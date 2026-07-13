Pátý ročník NeverMore 68 připomene příběhy těch, kteří po roce 1968 chyběli

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  10:40
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Praha 13. července 2026 (PROTEXT) - Už popáté se Výstaviště Praha stane dějištěm největší občanské připomínky událostí srpna 1968. Festival NeverMore 68 se uskuteční opět symbolicky 21. srpna a letošní ročník nabídne pohled na jeden z nejzásadnějších důsledků okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy - odchod statisíců lidí do exilu. Pod mottem "Příběhy těch, kteří tu chyběli" připomene osudy známých osobností i tisíců obyčejných lidí, kteří po roce 1968 odešli za možností žít svobodný život. Jejich nepřítomnost ovlivnila nejen jejich rodiny, ale také československou kulturu, vědu, vzdělávání i celou společnost.

NeverMore 68 je tradiční kulturně-společenský festival, za jehož konceptem stojí Barbora Šubrtová ve spolupráci s programovým oddělením Výstaviště Praha. Jeho cílem je připomínat výročí okupace tehdejšího Československa a otevírat témata spojená se svobodou, demokracií a historickou pamětí. Během pěti let se stal největší připomínkovou akcí událostí roku 1968 v České republice a platformou, která propojuje významné kulturní, vzdělávací i paměťové instituce.

"Pátý ročník NeverMore 68 připomíná příběhy lidí, kteří po roce 1968 zmizeli z našich ulic, škol, divadel, redakcí nebo laboratoří. Ne proto, že by chtěli odejít, ale protože jim režim nedal jinou možnost. Jejich odchod zanechal prázdná místa, která se nikdy nepodařilo zaplnit. Právě proto je důležité si jejich osudy připomínat, a to nejen jako součást historie, ale i jako varování, jaké důsledky má ztráta svobody a vzdělanosti. NeverMore 68 je místem, kde se historie propojuje se současností a kde si znovu připomínáme hodnoty, na kterých stojí demokratická společnost,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.

Letošní program nabídne debaty s historiky, publicisty i pamětníky, tematické výstavy, dokumentární i filmové projekce a živé vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál. Významnou součástí programu budou příběhy lidí, kteří po okupaci odešli do exilu, ale také reflexe toho, co jejich odchod znamenal pro Československo.

"Migrace je kvůli dramatickým dějinám Československa nedílnou součástí naší historie i kultury. Zároveň je to téma bolestné a pro mnohé dodnes rozporuplné. Osudy emigrantů a exulantů ukazují, o co československá společnost přišla – nejen o členy rodin a místních komunit, ale také o statisíce lidí, mezi nimiž bylo mnoho osobností, které odmítly přizpůsobit své životy a hodnoty totalitnímu režimu. Jejich odchod ovlivnil podobu naší společnosti na dlouhá desetiletí. Právě proto bychom si měli připomínat nejen jejich osobní příběhy, ale i okolnosti, které je k odchodu z vlasti přiměly,“ doplňuje autorka projektu Barbora Šubrtová.

Festival vzniká ve spolupráci s organizacemi a spolky: Díky, že můžem, Dárek pro Putina, Paměť národa, Muzeum paměti XX. století, Ústav pro studium totalitních režimů, Příběhy bezpráví, Národní filmový archiv, Kancelář demokratických sil Běloruska, Gulag.cz, Memorial Česká republika, Političtí vězni a Dekomunizace.cz

21. srpna na Výstaviště

Program nabídne například debatu Muzea paměti XX. století věnovanou malíři Pavlu Vošickému, diskusi ÚSTR o operaci Asanace za účasti Jaroslava Hutky, speciální vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál s Janem Pokorným nebo pořad Přepišme dějiny Martina Gromana a Michala Stehlíka. Večer zakončí projekce filmu Taking Off režiséra Miloše Formana s dramaturgickým úvodem. Součástí programu budou také dokumentární pásma věnovaná emigraci a exilu, debata o současných geopolitických hrozbách i ekonomických dopadech emigrace.

Po celý den budou návštěvníkům přístupné tematické výstavy připomínající osudy československých emigrantů i lidí pronásledovaných komunistickým režimem. Post Bellum představí příběhy významných exulantů, Muzeum paměti XX. století připomene tvorbu Pavla Vošického, ÚSTR přiveze výstavu Špioni! Kulaci! Fašisti! Češi a Čechoslováci v hledáčku sovětské tajné policie. Člověk v tísni představí příběhy lidí, kteří přišli o život na cestě za svobodou, a nebude chybět ani interaktivní instalace Mapy okupace či Mozaika příběhů, která návštěvníkům přiblíží osobní osudy emigrantů.

Hlavní body programu:

  • debatní podcast stage s historiky, pamětníky a odborníky,
  • speciální vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál,
  • tematické výstavy věnované nejen emigraci po roce 1968,
  • interaktivní instalace Mapy okupace a Mozaika příběhů,
  • dokumentární pásma a projekce,
  • večerní projekce filmu Taking Off Miloše Formana.

Vstup na akci je zdarma. Více na: www.navystavisti.cz

Hlavní partner akce: Alza.cz a.s.  
Partneři: Díky, že můžem, Dárek pro Putina, Paměť národa a Magistrát hl. m. Praha.

Hlavní mediální partneři: Český rozhlas Radiožurnál, Česká televize  
Mediální partneři: Český rozhlas Rádio Praha, Aerokina

Zapojené instituce: Díky, že můžem, Dárek pro Putina, Paměť národa, Muzeum paměti XX. Století, Ústav pro studium totalitních režimů, Příběhy bezpráví, Národní filmový archiv, Kancelář demokratických sil Běloruska, Gulag.cz, Memorial Česká republika, Političtí vězni a Dekomunizace.cz.  
Ve spolupráci s: Zastoupení Evropské komise v ČR, Rakouské kulturní fórum, Městská knihovna Praha, Univerzita Karlova

Zdroj: Výstaviště Praha  
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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