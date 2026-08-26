Péče o lidi nad 80 let se přesune domů, 600 domovů pro seniory totiž nevznikne

Autor:
  10:08
Sledovat Metro na Googlu
Praha 26. srpna 2026 (PROTEXT) - Lidí starších osmdesáti let bude v roce 2041 už 871 tisíc, zatímco na začátku roku 2023 jich bylo 466 tisíc. Kdyby si stát chtěl jen udržet dnešní poměr lůžek na počet seniorů, musel by přidat zhruba 40 tisíc lůžek, tedy asi 600 nových domovů pro seniory za přibližně 80 miliard korun. Přitom dnešní poměr nestačí už teď. U těchto pobytových zařízení eviduje stát 70,2 tisíce neuspokojených žádostí. Podle společnosti GrapeCare je proto nutné posunout těžiště péče do domácností. K tomu bude potřeba zhruba dvojnásobek dnešního počtu terénních pečovatelů, tedy asi 35 tisíc nových lidí. Část této kapacity mohou pokrýt filipínští pečovatelé, kteří v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Itálii pracují běžně a do Česka přijedou první z nich na konci letošního roku.

Lidí nad osmdesát let bude téměř dvakrát tolik

Podle projekce Českého statistického úřadu (ČSÚ) žilo v Česku na začátku roku 2023 celkem 466 tisíc lidí starších osmdesáti let. V roce 2031 jich bude zhruba 721 tisíc a v roce 2041 už 871 tisíc. Za necelých dvacet let se tedy jejich počet téměř zdvojnásobí. Důvodem jsou silné poválečné ročníky a rostoucí naděje dožití. Ta v roce 2040 dosáhne u mužů 80,4 roku a u žen 85,7 roku, tedy o více než tři roky než v roce 2023.

Seniorů starších 65 let přibude z 2,29 milionu na 2,74 milionu v roce 2040 a na 3,10 milionu v roce 2050. Pro potřebu péče je ale rozhodující právě věk nad 80 let. Zatímco příspěvek na péči pobíralo na konci roku 2024 v celé populaci 374 tisíc lidí, ve věkové skupině 85 až 94 let ho pobíralo 43 % obyvatel a nad 95 let už 79 %.

„Během několika let tu bude 800 tisíc lidí nad osmdesát let, kteří budou potřebovat péči v domovech pro seniory nebo u sebe doma. Nárůst potřeby pečovatelů bude enormní, půjde o tisíce lidí. Není to otázka příštího desetiletí, je to otázka příštích pár let, kdy se musíme rozhodnout, jak to zvládneme,“ říká Jana Míčková Sladká, zakladatelka společnosti GrapeCare.

600 nových domovů za 80 miliard korun je nerealistické

V Česku bylo na konci roku 2024 celkem 521 domovů pro seniory s 35.374 lůžky a 416 domovů se zvláštním režimem s 27.111 lůžky. Dohromady jde o 937 zařízení a 62.485 lůžek, tedy průměrně 67 lůžek na jeden domov. Pokud by měl tento poměr zůstat zachován i v roce 2040, potřebovalo by Česko podle propočtu GrapeCare nad daty ČSÚ přibližně 102 tisíc lůžek. To znamená zhruba 40 tisíc lůžek navíc a při dnešní průměrné velikosti zařízení asi 600 nových domovů. Při nákladu kolem dvou milionů korun na jedno lůžko jde o investici okolo 80 miliard korun.

Odhad potvrzují oficiální prognózy. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) počítá s nárůstem ze 76.761 lůžek v roce 2024 na 111.500 v roce 2035, tedy s 34.700 novými lůžky už za deset let. Studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) uvádí 35 tisíc nových lůžek a investici 70 miliard korun ve stejném horizontu[1]. Roční náklady systému dlouhodobé péče přitom podle téže studie porostou z 80 miliard korun v roce 2024 na 137 miliard v roce 2035.

„Překážkou nejsou jen peníze a stavební kapacity, ale i personál. V sociálních službách chybí už dnes zhruba 3 tisíce pracovníků, z toho přes 1500 pečovatelů a pečovatelek. Nová lůžka by si vyžádala řádově dalších 30 tisíc lidí. Právě proto vše inklinuje k tomu, že se bude posilovat role péče v domácnosti. Ta totiž nevyžaduje investice do výstavby domovů pro seniory, ale pouze novou pracovní sílu, a to je rychlá a finančně méně náročná záležitost,“ vysvětluje Jana Míčková Sladká.

