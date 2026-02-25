PBS Aerospace uzavřela subdodavatelskou smlouvu se Zone Five Technologies

Smlouva navazuje na otevření amerického sídla PBS Aerospace v Roswellu ve státě Georgia v září 2025. To bylo podpořené investicí 20 milionů dolarů od Williama Diddena, majitele PBS GROUP, za účelem navýšení americké výroby přesně konstruovaných proudových motorů.
„Tato dohoda prokazuje, že PBS Aerospace má provozní vyspělost a kapacitu působit jako dlouhodobý průmyslový partner pro potřeby americké obrany,“ uvedl majitel PBS GROUP William Didden.
Víceletá subdodávka podporuje americké výrobní operace PBS Aerospace v oblasti přesně konstruovaných proudových motorů pro obranné aplikace.
„Tato smlouva představuje významný závazek rozšířit naše výrobní schopnosti v oblasti obranného průmyslu v USA,“ řekl Erin Durham, generální ředitel PBS Aerospace. „Náš závod v Georgii je v provozu a zvyšuje výrobu s cílem uspokojit požadavky zákazníků, kteří potřebují spolehlivé pohonné systémy s vysokým výkonem.“
PBS Aerospace vyrábí proudové motory PBS TJ40 s tahem kolem 395 až 425 N a PBS TJ80 s maximálním tahem zhruba 900 N, navržené pro rychlé nasazení a integraci do raketových a bezpilotních systémů, kde velikost, hmotnost a výkon představují klíčové požadavky pro plnění mise.
„Investice PBS Group do americké výrobní infrastruktury odráží náš závazek podporovat priority národní bezpečnosti díky blízkosti zákazníkům, agilní výrobě a dodržování amerických obranných standardů,“ řekl Petr Kádner, generální ředitel PBS GROUP.
PBS GROUP, výrobce letecké technologie, je synonymem inovací v oblasti vysoce přesného strojírenství a renomovaným producentem proudových motorů. Se svou hlavní výrobní základnou ve Velké Bíteši a rostoucí výrobní kapacitou v USA a Indii se společnost stala významným globálním hráčem v oblasti obranných i civilních technologií. PBS GROUP se dlouhodobě podílí na vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, stejně jako civilní letectví.
O společnosti PBS Aerospace
PBS Aerospace Inc. je dceřinou společností PBS GROUP, inženýrského holdingu a zavedené značky s více než dvousetletou historií.
PBS GROUP poskytuje špičková inženýrská řešení v rámci portfolia společností zaměřených na letecký, energetický a dopravní průmysl. PBS Aerospace Inc. působí na americkém trhu více než 10 let a zaměřuje se na dodávky vysoce spolehlivých proudových motorů pro americké ministerstvo obrany i komerční zákazníky. Další informace najdete na https://www.pbsaerospace.com.
