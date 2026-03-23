Péče o zuby: Jednoduchý každodenní návyk, který chrání zdraví vašeho psa

Zodpovědná péče o domácí mazlíčky je mnohem širší pojem, než bychom na první pohled předpokládali, a hraje důležitou roli v mnoha oblastech psího života. Patří sem zajištění dostatečné fyzické aktivity a mentálních výzev odpovídajících plemeni psa prostřednictvím výcviku a pestrosti prostředí, krmení stravou přizpůsobenou věku, druhu a individuálním zdravotním potřebám psa, plánování pravidelných veterinárních prohlídek, prevence a celkově zodpovědný přístup, který psovi zajistí dlouhý a pohodový život.
Zatímco tyto věci připadají většině majitelů psů přirozené, jedna oblast zůstává překvapivě opomíjená: zubní zdraví. Zánět dásní je u psů nejčastější klinický problém, přičemž příznaky tohoto onemocnění vykazují čtyři z pěti psů starších tří let. Přesto povědomí o zmíněném problému zůstává překvapivě nízké: průzkum trhu v celé Evropě ukázal, že jen méně než 5 % páníčků si uvědomuje, že jejich psa mohou zlobit zuby a dásně.
Nenápadný posun od plaku k bolesti
Zubní plak se i na čistém zubu vytváří během několika hodin a může způsobit zánět dásní – gingivitidu – již za pouhých 48 hodin. I když je gingivitida jedinou zcela vratnou fází této nemoci, bez včasné intervence se může vyvinout v parodontitidu, která poškozuje tkáně, ve kterých je zub uchycen, a nakonec vede k viklání, nebo dokonce vypadnutí zubu.
Jak vytvořit každodenní rutinu péče o chrup
Dobrou zprávou je, že parodontitidě lze z velké části předcházet pravidelnou domácí péčí v kombinaci s profesionální podporou.
Zubní experti z řad veterinářů zdůrazňují, že nejúčinnější metodou odstranění zubního plaku je mechanické čištění. Psům bychom měli čistit zuby kvalitním kartáčkem ideálně každý den.
Další možnost představují speciální pamlsky, které díky svému tvaru a struktuře pomáhají čistit chrup, jako jsou PEDIGREE DentaStix. Tyto pamlsky jsou důležitým doplňkem komplexní domácí péče o tlamu, protože spolu s čištěním zubů mohou pomoci výrazně snížit usazování plaku a tvorbu zubního kamene.
I tak je ale důležité, aby majitelé nechávali svému psovi pravidelně kontrolovat zuby u veterináře.
Chytrá podpora: technologie a prevence v praxi
Inovace dnes páníčkům pomáhají převzít aktivnější roli při monitorování ústního zdraví domácích mazlíčků. Mars představil bezplatný nástroj na sledování stavu zubů poháněný umělou inteligencí s názvem Pedigree® Zubní skener, který majiteli umožní získat personalizované výsledky během několika sekund. Jediné, co pro to musí udělat, je nahrát fotografii tlamy psa a odpovědět na několik jednoduchých otázek. Tento nástroj je navržen tak, aby pomohl identifikovat viditelné známky problémů a zároveň poskytoval data, která jsou cenná i pro veteriáře.
„Zodpovědná péče o domácí mazlíčky znamená být proaktivní, ne reaktivní. Potíže se zuby jsou jedním z nejběžnějších, ale zároveň nejvíce podceňovaných aspektů psího zdraví. Důkladná péče o tlamu založená na čištění zubů a pravidelných veterinárních prohlídkách je nezbytná. Proto ji usnadňujeme inovacemi, jako je PEDIGREE® Zubní skener, které pomáhají majitelům včas identifikovat potenciální problémy. Kromě čištění může každodenní podávání speciálních pamlsků, jako je PEDIGREE® DentaStix, pomoci snížit tvorbu plaku a zubního kamene, a zvýšit tak kvalitu života psa na mnoho let. Díky skvělé chuti se pamlsky stávají příjemnou součástí běžného psího života. Vyrábíme je v různých velikostech, takže jsou vhodné pro psy napříč širokou škálou plemen,“ vysvětluje Orsolya Czégény, manažerka korporátní komunikace ve společnosti Mars Pet Nutrition pro střední Evropu.
Péče o zuby není jen kosmetická záležitost. Je základem preventivní ochrany zdraví. Správná rutina a pravidelné kontroly mají dlouhodobý vliv na celkovou pohodu vašeho psa.
