PBS GROUP na MSV ukáže vzestup českého strojírenství

Dceřiná společnost PBS Velká Bíteš jako hlavní výrobní závod celé skupiny je přední strojírenskou společností v regionu Vysočiny a Jihomoravského kraje a významným zaměstnavatelem. Mezinárodní strojírenský veletrh je pro PBS Velká Bíteš tradičně příležitostí, jak se setkat se zákazníky, obchodními partnery a odbornou veřejností. Letošní účast chce společnost využít také k představení svého dalšího směřování. Z tradičního českého výrobce se stal mezinárodní dodavatel špičkových leteckých a obranných technologií. Hlavní výrobní závod přitom zůstává ve Velké Bíteši, kde firma současně vytváří nová pracovní místa a investuje postupně miliardu korun do dalšího rozvoje.
„Máme před sebou nové projekty, investujeme do výrobních kapacit a potřebujeme další odborníky, kteří se na tomto rozvoji budou podílet. Pro technicky zaměřené lidi je to příležitost pracovat na zajímavých projektech a v oboru, který představuje špičku strojírenství,“ říká Milan Macholán, generální ředitel PBS Velká Bíteš.
Růst poptávky po produktech PBS se promítá do rozsáhlých investic přímo ve Velké Bíteši. Firma zde buduje nové výrobní kapacity, pořizuje moderní CNC stroje a další výrobní zařízení. Současně posiluje vývoj a inženýrství. Investice proto nesměřují pouze do technologií a budov, ale také do lidí, kteří budou nové kapacity a projekty zajišťovat.
PBS nabírá téměř tři sta lidí. Jedná se zejména o technické odborníky napříč výrobou, montáží, technologií, konstrukcí i vývojem. Dále jsou potřební zámečníci, strojaři, obráběči kovů, soustružníci, brusiči, montážní a zkušební technici. Ve strojírenském a leteckém inženýrství hledá také konstruktéry, technology a výpočtáře. Nábor se týká také slévárny. Posiluje rovněž konstrukční týmy v Brně a Praze.
„Nejde nám pouze o to nabrat další lidi do výroby. Potřebujeme odborníky, kteří chtějí využít své zkušenosti a současně se dál rozvíjet. PBS se rychle mění a s tím přichází prostor pro profesní růst. Člověk může během několika let získat zkušenosti, ke kterým by se v mnoha jiných firmách dostával mnohem déle, pokud vůbec,“ říká Tomáš Novotný, personální ředitel PBS Velká Bíteš.
Perspektivu pro zaměstnance přináší možnost pracovat na projektech, které přesahují český trh a propojují místní výrobní a technické know-how s požadavky globálního leteckého průmyslu.
„Naše výrobky vznikají ve Velké Bíteši, ale jejich uplatnění je globální. Právě propojení silného regionálního zázemí s mezinárodními projekty je podle mě jednou z hlavních charakteristik dnešní PBS. A potřebujeme další lidi, kteří chtějí být součástí tohoto příběhu,“ uzavírá Milan Macholán.
Generální ředitel PBS Velká Bíteš zve na návštěvu 67. MSV v Brně.
Firma nabízí mimo jiné 7,5hodinovou pracovní dobu, 13. a 14. mzdu a pravidelné navyšování platů. Průměrná mzda v PBS činí zhruba 60 tisíc korun, což je výrazně více než celostátní průměr.
„Chceme být zaměstnavatelem, který nabízí nejen stabilitu, ale také perspektivu. Člověk, který přijde do PBS jako technik, konstruktér nebo technolog, může být součástí firmy, která má ambici dále růst v leteckém průmyslu. To je podle nás důležité zejména pro mladší technické odborníky, kteří hledají dlouhodobé uplatnění,“ dodává Tomáš Novotný.
O skupině PBS GROUP
PBS GROUP, výrobce leteckých technologií, je synonymem inovací v oboru přesného strojírenství. Jde o významného výrobce proudových motorů. Se svým hlavním výrobním závodem ve Velké Bíteši a rostoucími výrobními kapacitami v USA se společnost stala významným globálním hráčem v oblasti obranných i civilních technologií. PBS GROUP se dlouhodobě podílí na vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, stejně jako civilní letectví.
PBS Velká Bíteš
vyvíjí a vyrábí proudové motory pro bezpilotní letouny, řízené střely a další obranné aplikace a současně rozšiřuje své aktivity v letecké technice. Významným příkladem je spolupráce s americkým výrobcem Pratt & Whitney na vývoji nové generace pomocné energetické jednotky (APU) pro vojenské i civilní letouny. Projekt má ve Velké Bíteši zaměstnat dalších asi 100 lidí. PBS se zároveň podílí na vývoji komponent pro stíhací letoun F-35 Lightning II ve spolupráci s Lockheed Martin. Jako první český dodavatel, který zároveň vybudoval závod na výrobu proudových motorů ve Spojených státech amerických, podepsala i přímý kontrakt s americkým letectvem. V rámci českého průmyslu dodává řadu komponent pro letoun L-39 výrobce Aero Vodochody.
Zdroj: PBS GROUP
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59476.