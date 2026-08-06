Patrik Škamla bude reprezentovat Česko na světovém finále World Class 2026

Diageo World Class, nejprestižnější světový vzdělávací program a soutěž pro profesionální barmany, uspořádal dosud největší evropské finále své historie. Ve dnech 21.–23. června se v Rotterdamu setkalo 51 talentovaných barmanů ze 17 evropských zemí, spolu s mezinárodní porotou, předními osobnostmi barové scény a více než 300 hosty, kteří společně oslavili budoucnost koktejlové kultury.
Poprvé v historii se evropské finále uskutečnilo v tomto rozsahu. Na jednom místě se sešli reprezentanti 17 evropských trhů, což představuje největší počet zemí programu Diageo World Class mimo samotné světové finále. Akce tak představuje významný milník programu a potvrzuje sílu, kreativitu a rozmanitost evropské barové komunity.
Během čtyř soutěžních disciplín museli finalisté prokázat komplexní dovednosti moderního barmana – od technické preciznosti a senzorické práce přes kreativitu, inovace a storytelling až po skutečné umění pohostinnosti. Jednotlivé výzvy byly inspirovány ikonickými značkami společnosti Diageo, mezi které patří Ketel One Vodka, Johnnie Walker nebo The Singleton, a soutěžícím umožnily představit vlastní pohled na současnou koktejlovou kulturu.
Soutěž odstartovala v nizozemském Schiedamu, domově značky Ketel One Vodka a historické palírny Nolet Distillery. Finalisté zde měli možnost poznat tradici a řemeslné zpracování jedné z nejuznávanějších světových destilerií, než se pustili do první soutěžní disciplíny.
Po třech dnech náročných výzev byl v každé zúčastněné zemi vyhlášen národní vítěz, který získal právo reprezentovat svou zemi na světovém finále Diageo World Class Global Finals 2026, které se letos v říjnu uskuteční ve Skotsku.
Českou republiku reprezentovali tři špičkoví barmani
Do evropského finále se letos probojovali tři zástupci České republiky:
- Patrik Škamla, Head Bartender baru Splendid v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech,
- Peter Plieštik, Bar Manager baru Forbína v Praze,
- Adam Nagy, barman z baru Whiskáč na Jakubáku v Brně.
Nejúspěšnějším českým soutěžícím se stal Patrik Škamla, který získal titul World Class Czech Bartender of the Year 2026 a bude Českou republiku reprezentovat na světovém finále ve Skotsku.
Patrik působí jako Head Bartender ve Splendid Baru v Grandhotelu Pupp, který je součástí Bechers Baru. V roce 2024 získal titul Bartender of the Year v České republice. Pochází ze slovenských Piešťan a za svou kariéru si vybudoval pověst barmana, který spojuje kreativitu, preciznost a autentickou pohostinnost. Neustále rozvíjí nové koktejlové koncepty a usiluje o posouvání moderního barmanství na nejvyšší úroveň.
Patrik Škamla, World Class Czech Bartender of the Year 2026, říká:
„Jsem opravdu šťastný. Každý, kdo mě zná, ví, jak moc pro mě World Class znamená a jakou cestu jsem za poslední čtyři roky v Bechers Baru ušel. O to větší radost mám z toho, že se mi podařilo zvítězit hned v prvním ročníku nového formátu soutěže, ve kterém se nejprve vybírali národní vítězové a ti se následně utkali v evropském finále. Soutěž navíc zahrnovala čtyři velmi náročné disciplíny, takže si tohoto výsledku nesmírně vážím. Děkuji všem, kteří mě na této cestě podporovali. Beru to ale hlavně jako motivaci do další práce, protože teď se naplno soustředím na světové finále ve Skotsku.“
Kevin Delaney, Global Head of World Class, uvedl:
„World Class je oslavou lidí, kteří tvoří samotné srdce pohostinství. Evropské finále představilo mimořádnou kreativitu, vášeň a dovednosti barmanů z celé Evropy. Skutečnost, že jsme letos přivítali 51 soutěžících a více než 300 členů naší komunity, potvrzuje sílu evropské koktejlové kultury i významnou roli, kterou barmani hrají při vytváření nezapomenutelných zážitků pro hosty. Jsme hrdí, že můžeme podporovat novou generaci barmanských talentů, a těšíme se, až naši národní šampioni změří své síly na světovém finále.“
Výkony finalistů hodnotila mezinárodní porota složená z předních světových barmanů, majitelů barů, ambasadorů značek a odborníků na destiláty. Mezi porotci byli například Eric van Beek (Handshake Speakeasy v Mexico City a Shakerato v Amsterdamu), Felice Capasso (World Class Global Bartender of the Year 2025), Benjamin Cavagna (1930 a Family Group, Milán), Giacomo Giannotti (zakladatel baru Paradiso v Barceloně), Sara Moullouad (Bar Nouveau, Paříž), Chloe Merz (Deli Bar, Berlín) a další uznávané osobnosti světové barové scény.
Cesta do Skotska
Evropské finále představuje důležitý krok na cestě ke světovému finále Diageo World Class Global Finals 2026, které se letos v říjnu uskuteční ve Skotsku. Národní vítězové z celého světa zde budou bojovat o nejprestižnější titul v oboru – World Class Global Bartender of the Year 2026 – a navážou na více než šestnáctiletou tradici soutěže, která inspiruje a posouvá světové barmanství.
O DIAGEO WORLD CLASS
World Class inspiruje lidi k tomu, aby pili kvalitněji, nikoli více. Prostřednictvím vzdělávání a osvěty podporuje zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu a rozvíjí koktejlovou kulturu po celém světě. Program nabízí mentoring, vzdělávání i networking, díky nimž pomohl rozvíjet kariéru stovkám tisíc barmanů po celém světě a vytvořil globální komunitu ambasadorů značek společnosti Diageo.
Zdroj: Diageo
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