Patrik Hujdus: Máme plán, jak udržet obecní bydlení dostupné a moderní

Obvod má ve své správě 162 domů s 1934 byty, které představují přibližně třetinu všech bytových jednotek na jeho území. Znamená to, že spravují jeden z nejvýznamnějších obecních bytových fondů v Ostravě. „Rozsah tohoto majetku představuje nejen velkou odpovědnost, ale zároveň i významnou příležitost pro dlouhodobý rozvoj celé městské části. Kvalitní bydlení je pro nás základ, chceme, aby se u nás dobře bydlelo mladým lidem, rodinám, seniorům i lidem v profesích, které Ostrava potřebuje. Obecní byt proto nevnímáme jen jako střechu nad hlavou, ale jako součást fungujícího města,“ říká starosta Patrik Hujdus.
Obvod má dnes k dispozici analýzu, kterou se svým týmem vypracoval prezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký. Může tak investice plánovat systematicky a podle jasně stanovených priorit. Běžné opravy a údržba jsou financovány průběžně, pro kompletní dlouhodobou revitalizaci bytového portfolia bude potřeba přibližně 1,1 miliardy korun v dnešních cenách. Nejde o částku, kterou by bylo nutné vynaložit během jediného roku, ale o dlouhodobý investiční rámec.
„Nechceme technický dluh odkládat na další generace. Dnes máme data, víme, kde jsou největší potřeby, a můžeme podle nich připravovat jednotlivé etapy obnovy,“ pokračuje Patrik Hujdus s důrazem, že jedním ze zásadních témat je energetická náročnost. Zatepleno zatím není 90 ze 162 domů, což představuje značný potenciál pro úspory energií a snižování provozních nákladů domácností.
Prezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký oceňuje, že dlouhodobou ambicí obvodu je zachování významného bytového fondu a současně snaha o udržení dostupného obecního bydlení pro široké spektrum obyvatel. „Obvod chce nabídnout stabilní nájemní bydlení různým generacím. Mladým lidem, rodinám s dětmi, seniorům i pracovníkům profesí důležitých pro fungování města. A zároveň nemá v plánu financovat potřebnou obnovu plošným a skokovým zvyšováním nájemného,“ podotýká Jakub Vysocký.
Mezi lety 2019 až 2026 Mariánské Hory a Hulváky realizovaly úspěšně 30 velkých investičních projektů v celkové částce 594,6 mil. Kč a prokázaly vysokou úspěšnost v čerpání dotací, které kryly cca 48,4 % nákladů. Velká část financí byla určena na obnovu bytového fondu. Vedení obvodu chce v revitalizaci bytového portfolia pokračovat a současně hledá dlouhodobě udržitelný způsob jejího financování. Vedle vlastních prostředků a dostupných dotačních titulů proto plánuje se statutárním městem Ostrava projednat také možnost dlouhodobého investičního úvěru určeného výhradně na obnovu bytového fondu. Jeho smyslem by nebylo financovat běžný provoz, ale urychlit rekonstrukce dlouhodobého majetku a rozložit náklady v čase. „Naší snahou je postupovat konzervativně a nestavět svou strategii na předpokladu, že budoucí obnovu automaticky pokryjí evropské dotace. Pokud budou vhodné dotační programy k dispozici, chceme je samozřejmě nadále využívat. Naší prioritou je nezvyšovat lidem nájemné kvůli potřebným rekonstrukcím, ale najít dlouhodobé financování za co nejvýhodnějších podmínek a náklady rozložit v čase. Máme velkou odpovědnost za téměř dva tisíce bytů. Ale zároveň máme jasnou vizi a cíl. Uděláme vše pro to, aby obecní bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách bylo dostupné, kvalitní, moderní a postupně budujeme systém, který nám umožní tento cíl dlouhodobě naplňovat,“ uzavírá starosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus.
Zdroj: Stance Communications
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59179.