Těžiště péče se musí přesunout do domácností

V domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem přitom žijí jen zhruba 2,6 procenta lidí starších 65 let. Drtivá většina seniorů zůstává doma a péči tam zajišťuje buď rodina, nebo terénní pečovatelská služba, kterou v roce 2024 využívalo 90 tisíc klientů. V terénních službách dnes pracuje přibližně 34 tisíc pečovatelů a pečovatelek pro zhruba 96 tisíc klientů. Na jednoho pečovatele tak připadají necelí tři klienti. Podle APSS jich bude v roce 2035 potřeba kolem 55 tisíc a počet klientů vzroste na 141 tisíc. Podle propočtu GrapeCare je potřeba až 69 tisíc asistentů. To je dvojnásobek dnešního stavu.

„Pro veřejné rozpočty je přitom domácí péče výrazně levnější. Domovy pro seniory stály v roce 2024 celkem 22,4 miliardy, což vychází na zhruba 665 tisíc korun na klienta a rok. V případě pečovatelské služby to je zhruba 66 tisíc korun na klienta a rok. Obě čísla nejsou sice přímo srovnatelná, protože domov zahrnuje i bydlení, stravu a nepřetržitou péči. Řádový rozdíl ale ukazuje, kde je prostor,“ říká Jana Míčková Sladká.

První filipínští pečovatelé přijedou do Česka na konci roku

V Německu, Rakousku, Švýcarsku a Itálii jsou filipínští pečovatelé běžnou součástí systému péče o seniory. První skupina pečovatelů pro ČR dorazí ke konci letošního roku. Nyní procházejí lékařskými prohlídkami, výukou češtiny a vízovým řízením. Nastoupí v pražském zařízení, které kombinuje domov pro seniory, zdravotnické středisko s nepřetržitou péčí a oddělení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou.

„Průměrný věk těchto asistentů je 35 let a významnou část z nich tvoří muži. Jde o vysokoškolsky vzdělané lidi s velmi dobrou angličtinou, kteří se češtinu učí přes naši vlastní aplikaci ještě před příletem a pokračují v ní i po příjezdu. V zařízeních začínají jako pomocná síla po boku sester a pečovatelek. Samostatně mohou pracovat až po uznání kvalifikace, složení zkoušek a absolvování kurzu,“ popisuje Jana Míčková Sladká a dodává: „Jsou to inteligentní a vzdělaní lidé, kteří se učí velmi rychle i jazykům. Zároveň platí, že generace, která bude péči potřebovat za dvacet let, už anglicky mluví. V Německu ani v Itálii filipínské pečovatelky německy a italsky neumí a systém tam funguje. Jazyková bariéra je tedy problém přechodné doby, ne principu,“ vysvětluje Jana Míčková Sladká.

Není to jen o počtech, ale i o kvalitě

Vedle chybějících rukou řeší senioři žijící doma ještě jeden problém, o kterém se mluví jako o epidemii samoty. Mnoho z nich nechce do zařízení a zůstává samo v bytě, často ve městě vzdáleném od dětí. To se promítá do jejich duševního i fyzického zdraví. Pečovatelka, která přijede do domácnosti, tak neřeší jen hygienu a jídlo.

„Do jedné domácnosti jsme poskytli filipínskou pečovatelku ke dvěma seniorům, kteří byli úplně apatičtí. Začala k nim chodit každý den. Po čase mi volala jejich dcera a říkala, že se u nich dějí zázraky. Rodiče se začali hýbat, začali se učit anglicky, a hlavně měli každý den společnost. Vyřešila jim samotu a s ní i duševní a fyzické zdraví,“ popisuje Jana Míčková Sladká.

„Naše dřívější zkušenost z domácností je jednoznačná. Šlo o každodenní pomoc, komunikaci, zábavu a podávání jídla. Senioři se stali mnohem vitálnějšími a spokojenějšími, protože jsme s péčí vyřešili i jejich samotu. Filipínští pečovatelé jsou velmi empatičtí, chápaví a vstřícní a práci dělají s úsměvem. I to léčí,“ dodává.

[1] Zdroj: Studie společnosti Deloitte zpracovaná pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR.

O společnosti GrapeCare

GrapeCare je společnost, která českým firmám zajišťuje kvalifikované zahraniční zaměstnance, především z Filipín, a to legálně a na klíč. To vše od náboru a testování přímo v zemi původu přes vízový servis až po dopravu a následnou asistenční péči koordinátorů. Za deset let přivedla do českých firem přibližně 4000 pracovníků a vyrostla ze 3 na 30 zaměstnanců. Je členem Hospodářské komory ČR a Svazu personalistů ČR. V čele společnosti stojí zakladatelka Ing. Jana Míčková Sladká. Více na www.grapecare.cz.

