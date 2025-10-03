PBS Group oslaví na MSV 75. výročí i rekordní investice. Nabírá stovky lidí

Letošní účast PBS Velká Bíteš se na MSV ponese, s ohledem na výročí 75 let existence závodu, ve slavnostním duchu. Pro návštěvníky veletrhu proto společnost připravila překvapení. Vůbec poprvé v České republice ukáže veřejnosti novinku v oblasti letecké techniky – proudový motor PBS TJ200, tedy nejvýkonnější motor v historii společnosti.
„Zájem zákazníků z celého světa o tento motor je obrovský. Je určen pro bezpilotní letouny, řízené střely i obranné aplikace a díky svým parametrům může posouvat a měnit potřeby obranyschopnosti vzdušného prostoru. Má skvělý poměr výkonu, tahu, nízké spotřeby paliva a přináší kompaktní design,“ uvádí Milan Macholán, generální ředitel společnosti PBS Velká Bíteš.
Společnost na veletrhu připomene současný dynamický růst, kdy PBS GROUP do svého hlavního výrobního závodu ve Velké Bíteši rekordně investuje. Vzniká nová výrobní hala za takřka miliardu korun, jsou do ní instalovány moderní CNC stroje a další zařízení. Závod chce ještě v tomto roce zvýšit výrobu proudových motorů o více než 200 procent oproti roku 2024. Vedle toho firma posiluje i inovace, třeba v oblasti pomocných energetických jednotek (APU). Nedávno uzavřela spolupráci s americkým velikánem Pratt & Whitney o společném vývoji APU nové generace pro vojenská i civilní letadla. Partnerství je součástí česko-americké průmyslové spolupráce v návaznosti na nákup letounů F-35. Projekt zaměstná ve Velké Bíteši okolo 100 lidí.
Díky nebývalému zájmu o výrobky a inovace PBS od zákazníků z celého světa, směřují investice také do zaměstnanců. Ve Velké Bíteši jich nyní pracuje zhruba 780 a firma plánuje přijmout více než 200 dalších. Všem zájemcům nabízí dlouhodobou jistotu a stabilitu zaměstnání, benefity, a především nadstandardní ohodnocení. Průměrná mzda v PBS činí 60 tisíc korun, což je výrazně více než celostátní průměr.
„Sháníme zejména technologické profese pro naši leteckou divizi, ale i inženýry a odborníky do vývoje, kteří se budou podílet na inovacích a nových výrobcích. Uchazeče láká nejen jistota práce na mnoho let dopředu, ale i možnost podílet se na mezinárodně zajímavých projektech, které PBS dále posouvají jako globálního high-tech lídra v letectví,“ dodává Milan Macholán.
Zmíněné novinky nejsou ve skupině PBS GROUP zdaleka jediné. České proudové motory expandují v roce 2025 také na nové trhy. V americkém Roswellu v Georgii otevřela PBS GROUP letos v dubnu nový výrobní závod, kde od září zahájila sériovou výrobu proudových motorů TJ40 a TJ80. Celková investice dosáhne až 110 milionů USD. PBS se tak díky investicím v ČR i zahraničí, inovacím a stabilnímu zázemí profiluje jako globální hráč v leteckém průmyslu a silný zaměstnavatel v regionu.
O společnosti:
PBS GROUP, výrobce letecké techniky, je synonymem pro inovace v oblasti vysoce přesného strojírenství. Je renomovaným výrobcem proudových motorů. S hlavním výrobním sídlem ve Velké Bíteši a rostoucími výrobními kapacitami v USA a Indii se společnost stala významným globálním hráčem v oblasti obranných a civilních technologií. PBS GROUP se dlouhodobě angažuje ve vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, i v civilním letectví.
