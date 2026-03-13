PBS GROUP posiluje globální postavení strategickou spoluprací s Lockheed Martin

Projekt, jehož cílem je vývoj a certifikace pokročilých výrobních metod komponentů pro stíhací letouny F-35, představuje zásadní milník nejen pro samotnou PBS GROUP, ale také pro český průmysl. Jde o posun českého precizního strojírenství mezi globální technologickou špičku v oblasti letectví a obrany a unikátní příležitost zapojit české průmyslové společnosti do globálních technologických programů.
Konsorcium českých firem vedené PBS GROUP oficiálně vstoupilo do spolupráce podpisem smlouvy v květnu 2024. Následoval důkladný schvalovací a prověřovací proces ze strany amerických orgánů, který zahrnoval hodnocení technické úrovně, důvěryhodnosti a plnění mezinárodních obchodních pravidel. Úspěšné završení tohoto procesu a udělení tzv. Contract Award potvrzuje vysokou úroveň odbornosti a důvěryhodnosti PBS GROUP jako spolehlivého partnera pro tak strategické a mezinárodně významné projekty, jako je právě třeba vývoj nového letounu F-35.
Klíčové přínosy spolupráce pro PBS GROUP
- Zařazení do globálního dodavatelského řetězce — spolupráce otevírá společnosti PBS GROUP i celému konsorciu českých firem, včetně společnosti ONE3D (lídr v oblasti aditivní výroby – 3D tisk) a Centra HiLASE při Fyzikálním ústavu AV ČR (špičkové výzkumné pracoviště zaměřené na laserové technologie), přístup k dlouhodobým strategickým mezinárodním programům a významně posiluje jejich pozici a konkurenceschopnost na světových trzích.
- Technologický posun a rozvoj high-tech výroby — projekt zahrnuje investice do nejmodernějšího technického vybavení a zavádění pokročilých výrobních procesů.
- Vývoj nových výrobních technologií — během následujících pěti let proběhne několik fází vývoje, testování a implementace zcela nových technologií výroby, s účastí zapojených výzkumných a vývojových kapacit.
- Aplikace špičkových metod výroby — aditivní výroba (3D tisk), laserové zušlechťování povrchů a pokročilé tepelné zpracování ve vakuových a HIP pecích umožní výrobu kritických komponentů pro letoun F-35 při dodržení nejvyšších kvalitativních standardů.
- Posílení reputace a důvěryhodnosti — úspěšné absolvování prověřovacího procesu v USA potvrzuje technickou i organizační připravenost společnosti na další globální projekty strategického významu.
Dopad na český průmysl
Projekt má významný přesah i na úroveň domácí ekonomiky. Zapojení českého konsorcia do programu globálního významu přispívá k posílení české průmyslové základny a rozvoji průmyslového know-how v České republice, podporuje inovace a zvyšuje konkurenceschopnost tuzemských firem v high-tech segmentu. Přispívá také k posílení českého exportu v oblasti s vysokou přidanou hodnotou a posílení a stabilitě domácí zaměstnanosti stejně tak jako k novým pracovním příležitostem.
PBS GROUP tak potvrzuje svou ambici být dlouhodobým technologickým lídrem a partnerem pro nejpokročilejší průmyslové a letecké projekty na světové úrovni.
O PBS GROUP
PBS GROUP, výrobce letecké techniky, je synonymem pro inovace v oblasti vysoce přesného strojírenství. Je renomovaným výrobcem proudových motorů. S hlavním výrobním sídlem ve Velké Bíteši a rostoucími výrobními kapacitami v USA a Indii se společnost stala významným globálním hráčem v oblasti obranných a civilních technologií. PBS GROUP se dlouhodobě angažuje ve vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, i v civilním letectví.
Zdroj: PBS GROUP