Zdroj: GrapeCare

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním číslem 6312, která prošla rozsáhlou renovací. Vůz z roku 1964 přitom nemíří do muzea. Po renovaci je...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...

Sucho překazilo výlov Rožmberku. Třeboňským rybníkům chybí 40 procent vody

Výlov rybníka Rožmberk v říjnu 2025.

Výlov největšího českého rybníku Rožmberk u Třeboně s tradičním doprovodným programem letos kvůli suchu nebude. V třeboňských rybnících chybí 40 procent vody, což odpovídá 30 milionům metrům...

27. srpna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Na Vysočině má čistou vodu šest přírodních koupališť, zákaz koupání je ve třech

ilustrační snímek

Na Vysočině má koncem letních prázdnin čistou vodu šest přírodních koupališť z 15, která v tomto týdnu kontrolovali hygienici. Další tři vodní plochy využívané...

27. srpna 2026  13:08,  aktualizováno  13:08

Na výprodej divadelních kostýmů se hrnuly tisíce zájemců, někteří přišli už v noci

Moravské divadlo Olomouc uspořádalo vůbec první výprodej kostýmů. Zájem byl...

Několikahodinová fronta a dopravní manévry pod dohledem policie. Výprodej ve skladu divadelních kostýmů Moravského divadla v Olomouci vyvolal dnes ráno pořádné pozdvižení. Akce se konala vůbec...

27. srpna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

V Plzeňském kraji kandiduje do komunálních voleb 12.047 lidí, třetina jsou ženy

ilustrační snímek

V říjnových komunálních volbách se bude v Plzeňském kraji o hlasy voličů ucházet 12.047 kandidátů stran, hnutí a koalic, to je o 106 méně než při volbách v...

27. srpna 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie pátrá po muži, který ukradl motorku za víc než 350 tisíc korun

Policisté pátrají po neznámém muži, který ukradl motocykl za více než tři sta...

Policisté pátrají po muži, který v Praze ukradl motocykl za víc než tři sta padesát tisíc korun. Následně s ním odjel z místa směrem do centra. Ke krádeži došlo v polovině července v ulici Tibetská v...

27. srpna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Slavický po deseti letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla

SlavickĂ˝ po deseti letech konÄŤĂ­ jako umÄ›leckĂ˝ ĹˇĂ©f baletu JihoÄŤeskĂ©ho divadla

Bývalý sólista mnichovského baletu Lukáš Slavický po deseti letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V divadle a na...

27. srpna 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

Ostrava postaví novou lávku na mezinárodní cyklotrase, odolá i stoleté vodě

V září 2026 začne výstavba nové lávky přes řeku Ondřejnici na území Proskovic a...

Cyklisté směřující po mezinárodní trase mezi Krakovem a Vídní se brzy dočkají pohodlnější a bezpečnější jízdy. Ostrava zahajuje stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici v Proskovicích, která nahradí...

27. srpna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Festival Ji.hlava chce do města dostat dílo rumunského výtvarníka Perjovschého

Festival Ji.hlava chce do mÄ›sta dostat dĂ­lo rumunskĂ©ho vĂ˝tvarnĂ­ka PerjovschĂ©ho

Pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava hledají majitele objektu, který by mohl vyzdobit rumunský výtvarník Dan Perjovschi. Jeho dílo...

27. srpna 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Z kuchyně, kde se smažil Junior, až do La Verandy: Jak vaří šéfkuchař Jiří Husák

Jiří Husák, šéfkuchař La Verandy

„Když nevíš, co dál, běž na kuchaře.“ Zaklínadlo kluků, co se může vymstít. Nebo se povede. Do školy na obor kuchaře se Jiří Husák hlásil spíš z­ nouze než z nadšení. „Vlastně jsem to ani dělat...

27. srpna 2026

VIDEO: Další ignorace červených světel na přejezdu. Řidička dostala vysokou pokutu

Policisté během speciální kontroly odhalili 16 přestupků na železničních...

Pražská policie zveřejnila další video, v němž řidička osobního vozu ignorovala blikající červenou na železničním přejezdu. Koleje přejela, jako by se nic nedělo. Od policie dostala několikatisícovou...

27. srpna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čtvrtstoletí, které změnilo brownfieldy. Crestyl slaví 25 let a spouští hru

27. srpna 2026  13:43

Na zimním stadionu unikal čpavek, hasiči si museli vzít protichemické obleky

Hasiči museli obléct speciální obleky (27. srpna 2026)

Hasiči museli dopoledne zasahovat na strakonickém zimním stadionu. Vyjížděli k nahlášenému úniku čpavku. Část hasičů stavěla dekontaminační stanoviště, další oblékli protichemické kombinézy. Asi za...

27. srpna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.