Paušální daň 2025 – komu se vyplatí?

Vyplatí se mi paušální daň v roce 2025?

Výše paušální daně se u prvního pásma mírně zvyšuje, ale stále platí, že pro většinu podnikatelů je to nejvýhodnější způsob zdanění, pokud podmínky pro vstup splňují. „Většině se vyplatí do paušálního režimu vstoupit, navíc pokud se v průběhu roku ukáže, že je režim nevýhodný, existují možnosti, jak se paušální dani vyhnout,” otevírá problematiku daňový poradce a CEO BREDFORD Consulting, Jan Bonaventura.

„Další, nepříliš často zmiňovaná výhoda, je výše sociálního pojištění. V paušální dani je o něco vyšší, tedy díky tomu dostanete o něco vyšší důchod. Rozdíl je to malý, ale existuje,” dodává Bonaventura.

Paušální daň je ideální i pro ty živnostníky, kteří chtějí mít co největší klid. Pravděpodobnost kontroly je při uplatňování výdajů paušálem velmi malá, při platbě paušální daně je ještě nižší.

Kdy se mít naopak na pozoru?

„Nevýhodou paušální daně je složitější prokazování příjmů. To se týká tedy zejména OSVČ, kteří by chtěli kupovat nemovitost a žádat o hypotéku. V takovém případě doporučuji konzultaci s bankéřem či poradcem,” upozorňuje Jan Bonaventura.

Dalším rizikem jsou situace, kdy dojde k porušení podmínek režimu, například pokud se OSVČ nechá zaměstnat. Změnu sice stačí oznámit, ale lidé na to často zapomenou a hrozí, že přijdou o část zaplaceného pojistného.

Klíčové jsou slevy na dani a výše příjmů

Jestli je paušální daň výhodná právě pro vás záleží nejvíce na výši příjmů, druhu příjmů a vašich odčitatelných položkách a slevách na dani.

„Čím vyšší slevy a odpočty, tím vyšší je výše příjmu, od níž je vstup výhodný. Kolik tedy musí OSVČ vydělávat, aby se vstup vyplatil? To závisí především na tom, jaké paušální výdaje uplatňuje,” říká Bonaventura. V následujících příkladech je uvažováno jen se základní slevou na dani.

Paušální daň nebo výdaje 60% paušálem?

Většina živnostníků uplatňuje paušál 60 %. V takovém případě je hranice příjmu cca 670.000 Kč. Hranice výhodnosti se zpravidla snižuje, pokud chcete do paušálu vstoupit v průběhu roku (záleží na slevách a odpočtech).

"Živnostníci často opomíjejí náklady, jak finanční či časové, na přípravu a tvorbu daňového přiznání, které při uplatnění paušálních výdajů musí podávat. Když si k tomu přidáme, že v případě paušální daně se vám o něco zvednou platby na důchod, hranice výhodnosti je tedy reálně nižší, klidně i 600.000 korun či méně,” popisuje Jan Bonaventura.

„Velký pozor si ale živnostníci musí dát na to, aby nepřekročili hranici pásma, nebo respektive překročili ji o dostatečnou částku. Například přesáhnou-li hranici prvního pásma o 1 korunu, spadnou do druhého pásma paušální daně. V ní se platí 16.745 korun měsíčně a na paušální dani by OSVČ přeplatily o cca 96.000 korun za rok. OSVČ by tedy musela vydělat o cca 100.000 korun více, aby byl čistý příjem po zdanění stejný. Překročit pásmo jen o malou částku se tedy rozhodně nevyplatí a toto je jedna ze slabin paušální daně,” upozorňuje Bonaventura.

Hranice výhodnosti paušální daně a 40% paušálu?

„Pokud na své příjmy uplatňujete 40% paušál, to jsou například advokáti, vyplatí se vám vstup do paušální daně už od cca 450.000 korun. Se zohledněním úspor na daňovém přiznání a vyššího důchodu to opět bude ještě méně,” říká Bonaventura.

Můžu vystoupit v průběhu roku?

Ačkoliv se z režimu paušální daně nedá dobrovolně v průběhu roku vystoupit, lze toho dosáhnout nepřímo. „Živnostník se může stát například plátcem DPH, nechat se zaměstnat či mít příjmy, které nejsou v paušálním režimu přípustné” popisuje Jan Bonaventura. Následně už můžete uplatnit standardní výdajový paušál či prokázat výdaje a uplatnit odpočty a slevy.

"Stát se plátcem DPH či se nechat zaměstnat nemusí být pro každého výhodné či jednoduché. Bude ale stačit například nakoupit a prodat některé investice, pronajmout byt či chatu apod. Pokud si nevíte rady, nebojte se kontaktovat daňové poradce,” doporučuje Jan Bonaventura z BREDFORD Consulting.

BREDFORD Consulting - Daňové poradenství a účetnictví srozumitelně

BREDFORD Consulting je butiková kancelář s více než 20 profesionály na daně, účetnictví a mzdy. Už 20 let poskytuje služby daňového poradenství, finančního a mzdového účetnictví, s důrazem na jasnou a srozumitelnou komunikaci.

Pro více informací: www.bredford.cz

Zdroj: BREDFORD Consulting

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.