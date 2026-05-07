PBS GROUP se jako strategický partner zúčastnila summitu Invest in Bravery v Kyjevě

Cílem konference Invest in Bravery bylo propojit investory, lídry v oboru, zástupce vlád a vojenské subjekty působící na pomezí obrany, bezpečnosti a odolnosti. Skupina PBS představila své klíčové výrobní programy se zvláštním zaměřením na proudové motory. Tyto pokročilé pohonné systémy již našly uplatnění v ukrajinských obranných systémech, což potvrzuje schopnost společnosti dodávat spolehlivá a vysoce výkonná řešení.
Účast na summitu poskytla skupině PBS cennou příležitost k dalšímu posílení jejích obchodních vztahů na Ukrajině a k posílení její přítomnosti na trhu prostřednictvím cílených marketingových a komunikačních aktivit.
„Summit Invest in Bravery představuje zajímavou platformu pro smysluplný dialog mezi průmyslem, investory a aktéry v oblasti obrany. Naše účast nám umožnila nejen představit naše technologické schopnosti, ale také prohloubit naše partnerství a prozkoumat nové příležitosti pro spolupráci na Ukrajině,“ uvedl Rostislav Pilc, bezpečnostní ředitel PBS GROUP, jenž v rámci svého vystoupení na konferenci představil technologické schopnosti PBS GROUP a její strategickou roli při podpoře pokročilých obranných řešení.
Závazkem PBS GROUP je podpora inovací, posilování mezinárodní spolupráce a přispívání k rozvoji špičkových technologií v leteckém a obranném průmyslu.
O PBS GROUP
PBS GROUP, výrobce letecké technologie, je synonymem inovací v oblasti vysoce přesného strojírenství a renomovaným producentem proudových motorů. Se svou hlavní výrobní základnou ve Velké Bíteši a rostoucí výrobní kapacitou v USA se společnost stala významným globálním hráčem v oblasti obranných i civilních technologií. PBS GROUP se dlouhodobě podílí na vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, stejně jako civilní letectví.
