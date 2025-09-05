PBS GROUP zahájila v USA sériovou výrobu leteckých motorů a oznámila další investici za 90 milionů dolarů

Spolu se spuštěním sériové výroby PBS GROUP otevřela v Georgii také své nové sídlo a vývojové centrum, které se stanou zázemím pro další rozvoj aktivit českého leteckého výrobce v USA. „Spuštěním sériové výroby a otevřením nového sídla PBS Aerospace v USA děláme strategické kroky k tomu, abychom byli ještě blíže našim partnerům a zákazníkům na jednom z nejdůležitějších trhů světa. Spojujeme tak českou tradici s americkou dynamikou a příležitostmi,” uvedl William Didden, prezident skupiny PBS GROUP.
Američtí zákazníci patří k nejvýznamnějším odběratelům PBS GROUP. „Rozhodnutí majitele skupiny pana Williama Diddena o dalších investicích a posílení výrobních kapacit přímo na americkém území je vyjádřením našeho závazku vůči zákazníkům. Urychlíme dodávky, vývoj specifických aplikací a inovace, na nichž s nimi spolupracujeme. Díky zahájení činnosti vývojového centra v Roswellu můžeme naše motory rychleji přizpůsobovat specifickým potřebám zákazníků a posouvat jejich parametry ke špičkovým výkonům,“ uvedl Petr Kádner, generální ředitel PBS GROUP.
PBS GROUP očekává výrobu tisíců kusů ročně do začátku roku 2026 a do dvou let s navýšením až na desítky tisíc. Závod tak má pomoci uspokojit i rostoucí poptávku Ministerstva obrany USA. To, stejně jako další spojenecké armády, volí motory PBS GROUP díky jejich spolehlivosti, účinnosti a přesné výrobě. „Zavázali jsme se posílit naše domácí výrobní kapacity v oblasti obrany. To je nezbytné pro snížení závislosti na mezinárodních dodavatelských řetězcích a pro zajištění těch nejlepších nástrojů pro naši armádu, aby mohla úspěšně překonat všechny výzvy, kterým čelí nyní i v budoucnosti,“ uvedl Dr. Rich McCormick, člen Kongresu USA za 7. kongresový okrsek státu Georgia, který byl slavnostnímu otevření závodu přítomen.
V souvislosti s investicemi i dodávkami pro americký obranný sektor prošla PBS GROUP a její majitel přísnými bezpečnostními prověrkami, což ji kvalifikuje jako prověřeného a spolehlivého dodavatele, který přispívá k obranným kapacitám nejen USA, ale i dalších států NATO a spojenců. Dalšími investicemi do zcela nového závodu chce PBS GROUP počty vyrobených motorů na americkém území ještě znásobit. O tom, kde bude nový závod umístěn, skupina zatím nerozhodla. Uvažuje o lokaci ve státech Florida, Georgia nebo Texas.
Závod v Georgii představoval investici přesahující 20 milionů dolarů a byl navržen tak, aby umožňoval rychlé navýšení výroby motorů pro bezpilotní systémy, pokročilé řízené střely a jejich další aplikace v letectví. Výroba ve zkušebním režimu zde probíhala od dubna tohoto roku. „Dnešní slavnostní zahájení sériové výroby představuje významný milník pro společnost PBS Aerospace, stát Georgia a budoucnost americké obrany,“ doplnil Erin Durham, generální ředitel společnosti PBS Aerospace.
O PBS GROUP
PBS GROUP, výrobce letecké techniky, je synonymem pro inovace v oblasti vysoce přesného strojírenství. Je renomovaným výrobcem proudových motorů. S hlavním výrobním sídlem ve Velké Bíteši a rostoucími výrobními kapacitami v USA a Indii se společnost stala významným globálním hráčem v oblasti obranných a civilních technologií. PBS GROUPse dlouhodobě angažuje ve vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, i v civilním letectví.