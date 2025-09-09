Patrick Hemingway, americký spisovatel, ochránce přírody a poslední žijící syn nositele Nobelovy ceny Ernesta Hemingwaye, zemřel ve věku 97 let

Patrick Hemingway, renomovaný spisovatel, ochránce přírody a druhý syn legendární literární postavy Ernesta Hemingwaye, zemřel v úterý večer v klidu ve svém domě v Bozemanu ve státě Montana.
Když Patrick Hemingway Adams truchlil nad ztrátou svého dědečka, prohlásil: „Můj dědeček byl opravdový člověk: paradoxní legenda ze starého světa; dokonalý snílek s vědeckým mozkem. Mluvil půltuctem jazyků a pro zábavu řešil složité matematické problémy, ale jeho srdce patřilo především literatuře a výtvarnému umění."
Patrick Hemingway se narodil 28. června 1928 v Kansas City v Missouri a mládí strávil na Kubě a na Floridě v Key West. Často se vydával se svým otcem na jeho lodi Pilar na spontánní tažení proti německým ponorkám v Karibiku během druhé světové války. Hemingway studoval na Stanfordově univerzitě a Harvardově univerzitě, která se v roce 1950 stala jeho alma mater a kde získal titul bakaláře v oboru historie a literatura.
Hemingway zahájil svou dráhu jako lektor v oboru ochrany přírody na College of African Wildlife Management v Tanzanii, kde školil první africké správce přírodních rezervací pro nově vzniklou zemi. Kromě toho působil jako lesní úředník v Organizaci pro výživu a zemědělství (FAO) jménem Organizace spojených národů.
Po smrti své matky Pauline Pfeifferové v roce 1951 se ve věku 23 let věnoval své vášni pro zemědělství na své farmě v Tanzanii, kam se později přestěhoval se svou první ženou Henriettou Broylesovou. Patrick získal celosvětové uznání za svá safari a expedice, při nichž působil jako průvodce, odborník a čestný strážce zvěře v Britské východní Africe.
Patrickova práce spojená se správou odkazu jeho otce začala na počátku 70. let a pokračovala až do jeho smrti. Mezi jeho příspěvky patří editace a dokončení významné knihy jeho zesnulého otce Pravda za rozbřesku, jejíž rukopis je uložen v Hemingwayově archivu v knihovně Johna F. Kennedyho. Poskytl historický a literární vhled do edice Hemingwayova knihovna, včetně knih Zelené pahorky africké, Fiesta, Sbohem, armádo, Hemingway o lovu a Hemingway o válce. V roce 2022 Patrick spolu se svými synovci Brendanem Hemingwayem a Stephenem Hemingwayem Adamsem sestavil soubor dopisů, které si v průběhu desítek let vyměnil se svým otcem, a vydal je pod názvem Milý tatínku: dopisy Patricka a Ernesta Hemingwayových.
V reakci na Patrickovo zachování literárního odkazu svého otce uctila Angela Hemingway Charlesová, zakladatelka a předsedkyně představenstva společnosti Hemingway Ltd., svého zesnulého švagra: „Patrickův život byl důkazem hodnot, které zdědil po svém otci a které si osvojil. Je to čestnost, dobrodružnost a hluboký respekt k přírodnímu a literárnímu světu. Jeho smrt znamená konec mimořádné kapitoly v historii rodiny Hemingwayů a jeho odkaz bude žít dál dílem, které prosazoval, a životy, které ovlivnil."
V roce 2023 založili Patrick a jeho druhá manželka Carol v knihovně Johna F. Kennedyho Program pro zahraniční badatele Patricka and Carol T. Hemingwayových. V roce 2006 se navíc zúčastnil Knihovnického fóra, kde hovořil o svém životě, odkazu svého slavného otce a svém přínosu k ochraně divoké přírody v Africe.
Zanechal po sobě dceru Edwinu Hemingwayovou, čtyři vnoučata, sedm pravnoučat a několik neteří a synovců.
Plány na veřejnou oslavu jeho života budou oznámeny později.
