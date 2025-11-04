Pátý ročník CNSC: 349 vzorků ze 14 zemí a nový standard kvality

Praha 4. listopadu 2025 (PROTEXT) - Soutěž Czech National Spirit Competition (CNSC) se v 5. ročníku posouvá na novou úroveň. V sobotu 1. listopadu porota v Excalibur City Hatě hodnotila 349 vzorků od výrobců ze 14 zemí. Výsledky budou oznámeny 4. prosince na Slavnostním galavečeru ve Strahovském klášteře.

První česká soutěž s mezinárodním přesahem

"Pátý ročník je symbolický – ukazuje, kam jsme se za těch pět let posunuli," říká zakladatel soutěže Martin Krupička. CNSC jako první v Česku zavedla systém hodnocení ve stylu sportovních medailí – zlato, stříbro, bronz. Letos se hodnocení více přibližuje mezinárodním standardům.

Spravedlivé hodnocení bez předsudků

Anonymní dvoukolové hodnocení letos zpochybnilo běžný mýtus: nejdražší neznamená nejlepší. Prémiové produkty často zaostaly za levnějšími. CNSC tak ukazuje, že rozhodující je kvalita a chuť – ne cenovka.

"Porotu tvoří zkušení odborníci, kteří se destilátům věnují desítky let – mnozí je i sami nekomerčně vyrábějí a soutěží. Vědí přesně, co kvalita znamená," doplňuje Krupička.

Láhev pro šampiona a ministři na scéně

Novinkou je unikátní trofejní láhev pro Šampiona – letos s motivem Adama a Evy se Stromem poznání a zdobením z pravého zlata. Jedna z pěti bude vydražena pro charitu. Hlavní cenu předá ministr zemědělství Marek Výborný – účast potvrzují i diplomaté z Indie, Irska, Mexika a dalších zemí.

CNSC jako platforma pro celý obor

CNSC se stává skutečnou platformou pro výrobce i distributory. Pomáhá budovat nové vztahy a podporuje kvalitu i pověst českých výrobků doma i v zahraničí.

 

CNSC, v Praze 4. listopadu 2025

Více: www.cnsc.cz

Partneři: kaapl.cz, jencikadcery.cz, https://www.rajpalenek.cz/, https://www.excaliburshop.com/ a destilerka.cz

 

kontakty:

info@leonarda.cz, +420 773 501 299

 

 

 

