvyšování dostupnosti našich akcií pro investory v regionu vnímáme jako důležitý krok. Poté, co je obchodování s akciemi GEVORKYAN dostupné také prostřednictvím online platformy George v České spořitelně a Slovenské spořitelně, přichází na Slovensko další možnost v podobě zázemí Patria Finance,“ uvádí Dipl. Ing. Artur Gevorkyan, zakladatel a předseda představenstva GEVORKYAN, a.s.
Praktické informace pro investory naleznete na www.gevorkyan.eu/cs v části „Pro investory“.
O GEVORKYAN
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.
Kontaktní informace:
Finanční záležitosti: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Média: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk
