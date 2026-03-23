Péče o zuby: Jednoduchý každodenní návyk, který chrání zdraví vašeho psa

Praha 23. března 2026 (PROTEXT) - Zodpovědná péče o domácí mazlíčky začíná hlídáním jejich zdravotního stavu a včasnou reakcí na případné změny. Aby společnost Mars podpořila proaktivní přístup k ochraně zdraví našich čtyřnohých přátel, spustila bezplatný digitální nástroj využívající umělou inteligenci. Týká se psů, u kterých může pomoci odhalit první příznaky jednoho z nejčastějších, ale zároveň nejpodceňovanějších onemocnění – problémů se zuby. Aplikace je nyní dostupná online a umožňuje majitelům během několika sekund posoudit stav chrupu jejich psa pomocí jednoduché fotografie a několika naváděcích otázek. Díky včasnému rozpoznání potíží a motivaci k návštěvě veterináře ve správný čas může tato aplikace dlouhodobě přispět ke zlepšení zdraví a pohody psů po celém světě.

Zodpovědná péče o domácí mazlíčky je mnohem širší pojem, než bychom na první pohled předpokládali, a hraje důležitou roli v mnoha oblastech psího života. Patří sem zajištění dostatečné fyzické aktivity a mentálních výzev odpovídajících plemeni psa prostřednictvím výcviku a pestrosti prostředí, krmení stravou přizpůsobenou věku, druhu a individuálním zdravotním potřebám psa, plánování pravidelných veterinárních prohlídek, prevence a celkově zodpovědný přístup, který psovi zajistí dlouhý a pohodový život.

Zatímco tyto věci připadají většině majitelů psů přirozené, jedna oblast zůstává překvapivě opomíjená: zubní zdraví. Zánět dásní je u psů nejčastější klinický problém, přičemž příznaky tohoto onemocnění vykazují čtyři z pěti psů starších tří let. Přesto povědomí o zmíněném problému zůstává překvapivě nízké: průzkum trhu v celé Evropě ukázal, že jen méně než 5 % páníčků si uvědomuje, že jejich psa mohou zlobit zuby a dásně.

Nenápadný posun od plaku k bolesti

Zubní plak se i na čistém zubu vytváří během několika hodin a může způsobit zánět dásní – gingivitidu – již za pouhých 48 hodin. I když je gingivitida jedinou zcela vratnou fází této nemoci, bez včasné intervence se může vyvinout v parodontitidu, která poškozuje tkáně, ve kterých je zub uchycen, a nakonec vede k viklání, nebo dokonce vypadnutí zubu.

Jak vytvořit každodenní rutinu péče o chrup

Dobrou zprávou je, že parodontitidě lze z velké části předcházet pravidelnou domácí péčí v kombinaci s profesionální podporou.

Zubní experti z řad veterinářů zdůrazňují, že nejúčinnější metodou odstranění zubního plaku je mechanické čištění. Psům bychom měli čistit zuby kvalitním kartáčkem ideálně každý den.

Další možnost představují speciální pamlsky, které díky svému tvaru a struktuře pomáhají čistit chrup, jako jsou PEDIGREE DentaStix. Tyto pamlsky jsou důležitým doplňkem komplexní domácí péče o tlamu, protože spolu s čištěním zubů mohou pomoci výrazně snížit usazování plaku a tvorbu zubního kamene.

I tak je ale důležité, aby majitelé nechávali svému psovi pravidelně kontrolovat zuby u veterináře.

Chytrá podpora: technologie a prevence v praxi

Inovace dnes páníčkům pomáhají převzít aktivnější roli při monitorování ústního zdraví domácích mazlíčků. Mars představil bezplatný nástroj na sledování stavu zubů poháněný umělou inteligencí s názvem Pedigree® Zubní skener, který majiteli umožní získat personalizované výsledky během několika sekund. Jediné, co pro to musí udělat, je nahrát fotografii tlamy psa a odpovědět na několik jednoduchých otázek. Tento nástroj je navržen tak, aby pomohl identifikovat viditelné známky problémů a zároveň poskytoval data, která jsou cenná i pro veteriáře.

Zodpovědná péče o domácí mazlíčky znamená být proaktivní, ne reaktivní. Potíže se zuby jsou jedním z nejběžnějších, ale zároveň nejvíce podceňovaných aspektů psího zdraví. Důkladná péče o tlamu založená na čištění zubů a pravidelných veterinárních prohlídkách je nezbytná. Proto ji usnadňujeme inovacemi, jako je PEDIGREE® Zubní skener, které pomáhají majitelům včas identifikovat potenciální problémy. Kromě čištění může každodenní podávání speciálních pamlsků, jako je PEDIGREE® DentaStix, pomoci snížit tvorbu plaku a zubního kamene, a zvýšit tak kvalitu života psa na mnoho let. Díky skvělé chuti se pamlsky stávají příjemnou součástí běžného psího života. Vyrábíme je v různých velikostech, takže jsou vhodné pro psy napříč širokou škálou plemen,“ vysvětluje Orsolya Czégény, manažerka korporátní komunikace ve společnosti Mars Pet Nutrition pro střední Evropu.

Péče o zuby není jen kosmetická záležitost. Je základem preventivní ochrany zdraví. Správná rutina a pravidelné kontroly mají dlouhodobý vliv na celkovou pohodu vašeho psa.

O společnosti Mars, Incorporated

Mars, Incorporated, se řídí přesvědčením, že svět, který chceme mít zítra, začíná tím, jak podnikáme dnes. Jako rodinná firma s obratem přibližně 55 miliard dolarů nabízíme rozmanité a stále se rozšiřující portfolio předních produktů a služeb v oblasti péče o domácí mazlíčky, které podporují zdraví zvířat po celém světě, a naše kvalitní potraviny a pochutiny přinášejí každý den radost milionům lidí. Vyrábíme některé z nejznámějších světových značek, jako jsou ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M’S®, SNICKERS® a BEN’S ORIGINAL™. Naše mezinárodní síť veterinárních klinik, včetně BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ a ANICURA™, poskytuje preventivní, běžnou, specializovanou i pohotovostní veterinární péči. Naše globální diagnostická divize ANTECH® přináší průlomové možnosti v oblasti veterinární diagnostiky. Pět principů společnosti Mars – kvalita, odpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda – inspiruje každý den našich 150.000 spolupracovníků k tomu, aby přispívali k lepšímu světu pro lidi, zvířata i planetu.

Více informací o společnosti Mars naleznete na www.mars.com.

 

Zdroj: Mars

