pbb a Helaba poskytly financování ve výši 4,5 miliardy Kč pro projekt DOCK IN

  10:54
Praha 19. května 2026 (PROTEXT) - V návaznosti na předchozí financování pěti fází pražského kancelářského projektu DOCK IN poskytly společně Deutsche Pfandbriefbank (pbb) a Helaba skupině Crestyl střednědobé financování tohoto projektu v celkové výši 185 milionů EUR (přibližně 4,5 miliardy korun). pbb a Helaba vystupovaly v roli společných vedoucích poskytovatelů úvěru a zajistily stejnou část financování, pbb rovněž působí jako úvěrový a bezpečnostní agent pro tuto transakci.

Administrativní komplex DOCK IN, postavený v letech 2013 až 2022, je šetrný k životnímu prostředí a nabízí celkovou pronajímatelnou plochu přibližně 87 600 m2 s vysoce kvalitními kancelářskými a obchodními plochami rozloženými do šesti podlaží. Prostory jsou pronajaty renomovaným nájemcům s mezinárodní působností. Projekt byl dokončen v pěti fázích, během kterých skupina Crestyl vytvořila novou pulzující čtvrť u slepých ramen Vltavy, jejíž jádro tvoří rezidenční byty doplněné restauracemi, kavárnami i veřejným parkem a přístavem.

Celý projekt DOCK IN je navržen v souladu s principy ESG. Všechny kancelářské budovy splňují nejvyšší standardy kvality a disponují certifikáty ekologické udržitelnosti.

Developerská a finanční skupina CRESTYL působí na středoevropském realitním trhu téměř třicet let. S bilanční sumou 1,4 miliardy EUR patří CRESTYL mezi vedoucí multisektorové developery. Jeho aktuální portfolio zahrnuje přes pět desítek projektů v České republice a v Polsku, kde působí pod značkou Spravia.

Deutsche Pfandbriefbank AG je přední evropská specializovaná úvěrová instituce zabývající se financováním komerčních nemovitostí v Evropě. Společnost pbb je významným emitentem zástavních listů, což z ní činí také důležitého hráče na evropských trzích se zajištěnými dluhopisy obecně. Akcie společnosti pbb jsou kótovány na frankfurtské burze.

Helaba je jednou z předních bank v německém hlavním městě financí Frankfurtu. Skupina Helaba zaměstnává přibližně 6 900 lidí a její celková aktiva dosahují 202 mld. EUR. Helaba je plnohodnotnou bankou s nabídkou všech služeb, která je úzce začleněna do německé organizace Sparkasse. Poskytuje komplexní nabídku pokrývající celý řetězec od financování, projektování a developmentu až po provozování špičkových nemovitostí.

 

Zdroj: EMC

 

