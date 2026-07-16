PBS GROUP na Farnborough International Airshow představuje špičkové letecké technologie

Stánek PBS GROUP je místem setkávání se současnými i potenciálními partnery z oblasti leteckého a obranného průmyslu. Společnost zde prezentuje své nejnovější technologie určené především pro bezpilotní prostředky včetně dronů (UAV), bojové bezpilotní systémy (UCAV) a další speciální letecké aplikace. Účast na veletrhu potvrzuje rostoucí význam PBS GROUP mezi světovými výrobci leteckých pohonných systémů a navazuje na dlouhodobou expanzi společnosti na globálních trzích.
Na veletrhu PBS GROUP představí kompletní portfolio proudových motorů pro UAV a UCAV. Se zákazníky bude řešit i pomocné energetické jednotky (APU) pro civilní i vojenské letectví a systémy klimatizace (ECS) pro vrtulníky a lehká letadla. Návštěvníci se boudou moci seznámit nejen s finálními produkty, ale také s vývojovými, testovacími a výrobními kapacitami společnosti, které umožňují realizovat zakázky od vývoje až po sériovou výrobu.
„Farnborough je pro nás klíčovou platformou pro setkání s partnery z celého světa. V posledních letech výrazně roste poptávka po vyspělých pohonných jednotkách pro bezpilotní systémy a skupina PBS patří mezi společnosti, které dokážou nabídnout vlastní vývoj, certifikovanou výrobu a reagovat flexibilně na požadavky zákazníků. Naším cílem je dále posilovat pozici světového výrobce strategických leteckých technologií,“ říká Milan Macholán, generální ředitel PBS Velká Bíteš, člena skupiny PBS GROUP.
PBS GROUP staví na více než 200 letech české průmyslové tradice, 75 letech výroby v hlavním výrobním závodě skupiny ve Velké Bíteši a více než 50 letech zkušeností v leteckém průmyslu. Díky vlastnímu vývoji, výrobě i testování pod jednou střechou patří mezi úzkou skupinu světových výrobců schopných dodávat komplexní letecké pohonné systémy od návrhu až po sériovou výrobu. Přibližně 90 % produkce vzniká přímo ve společnosti, což představuje významnou konkurenční výhodu z hlediska kvality, flexibility i rychlosti dodávek.
Skupina v poslední době zaznamenává rekordní zájem o její proudové motory z mnoha zemí světa, proslulé díky jejich spolehlivosti a efektivitě. Na to reaguje rozsáhlými investicemi do rozšíření výrobních kapacit ať už v České republice nebo ve Spojených státech amerických. Zatímco v USA vloni otevřela zcela nový výrobní závod a poohlíží se po další expanzi, ve Velké Bíteši vzniká nová výrobní hala a divize letecké techniky DLT2, která více než zdvojnásobí výrobní kapacity proudových motorů a oddělí vývoj od sériové výroby. Společnost zároveň dlouhodobě investuje přibližně deset procent svého obratu do vývoje, aby si udržela technologický náskok v oblasti leteckých pohonných systémů.
Tým odborníků PBS GROUP bude po celou dobu veletrhu připraven představit nejnovější technologie společnosti, diskutovat o možnostech spolupráce a poskytnout informace o vývojových i výrobních kapacitách skupiny.
Navštivte PBS GROUP na Farnborough International Airshow, Hala 3, Stánek č. 3740.
Zdroj: PBS GROUP