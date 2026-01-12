Paušální daň 2026: první pásmo skokově zdražilo, živnostníci mají čas do 12. ledna

Praha 12. ledna 2026 (PROTEXT) - Živnostníci mají čas do 12. ledna 2026 přihlásit se k paušální dani. Tento režim je určen OSVČ s příjmy ze samostatné činnosti do 2 000 000 Kč ročně a je výhodný zejména pro ty, kteří mají nízké skutečné výdaje a neuplatňují daňové slevy ani bonusy.

Paušální daň je i v roce 2026 rozdělena do tří pásem, přičemž zařazení do konkrétního pásma se neřídí pouze výší příjmů, ale také strukturou činností podle toho, jaký výdajový paušál by bylo možné uplatnit při standardním zdanění.

V nejčastěji využívaném prvním pásmu paušální daně činí v roce 2026 celková měsíční platba 9 984 Kč, z čehož 6 578 Kč připadá na sociální pojištění, 3 306 Kč na zdravotní pojištění a 100 Kč na daň z příjmů. Oproti roku 2025, kdy měsíční platba činila 8 716 Kč, jde o meziroční nárůst o 1 268 Kč. „Po letošním skokovém zdražení prvního pásma se několika lidem už paušální daň nevyplatí. Doporučuji si ji vždy propočítat. Orientačně se režim začíná vyplácet například u 40% výdajového paušálu zhruba od 500 tisíc Kč ročních příjmů, u 60% paušálu přibližně od 710 tisíc Kč a u 80 % paušálu okolo 1,5 milionu Kč. Čím blíž je OSVČ k horní hranici pásma, tím větší může být úspora,“ uvádí Nikola Žítková, provozní ředitelka NeoTax.cz.

Limit 50 000 Kč rozhoduje o paušální dani

Jednou z nejčastějších chyb OSVČ je nesplnění podmínek paušálního režimu nebo jejich podcenění během roku. Do paušálního režimu lze vstoupit pouze tehdy, pokud roční příjmy z podnikání nepřesáhnou 2 000 000 Kč. Zároveň platí, že aby byla daň za rok rovna paušální dani a OSVČ nemusela podávat daňové přiznání ani přehledy, nesmí souhrn dalších zdanitelných příjmů podle paragrafů 8 až 10 zákona o daních z příjmů přesáhnout 50 000 Kč ročně. Jde například o příjmy z kapitálového majetku, z nájmů nebo z ostatních příjmů, pokud nejsou osvobozené ani zdaněné srážkovou daní. Do limitu se mohou započítat například zahraniční dividendy, zdanitelné úroky, příjmy z pronájmu bytu či garáže mimo podnikání, zisky z prodeje cenných papírů nebo kryptoměn při nesplnění podmínek osvobození či jednorázové a příležitostné příjmy, které nesplňují podmínku osvobození.

Překážkou pro vstup do paušálního režimu je také plátcovství DPH (identifikovaná osoba ale institut paušální daně využívat může). Do režimu nemůže vstoupit ani OSVČ v insolvenčním řízení. Vyloučeni jsou rovněž společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní společnosti. Naopak vlastnictví podílu ve společnosti s ručením omezeným či pozice jednatele překážkou není. Rozhodující je vždy typ příjmů, které z tohoto podílu plynou. Další podmínkou je, že OSVČ nesmí být zaměstnána s odvody zálohové daně z příjmů. Výjimkou jsou pouze příjmy ze závislé činnosti zdaněné srážkovou daní. Typicky jde o přivýdělky do 11 999 Kč měsíčně bez podepsaného prohlášení poplatníka. Zároveň je potřeba, aby další příjmy (z kapitálového majetku, z nájmu a ostatní příjmy) nebyly vyšší než 50 000 Kč za rok.

Pokud některá z podmínek není v průběhu roku splněna, daň za daný rok již není rovna paušální dani. Nicméně neplatí, že každé porušení podmínek v průběhu roku automaticky znamená ukončení paušálního režimu. V některých případech OSVČ pouze vzniká povinnost podat daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, například pokud překročí limit 50 000 Kč u jiných příjmů. Jiné situace však vedou k automatickému ukončení paušálního režimu, typicky jde o vznik plátcovství DPH.

 

Pásma pro paušální daň

Do prvního pásma typicky spadají OSVČ s ročními příjmy do 1 000 000 Kč. Měsíční paušální daň činí 9 984 Kč, z toho 100 Kč připadá na daň z příjmů, 6 578 Kč na sociální pojištění a 3 306 Kč na zdravotní pojištění. Oproti roku 2025, kdy činila platba v prvním pásmu 8 716 Kč, jde o meziroční nárůst o 1 268 Kč měsíčně, tedy o 15 216 Kč ročně.

Druhé pásmo je určeno OSVČ s ročními příjmy do 1 500 000 Kč, případně až do 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 procent příjmů spadá pod činnosti s vyšším výdajovým paušálem. Měsíční platba zde činí 16 745 Kč, z toho 4 963 Kč tvoří daň z příjmů, 8 191 Kč sociální pojištění a 3 591 Kč zdravotní pojištění. Oproti roku 2025 se výše odvodu v tomto pásmu nezměnila.

Třetí pásmo je otevřeno OSVČ s ročními příjmy do 2 000 000 Kč bez dalších omezení struktury výdajů. Měsíční paušální daň činí 27 139 Kč, konkrétně 9 320 Kč na dani z příjmů, 12 527 Kč na sociálním pojištění a 5 292 Kč na zdravotním pojištění. Také zde zůstává výše platby meziročně beze změny.

 

NeoTax je přední poskytovatel moderních řešení v oblasti daňového poradenství a zpracování daňových přiznání. Společnost byla založena v roce 2012 a rychle se stala lídrem na českém trhu díky své jednoduché online aplikaci na zpracování přiznání OnlinePriznani.cz. NeoTax nabízí komplexní služby, včetně zpracování daňových přiznání pro jednotlivce i firmy, daňového poradenství a řešení pro zaměstnavatele. Společnost se zaměřuje na digitalizaci a automatizaci daňových procesů, díky čemuž klientům šetří čas i náklady. Významnou součástí portfolia je řešení mezinárodního zdanění, které zahrnuje daňová přiznání a poradenství pro jednotlivce i firmy podnikající v různých zemích. Společnost neustále inovuje a rozšiřuje své služby, aby pokryla stále náročnější požadavky klientů. Díky tomu NeoTax obsluhuje tisíce zákazníků po celém světě. Další informace naleznete na stránkách www.neotax.eu.

 

Zdroj: NeoTax

 

 









Zapálil zlínský bar hořlavinou z kanystru, soudí muže. Hrozí mu výjimečný trest

Útočník zapálil bar na autobusovém nádraží ve Zlíně, když do něj hodil neznámý...

Zlínská pobočka brněnského krajského soudu v pondělí začala projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů loni v lednu úmyslně zapálil bar u autobusového nádraží ve Zlíně. Hlavní líčení má...

12. ledna 2026  8:42

