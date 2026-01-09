Paušální daň 2026: vstoupit, nebo nevstoupit?

Vyšší paušální daň v prvním pásmu
Od ledna 2026 se měsíční platba paušální daně v prvním pásmu zvýší na 9984 Kč. To znamená, že vstup do tohoto režimu bude méně výhodný především pro podnikatele s nižšími příjmy.
„Zvýšení paušální daně v prvním pásmu opět posouvá hranici, od které se tento režim vyplatí. Pro část podnikatelů už paušální daň přestává dávat ekonomický smysl,“ říká Jan Bonaventura, daňový poradce ze společnosti BREDFORD Consulting.
Orientační hranice příjmů, od kterých se paušální daň začíná vyplácet, jsou přibližně:
• 40% paušál – cca 550.000 Kč (např. umělci, lékaři, advokáti, daňoví poradci, tlumočníci)
• 60% paušál – cca 750.000 Kč
• 80% paušál – cca 1,300.000 Kč
Hranice výhodnosti se liší podle typu výdajového paušálu. U nejběžnějšího 60% paušálu, který se týká většiny živnostníků, se pohybuje přibližně mezi 700–750 tisíci Kč ročně.
U 40% paušálu, typicky u advokátů, umělců nebo dalších svobodných povolání, je hranice nižší – zhruba 500–550 tisíc Kč.
Naopak u 80% paušálu, využívaného zejména řemeslníky nebo zemědělci, se hranice výhodnosti pohybuje kolem 1,3 milionu Kč a paušální daň se jim tak ve většině případů nevyplatí.
Výjimkou mohou být specifické situace, například sezónní činnosti, kdy má podnikatel možnost svou činnost na část roku přerušit. V takovém případě se paušální daň po dobu přerušení neplatí a hranice výhodnosti se může posunout.
U nejběžnějšího 60% paušálu se vychází z uplatnění pouze základní slevy na poplatníka. Poplatníci, kteří mají více slev, například na děti, manželku či manžela nebo odpočty na hypotéku, mají hranici výhodnosti ještě vyšší.
„Čím více slev poplatník uplatňuje, tím méně se mu paušální daň vyplatí. Při nižších příjmech už tento režim nemusí dávat smysl vůbec,“ doplňuje Bonaventura.
Nejistota kvůli možným změnám během roku
Rozhodování pro rok 2026 komplikuje také politická nejistota. Hnutí ANO avizovalo záměr snížit odvody pojistného, a to i se zpětným účinkem. Pokud by k této změně došlo, mohla by se v průběhu roku hranice výhodnosti paušální daně snížit přibližně na úroveň roku 2025, tedy kolem 650 tisíc Kč.
„Může se stát, že se podnikateli na začátku roku vstup do paušální daně nevyplatí, ale v průběhu roku se ukáže, že by pro něj byl výhodný. Zpětný vstup už ale zákon neumožňuje,“ upozorňuje Jan Bonaventura.
Doporučení pro podnikatele na pomezí
Pro podnikatele s příjmy přibližně 600–650 tisíc Kč ročně tak vzniká složitá situace.
„Pokud je poplatník na hranici výhodnosti, doporučuji spíše do paušálního režimu vstoupit. Vstup je možný pouze na začátku roku, zatímco případné vystoupení lze řešit legální cestou i později,“ říká Bonaventura.
Jak lze z paušální daně legálně vystoupit
Zákon neumožňuje vystoupit z paušální daně jen proto, že se poplatníkovi přestala vyplácet. Pokud však v průběhu roku realizuje příjmy neslučitelné s paušálním režimem, paušální daň nakonec platit nebude.
„Legální cestou může být například krátkodobé zaměstnání nebo nákup a prodej akcií, kryptoměn či jiného zdanitelného majetku, a to i v případě, že z těchto příjmů ve výsledku žádná daň nevznikne,“ vysvětluje Bonaventura.
Tento postup lze využít například v situaci, kdy se poplatníkovi narodí dítě a chce uplatnit daňové slevy, které v paušálním režimu uplatnit nelze.
Výhody a limity paušální daně
Základní podmínkou paušální daně je, že poplatník má příjmy primárně z podnikání. Zákon však umožňuje určité výjimky – například příjmy zdaněné srážkovou daní (typicky dohody do 12.000 Kč měsíčně) nebo příjmy osvobozené od daně.
U ostatních příjmů, například z kapitálového majetku, platí limit 50.000 Kč ročně. Jeho překročení znamená vyloučení z paušálního režimu. To je zároveň jedna z jeho hlavních nevýhod, protože omezuje možnosti investování – například u příjmů z pronájmu, obchodování s akciemi před časovým testem nebo u zahraničních dividend, které nejsou zdaněny českou srážkovou daní.
Další nevýhodou může být obtížnější prokazování bonity u bank, například při žádosti o hypotéku. Na druhou stranu je paušální daň velmi atraktivní z hlediska administrativy – poplatník platí jednu měsíční částku a nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy.
„Nejvýhodnější zůstává paušální daň pro podnikatele s příjmy přesahujícími jeden milion korun ročně a s nízkými náklady. Právě ti jsou schopni na tomto režimu ušetřit nejvíce a zároveň se jim zvyšuje vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu,“ uzavírá Jan Bonaventura.
Termíny a základní podmínky
Podmínky paušální daně zůstávají stejné jako v loňském roce. Poplatník:
• nesmí být zaměstnán (výjimkou jsou příjmy zdaněné srážkovou daní, například dohody o provedení práce do 11.999 Kč měsíčně bez podepsaného prohlášení),
• nesmí být plátcem DPH,
• nesmí mít jiné než osvobozené nebo srážkově zdaněné příjmy vyšší než 50.000 Kč ročně,
• musí oznámit vstup do režimu do 10. ledna, v roce 2026 kvůli víkendu nejpozději do 12. ledna.
O společnosti BREDFORD Consulting
BREDFORD Consulting s.r.o. je butiková poradenská firma působící na českém trhu od roku 2005. Specializuje se na firemní klientelu, které poskytuje odborné služby v oblasti daňového poradenství, účetnictví a zpracování mezd. Již 20 let pomáhá firmám orientovat se v neustále se měnící legislativě, optimalizovat náklady a nastavit procesy tak, aby byly nejen efektivní, ale především srozumitelné a v souladu se zákonem.
https://www.bredford.cz/danove-poradenstvi
Ing. Jan Bonaventura | http://linkedin.com/in/jan-bonaventura
Je zakladatelem společnosti BREDFORD Consulting. Daňovému poradenství se věnuje nepřetržitě od roku 1999. Spolupracuje s klienty z mnoha oborů, včetně advokátních a účetních kanceláří, kterým pomáhá s řešením nejrůznějších problémů a situací.
Zakládá si na tom, že poskytnutá stanoviska a doporučení jsou jasná a srozumitelná. Nabízená řešení pak efektivní a zároveň bezpečná.
Kontakt pro média:
Mgr. Jana Chadová
Máte-li zájem o odborný komentář, vyjádření k aktuálním tématům z oblasti daní, odměňování, záloh, daňových změn - nebo o spolupráci s Janem Bonaventurou formou rozhovoru, podcastu či článku – neváhejte se na mě obrátit.
Ráda poskytnu souvislosti, zajistím doplňující informace nebo pomohu s domluvením účasti na odborných akcích či konferencích.
Zdroj: BREDFORD Consulting
PROTEXT