Pauza pro unavené řidiče na D11. Mezi Hradcem a Jaroměří se otevřela nová odpočívka

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  10:34
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Hradec Králové 8. října 2026 (PROTEXT) - Řidiči na dálnici D11 u Předměřic nad Labem mohou využívat novou oboustrannou odpočívku. Stavba za téměř 163 milionů korun nabízí téměř stovku parkovacích míst a moderní sociální zázemí. Odpočívka leží na 97. kilometru dálnice mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Výstavba trvala 196 dní a do začátku příštího roku budou probíhat dokončovací práce.

Michal Šumpík, ředitel závodu, Eurovia CZ a.s.: „Jsou to 2 odpočívky, každá má asi 8000 metrů čtverečních. Je tady 28 stání pro osobní automobily, 14 stání pro nákladní automobily, 4 stání pro autobusy a 3 stání pro karavany.”

Areál doplňují toalety, dětské hřiště i workoutové prvky. Nová lokalita vyplňuje mezeru za stávající odpočívkou u Osic. Ředitelství silnic a dálnic už připravuje další body trasy.

Radek Mátl, generální ředitel, ŘSD: „Co se týče samotné dálnice D11, myslím, že se výstavba odpočívek opravdu daří. Nejedná se totiž jen o tuto odpočívku, kterou uvádíme do provozu, ale aktuálně ve výběrovém řízení je i odpočívka Jaroměř, která je zhruba o 12 km dál.“

Odpočívka v Jaroměři má nabídnout čerpací stanici a 75 stání pro osobní automobily i kamiony v každém směru. V celém Česku ale chybělo kamionům v roce 2024 zhruba 2000 parkovacích míst.

Radek Mátl, generální ředitel, ŘSD: „Věřím, že zhruba do 5 let se nám podaří to manko, které v tomto okamžiku ČR z hlediska této problematiky má, víceméně smazat.“

Největší nedostatek je v blízkosti velkých měst, jako jsou Praha nebo Brno.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59528.

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