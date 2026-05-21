Patron dětí, Nova pomáhá a Ondřej Sokol zvou do kampaně Darujme prázdniny, aby tábor zažily i děti z rodin, které si ho nemohou dovolit

Kampaň Darujme prázdniny již podruhé podporuje herec a režisér Ondřej Sokol: „V každém dítěti se skrývá talent, který je třeba najít a rozvíjet. Pomozme spolu s Patronem dětí rodinám, které si to nemohou dovolit, pravidelným měsíčním darem třeba v hodnotě jedné kávy. Přidejte se ke mně, televize Nova naše dary zdvojnásobí,“ vyzývá Ondřej Sokol veřejnost. (Podívejte se na spot s Ondřejem Sokolem.)
Každý člověk si může zvolit pravidelný měsíční příspěvek 90 Kč, 290 Kč nebo částku podle vlastního uvážení. „Právě pravidelná pomoc umožňuje Patronovi dětí reagovat průběžně na potřeby rodin, které si letní pobyty, tábory nebo soustředění pro své děti nemohou dovolit uhradit,“ říká Edita Mrkousová, výkonná ředitelka Patrona dětí. Podle ní nejsou letní prázdniny jen časem volna: „Pro děti jsou to týdny, kdy získávají nové zkušenosti, navazují kamarádství, rozvíjejí své schopnosti a často zažijí něco, co ovlivní celý jejich další život. Byla by škoda, kdyby o to přicházely jen proto, že jejich rodina nemá dost peněz.“
Dary, které veřejnost zašle na pomoc dětem s letními aktivitami v rámci kampaně Darujme prázdniny, televize Nova zdvojnásobí až do celkové výše 750.000 Kč. Podpora se vztahuje na celkovou vybranou finanční částku, nejde tedy o automatické okamžité připsání dvojnásobku příspěvku ke každému jednotlivému dětskému příběhu nebo na sbírkový účet.
„Máme radost, že můžeme i letos společně s Patronem dětí podpořit děti, pro které by jinak mohly být letní zážitky nedostupné. Důraz na pravidelné dárcovství vnímáme jako důležitý krok. Ukazuje, že i částka, kterou jeden člověk ve svém rozpočtu téměř nepocítí, může mít v součtu velký dopad. Navýšením prostředků chceme tuto pomoc ještě posílit,“ říká Anna Ševerová, CSR manažerka TV Nova.
Pomoc v kampani směřuje ke konkrétním dětem, jejichž příběhy Patron dětí zveřejňuje na svém webu. Žádosti jsou předem ověřovány a peníze jsou zasílány přímo organizátorům táborů a aktivit, nikoli do rodiny. „Před zveřejněním jsou navíc všechny žádosti pečlivě prověřeny v oddělení risku,“ upřesňuje Edita Mrkousová.
Kdo je Patron dětí?
Patron dětí je charitativní projekt založený Nadací Sirius v roce 2017 s cílem podporovat sociálně a zdravotně znevýhodněné děti ve věku do 18 let z celé České republiky. Díky spolupráci s TV Nova a její iniciativě Nova pomáhá aktivně propojuje rodiny s dětmi, které potřebují pomoc s těmi, kteří jim chtějí pomáhat.
Jak mohu zažádat o pomoc?
Oslovte svého Patrona. Může jím být třeba učitel, pracovník neziskové organizace, vedoucí kroužku, který dítě dobře zná, nebo rodinný známý (nikoli příbuzný nebo partner). Vy i Patron vyplníte formuláře žádosti na webu Patrona dětí. Je to jednoduché (návod) a rychlé.
Chcete dětem přispět pomocí kampaně Darujme prázdniny? Máte několik možností:
- QR kód vás zavede na naše stránky, kde si můžete zvolit výši měsíčního příspěvku.
- Dárcovská SMS na číslo 87 777: DMS TRV PATRONDETI 90 nebo 290.
- Platba na sbírkový účet č. 57574646/0600. Do poznámky pro příjemce uveďte Darujme prázdniny.
- Přispějte konkrétnímu dítěti na webu Patrona dětí.
