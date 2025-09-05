PBS GROUP zahájila v USA sériovou výrobu leteckých motorů a oznámila další investici za 90 milionů dolarů

PBS GROUP, globální lídr ve vývoji, výrobě a inovacích malých proudových motorů, dnes prostřednictvím své americké dceřiné společnosti PBS Aerospace pokročila do fáze sériové výroby na území Spojených států amerických. Společnost patřící rodině Wiliama Diddena na slavnostním zahájení sériové výroby ve státě Georgia zároveň oznámila, že v příštích letech vybuduje v USA další zcela nový závod s investicí ve výši 90 milionů dolarů. Cílem je naplnit rostoucí potřeby zdejších zákazníků, mezi které patří i americká armáda. PBS GROUP stojí před úkolem do dvou let navýšit výrobu na desítky tisíc kusů ročně.

Spolu se spuštěním sériové výroby PBS GROUP otevřela v Georgii také své nové sídlo a vývojové centrum, které se stanou zázemím pro další rozvoj aktivit českého leteckého výrobce v USA. „Spuštěním sériové výroby a otevřením nového sídla PBS Aerospace v USA děláme strategické kroky k tomu, abychom byli ještě blíže našim partnerům a zákazníkům na jednom z nejdůležitějších trhů světa. Spojujeme tak českou tradici s americkou dynamikou a příležitostmi,” uvedl William Didden, prezident skupiny PBS GROUP.  

Američtí zákazníci patří k nejvýznamnějším odběratelům PBS GROUP. „Rozhodnutí majitele skupiny pana Williama Diddena o dalších investicích a posílení výrobních kapacit přímo na americkém území je vyjádřením našeho závazku vůči zákazníkům. Urychlíme dodávky, vývoj specifických aplikací a inovace, na nichž s nimi spolupracujeme. Díky zahájení činnosti vývojového centra v Roswellu můžeme naše motory rychleji přizpůsobovat specifickým potřebám zákazníků a posouvat jejich parametry ke špičkovým výkonům,“ uvedl Petr Kádner, generální ředitel PBS GROUP.

PBS GROUP očekává výrobu tisíců kusů ročně do začátku roku 2026 a do dvou let s navýšením až na desítky tisíc. Závod v Georgii má pomoci uspokojit i rostoucí poptávku Ministerstva obrany USA.

PBS GROUP očekává výrobu tisíců kusů ročně do začátku roku 2026 a do dvou let s navýšením až na desítky tisíc. Závod tak má pomoci uspokojit i rostoucí poptávku Ministerstva obrany USA. To, stejně jako další spojenecké armády, volí motory PBS GROUP díky jejich spolehlivosti, účinnosti a přesné výrobě. „Zavázali jsme se posílit naše domácí výrobní kapacity v oblasti obrany. To je nezbytné pro snížení závislosti na mezinárodních dodavatelských řetězcích a pro zajištění těch nejlepších nástrojů pro naši armádu, aby mohla úspěšně překonat všechny výzvy, kterým čelí nyní i v budoucnosti,“ uvedl Dr. Rich McCormick, člen Kongresu USA za 7. kongresový okrsek státu Georgia, který byl slavnostnímu otevření závodu přítomen.

V souvislosti s investicemi i dodávkami pro americký obranný sektor prošla PBS GROUP a její majitel přísnými bezpečnostními prověrkami, což ji kvalifikuje jako prověřeného a spolehlivého dodavatele, který přispívá k obranným kapacitám nejen USA, ale i dalších států NATO a spojenců. Dalšími investicemi do zcela nového závodu chce PBS GROUP počty vyrobených motorů na americkém území ještě znásobit. O tom, kde bude nový závod umístěn, skupina zatím nerozhodla. Uvažuje o lokaci ve státech Florida, Georgia nebo Texas.  

Závod v Georgii představoval investici přesahující 20 milionů dolarů a byl navržen tak, aby umožňoval rychlé navýšení výroby motorů pro bezpilotní systémy, pokročilé řízené střely a jejich další aplikace v letectví. Výroba ve zkušebním režimu zde probíhala od dubna tohoto roku. „Dnešní slavnostní zahájení sériové výroby představuje významný milník pro společnost PBS Aerospace, stát Georgia a budoucnost americké obrany,“ doplnil Erin Durham, generální ředitel společnosti PBS Aerospace.   

O PBS GROUP

PBS GROUP, výrobce letecké techniky, je synonymem pro inovace v oblasti vysoce přesného strojírenství. Je renomovaným výrobcem proudových motorů. S hlavním výrobním sídlem ve Velké Bíteši a rostoucími výrobními kapacitami v USA a Indii se společnost stala významným globálním hráčem v oblasti obranných a civilních technologií. PBS GROUPse dlouhodobě angažuje ve vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, i v civilním letectví.   

