PBS GROUP posiluje průmyslové partnerství s Polskem

Jde o další krok ze strany PBS GROUP k rozvoji vzájemné technologické a průmyslové spolupráce po podpoře iniciativy Trojmoří. „V září jsme ve Varšavě v rámci setkání iniciativy Trojmoří zdůraznili, že mezi našimi státy musí proudit také technologie a průmyslové schopnosti, kterými disponujeme a můžeme je v rámci společného budování odolnosti a obranyschopnosti našim partnerům poskytnout. Vstupem do polsko-české podnikatelské rady to převádíme do praxe. Polsko je pro nás trh s velkým potenciálem a máme mu co nabídnout ať už se jedná o vlastní technologie a know-how nebo přímo schopnost výroby našich produktů,“ uvedl Petr Kádner, generální ředitel PBS GROUP.
Rada má od roku 2027 propojovat firmy obou zemí ve strategických sektorech, a to právě včetně obrany a pokročilých technologií. PBS GROUP se stala jedním z jejích sedmnácti zakládajících členů. V rámci nové rady chce působit jako aktivní partner a hledat synergie s polskými průmyslovými a technologickými firmami, rozvíjet společné projekty v letectví a obraně a zapojit se do dodavatelských řetězců, které posílí bezpečnost i konkurenceschopnost celého regionu.
Polsko patří k zemím NATO s nejvyššími výdaji na obranu v poměru k HDP a prochází rozsáhlou modernizací ozbrojených sil. Roste v něm poptávka nejen po hotové technice, ale i po partnerech, kteří umějí klíčové technologie vyvíjet a vyrábět.
„PBS GROUP patří mezi technologicky specializované významné společnosti střední Evropy, které kombinují vlastní vývoj, know-how a schopnost převést složité letecké technologie včetně leteckých proudových motorů do výroby. Právě takové schopnosti technologií, které region dokáže sám vyvinout, vyrobit a dlouhodobě udržet, považuje skupina PBS za základ odolné evropské obranně-průmyslové základny,“ uvádí Martin Kolář, technický ředitel PBS GROUP.
V září se generální ředitel skupiny Petr Kádner a Martin Kolář, který se zaměřuje na strategický a technologický rozvoj nových příležitostí, zúčastnili ve Varšavě jednání s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Setkání se uskutečnilo v rámci iniciativy Trojmoří a zaměřilo se na posílení technologického a průmyslového postavení střední a východní Evropy.
O skupině PBS GROUP
PBS GROUP, výrobce leteckých technologií, je synonymem inovací v oboru přesného strojírenství. Jde o významného výrobce proudových motorů. Se svým hlavním výrobním závodem ve Velké Bíteši a rostoucími výrobními kapacitami v USA se společnost stala významným globálním hráčem v oblasti obranných i civilních technologií. PBS GROUP se dlouhodobě podílí na vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, stejně jako civilní letectví.
Zdroj: PBS GROUP
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59957.