Péče o tepelná čerpadla – proč je důležitý servis a kdy se vás týkají zákonné revize?

Jako každé zařízení i tepelné čerpadlo nejlépe slouží, když je mu věnována náležitá péče. Jednou za rok by tedy měla u tepelného čerpadla proběhnout servisní kontrola. Pokud je tepelné čerpadlo využíváno celoročně, je vhodné provádět kontrolou každých 6 měsíců. Ideálním časem pro kontrolu je období před topnou sezonou, tedy v září a říjnu, kdy budete mít jistotu, že je tepelné čerpadlo připraveno na nápor zimních měsíců.

Co zahrnuje servisní prohlídka

Servisní prohlídka by měla zahrnovat čištění filtrů, cívek a ventilátorů pro zajištění optimální proudění vzduchu a chlazení systému. Technik zkontroluje také množství chladiva, doplní případný únik chladiva a zkontroluje jeho tlak. Součástí kontroly je i ověření funkce termostatu pro zajištění správní regulace teploty a efektivního provozu. Během prohlídky technik zkontroluje další komponenty a prověří celkový stav čerpadla, aby včas odhalil možné problémy a předešel případné poruše. Kontroluje tedy například i mechanické a elektrické ovládání, vyčistí výparník nebo oběhové čerpadlo apod.

Servisní prohlídka by měla zaznamenána v evidenční knize zařízení, včetně případných servisních zásahů do systému anebo výměny dílů. Například Schlieger drží tyto údaje i v rámci informací o zákazníkovi, kde prohlídky eviduje je schopen poslat záznam/montážní list i v případě, že ho zákazník ztratí. Obecně informace o servisních aktivitách totiž může ovlivnit záruční podmínky, ale hodí se třeba i při prodeji nemovitosti, podobně jako servisní záznamy u automobilu.

„Majitelé tepelných čerpadel by měli ideálně kontrolovat stav zařízení průběžně a podívat se, že na výparníku nejsou nečistoty, vyčistit filtry, zkontrolovat tlak v soustavě. Prostě věci, které mohou zvládnout sami. Ale ne každý si na to najde čas, nebo se prostě obecně bojí, aby něco nepokazil. V každém případě by ale jednou ročně měla proběhnout servisní prohlídka, kdy tyto věci za vás udělá technik a zkontroluje správnou funkčnost celého systému. Schlieger má v rámci prodloužené záruky tepelných čerpadel roční servis zdarma, jinak ceny servisních prohlídek začínají okolo 3 500 korun,” říká Pavel Matějovič, provozní ředitel české společnosti Schlieger.

Co můžeme dělat sami – pravidelná údržba

Drobnou údržbu, která ale významně přispívá ke správnému fungování tepelného čerpadla, zvládne člověk i sám. Především by jednou za měsíc měl zkontrolovat filtry a případně je vyčistit. Čistá by měla zůstat i venkovní jednotka a její okolí volné pro proudění vzduchu. V zimě tedy může být problémem led, který ale může uživatel odstranit. Ujistěte se také, že na výparníku nejsou nečistoty, prach nebo listí. V žádném případě ale nezasahujte do vnitřku jednotky.

U vnitřní jednotky na začátku topné sezóny vyjměte filtry nečistot a nerezové sítko opláchněte pod vodou.

Zkontrolujte tlak otopné soustavy na manometru, kdy by se tlak měl pohybovat mezi 1,2 baru (za studena) a 1,5 baru (za tepla) a zkontrolujte i tlak na expanzní nádobě (doporučené hodnoty najdete na štítku umístěném na nádobě).

Týká se vašeho čerpadla revizní prohlídka?

Majitelé čerpadel v rezidenčních objektech často zapomínají, že i na ně se může vztahovat nařízení Evropského parlamentu EK č. 517/2014, která vyžaduje, aby provozovatel tepelného čerpadla nechal alespoň jednou ročně provést kontrolu zařízení a okruhu. Rozhodujícím faktorem pro povinnou revizí chladicího okruhu tepelného čerpadla či klimatizace je množství a typ chladiva. To se přepočítává na ekvivalent CO 2 , kdy limitem je 5 tun CO 2 . Například u chladiva R410 je to 2,39 kg. Velikost instalace také určuje, jak často musíte revizi provádět. Četnost revizí rovněž ovlivňuje, zda je v instalaci systém detekce úniků – pak se období z 6/12 měsíců prodlužuje na 12M/24M.

Revize se zatím netýkají tepelných čerpadel s hermeticky uzavřeným chladicím okruhem. Tedy monoblokových tepelných čerpadel jako jsou například Schlieger X11 a X21, kde je kompletní chladicí okruh umístěn ve venkovní jednotce. A pokud si nejste jisti, zda se tato povinnost vztahuje i na vás, obraťte se na instalační firmu, kde vám poradí.

