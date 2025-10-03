PBS Group oslaví na MSV 75. výročí i rekordní investice. Nabírá stovky lidí

Autor:
  14:17
Brno 3. října 2025 (PROTEXT) - PBS GROUP představí v Brně v tuzemské premiéře novinku v oblasti letecké techniky – proudový motor PBS TJ200. Skupina si letos připomíná 75 let od založení závodu ve Velké Bíteši. Zároveň chce návštěvníkům veletrhu prezentovat aktuální dynamický rozvoj výroby, spojený s rekordními investicemi i náborem stovek nových zaměstnanců.

Letošní účast PBS Velká Bíteš se na MSV ponese, s ohledem na výročí 75 let existence závodu, ve slavnostním duchu. Pro návštěvníky veletrhu proto společnost připravila překvapení. Vůbec poprvé v České republice ukáže veřejnosti novinku v oblasti letecké techniky – proudový motor PBS TJ200, tedy nejvýkonnější motor v historii společnosti.

„Zájem zákazníků z celého světa o tento motor je obrovský. Je určen pro bezpilotní letouny, řízené střely i obranné aplikace a díky svým parametrům může posouvat a měnit potřeby obranyschopnosti vzdušného prostoru. Má skvělý poměr výkonu, tahu, nízké spotřeby paliva a přináší kompaktní design,“ uvádí Milan Macholán, generální ředitel společnosti PBS Velká Bíteš.

Společnost na veletrhu připomene současný dynamický růst, kdy PBS GROUP do svého hlavního výrobního závodu ve Velké Bíteši rekordně investuje. Vzniká nová výrobní hala za takřka miliardu korun, jsou do ní instalovány moderní CNC stroje a další zařízení. Závod chce ještě v tomto roce zvýšit výrobu proudových motorů o více než 200 procent oproti roku 2024. Vedle toho firma posiluje i inovace, třeba v oblasti pomocných energetických jednotek (APU). Nedávno uzavřela spolupráci s americkým velikánem Pratt & Whitney o společném vývoji APU nové generace pro vojenská i civilní letadla. Partnerství je součástí česko-americké průmyslové spolupráce v návaznosti na nákup letounů F-35. Projekt zaměstná ve Velké Bíteši okolo 100 lidí.

Díky nebývalému zájmu o výrobky a inovace PBS od zákazníků z celého světa, směřují investice také do zaměstnanců. Ve Velké Bíteši jich nyní pracuje zhruba 780 a firma plánuje přijmout více než 200 dalších. Všem zájemcům nabízí dlouhodobou jistotu a stabilitu zaměstnání, benefity, a především nadstandardní ohodnocení. Průměrná mzda v PBS činí 60 tisíc korun, což je výrazně více než celostátní průměr.

„Sháníme zejména technologické profese pro naši leteckou divizi, ale i inženýry a odborníky do vývoje, kteří se budou podílet na inovacích a nových výrobcích. Uchazeče láká nejen jistota práce na mnoho let dopředu, ale i možnost podílet se na mezinárodně zajímavých projektech, které PBS dále posouvají jako globálního high-tech lídra v letectví,“ dodává Milan Macholán.

Zmíněné novinky nejsou ve skupině PBS GROUP zdaleka jediné. České proudové motory expandují v roce 2025 také na nové trhy. V americkém Roswellu v Georgii otevřela PBS GROUP letos v dubnu nový výrobní závod, kde od září zahájila sériovou výrobu proudových motorů TJ40 a TJ80. Celková investice dosáhne až 110 milionů USD. PBS se tak díky investicím v ČR i zahraničí, inovacím a stabilnímu zázemí profiluje jako globální hráč v leteckém průmyslu a silný zaměstnavatel v regionu.

