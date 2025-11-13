„Pečené rukavice“ – vyrábíme jako první v Evropě

„Nikdy bych netušila, že pro svou pletařskou firmu budeme potřebovat obrovský konvektomat, jaký se používá v restauracích. Ale výsledek stojí za to – rukavice sedí jako druhá kůže.“ (Mahulena Pertlová, CEO / zakladatelka firmy KAMA)
KAMA uvádí na trh jako první výrobce v Evropě jedinečnou novinku – lehké rukavice z materiálu WINDSTOPPER® STRETCH by GORE-TEX LABS, které díky nové technologii posouvají komfort nošení na zcela novou úroveň.
Rukavice KAMA RW13 - nový standard pohodlí
Společnost GORE vyvinula inovativní výrobní proces, při kterém jsou rukavice po ušití tvarovány – doslova „zapečeny“ VIDEO – pomocí krátkodobého působení vysoké teploty. Výsledkem je přirozená 3D anatomie ruky, která zajišťuje perfektní úchop a pohodlí.
„Při testování jsme se shodli, že díky 3D tvaru, pružnosti materiálu a silikonovému rastru v dlani mají rukavice skvělý úchop.” (testeři)
Tři hlavní přednosti: 100% ochrana před větrem, teplo a sucho, cit při jemné práci rukama.
O firmě
KAMA spol. s r.o. je česká rodinná firma založená dvěma sestrami Kateřinou a Mahulenou v roce 1989. Za 36 let působení v pletařském oboru Kama vyrostla od domácí výroby k respektované značce, která obléká i olympioniky. Zde je kolekce Beijing 2022 a již brzy bude v prodeji nová kolekce pro Comite Olímpic Andorra na ZOH Milano Cortina 2026. Ryze české výrobky KAMA se prodávají v ČR a dalších 18 státech světa. Kama vyrábí oblečení nejen krásné na pohled, ale podniká rovněž eticky, transparentně a udržitelně.
