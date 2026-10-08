Pauza pro unavené řidiče na D11. Mezi Hradcem a Jaroměří se otevřela nová odpočívka

Michal Šumpík, ředitel závodu, Eurovia CZ a.s.: „Jsou to 2 odpočívky, každá má asi 8000 metrů čtverečních. Je tady 28 stání pro osobní automobily, 14 stání pro nákladní automobily, 4 stání pro autobusy a 3 stání pro karavany.”
Areál doplňují toalety, dětské hřiště i workoutové prvky. Nová lokalita vyplňuje mezeru za stávající odpočívkou u Osic. Ředitelství silnic a dálnic už připravuje další body trasy.
Radek Mátl, generální ředitel, ŘSD: „Co se týče samotné dálnice D11, myslím, že se výstavba odpočívek opravdu daří. Nejedná se totiž jen o tuto odpočívku, kterou uvádíme do provozu, ale aktuálně ve výběrovém řízení je i odpočívka Jaroměř, která je zhruba o 12 km dál.“
Odpočívka v Jaroměři má nabídnout čerpací stanici a 75 stání pro osobní automobily i kamiony v každém směru. V celém Česku ale chybělo kamionům v roce 2024 zhruba 2000 parkovacích míst.
Radek Mátl, generální ředitel, ŘSD: „Věřím, že zhruba do 5 let se nám podaří to manko, které v tomto okamžiku ČR z hlediska této problematiky má, víceméně smazat.“
Největší nedostatek je v blízkosti velkých měst, jako jsou Praha nebo Brno.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59528.