 

O společnosti:

PBS GROUP, výrobce letecké techniky, je synonymem pro inovace v oblasti vysoce přesného strojírenství. Je renomovaným výrobcem proudových motorů. S hlavním výrobním sídlem ve Velké Bíteši a rostoucími výrobními kapacitami v USA a Indii se společnost stala významným globálním hráčem v oblasti obranných a civilních technologií. PBS GROUP se dlouhodobě angažuje ve vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, i v civilním letectví.

Zdroj: PBS GROUP

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pavel odvolil v Černoučku, povolební vyjednávání podle něj nebudou jednoduchá

Povolební vyjednávání podle prezidenta Petra Pavla nebudou jednoduchá i kvůli příkopům, které jsou mezi současnou vládní koalicí a opozicí. Pavel to dnes řekl...

3. října 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

Karlovarský kraj vybuduje leteckou záchrannou službu, hotovo má být v roce 2028

Karlovarská zdravotnická záchranná služba se společně s Karlovarským krajem připravuje na zřízení letecké záchranné služby (LZS). Podle rozhodnutí ministerstva...

3. října 2025  14:37,  aktualizováno  14:37

Žena zmizela po rodinném incidentu. Může být nebezpečná, varuje policie

Policie pátrá po devětatřicetileté Jaroslavě Sušerové, která zmizela po rodinném incidentu v Bernarticích na Písecku. Podle policistů může být agresivní vůči sobě i okolí, proto se ji lidé nemají...

3. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Komiksový festival Prásk! zve do knihovny na výstavu, dílny i burzu

V Knihovně města Hradce Králové dnes startuje dvoudenní Komiksový festival Prásk! Akce nabídne výstavy, dílny i přednášky českých komiksových autorů.

3. října 2025  16:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z Jiříkova odjely poslední kamiony, nelegální skládka německého odpadu je pryč

Z Jiříkova na Bruntálsku odjely poslední kamiony s německým odpadem. Skládka je zlikvidována, vzorky půdy a vody odeberou experti z laboratoře příští týden. Ze skládky v Těchanově, místní části...

3. října 2025  16:02

ŘSD opravuje silnici I/20 z Plzně na Karlovy Vary, mezi obcemi Úněšov a Trhomné

3. října 2025  15:59

Blokees uvádí novou kategorii „BLOKEES WHEELS" a představuje desítky nových modelových sad na veletrhu Wonder Festival 2025

3. října 2025  15:46

Žena předstírala nemoc, z muže z Uherskohradišťska vylákala 1,5 milionu Kč

Žena předstírající nemoc vylákala podle policie z muže z Uherskohradišťska přes 1,5 milionu korun. Kriminalisté třiadvacetiletou ženu obvinili z podvodu, uvedl...

3. října 2025  14:14,  aktualizováno  14:14

Onemocnění trávicího ústrojí mohou podle odborníků vyvolat kašel či astma

Některá onemocnění trávicího ústrojí a plic spolu úzce souvisejí, i když jde o odlišné orgány. Příkladem je podle odborníků poměrně rozšířená refluxní choroba,...

3. října 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Herec John Rhys-Davies bude na jihu Čech pokračovat v natáčení fantasy filmu

Britský herec John Rhys-Davies, známý jako Gimli z Pána prstenů, bude příští rok na jaře na jihu Čech pokračovat v natáčení fantasy filmu Srdce Aldorie....

3. října 2025  14:03,  aktualizováno  14:03

Exděkan platil lopaty i ubytování, řekla svědkyně v kauze neprůhledných stipendií

Studenti fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) dostali mimořádné stipendium, větší část peněz poslali zpět na účet děkana fakulty a ten z těchto peněz přispěl studentům...

3. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Vraždu pečlivě plánoval, útok byl zákeřný. Osmnáctiletý mladík skončil ve vazbě

Olomoucký okresní soud v pátek poslal do vazby osmnáctiletého mladíka obviněného z vraždy v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Vyhověl tak návrhu státního zástupce. Mladík, který plnoletosti dosáhl teprve...

3. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.