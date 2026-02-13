Pecka.TV startuje předprodej F1: Buďte na „Pole Position“ a ušetřete 600 Kč

„Nechceme fanoušky trápit měsíčními platbami, které se v průběhu roku nasčítají. Naše Sezonní permanentka je jasná dohoda – jeden nákup a máš klid na celý rok. Kdo to stihne v první vlně, uvidí jeden závodní víkend za necelých 99 korun. To je cena jednoho karamelového latté na benzínce, ale zážitek ze souboje Lando Norrise a Maxe Verstappena v akci je o dost silnější,“ říká s nadsázkou Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.
Čím dříve odstartujete, tím více ušetříte
Pecka.TV odměňuje nejrychlejší fanoušky. Ceny se budou s blížícím se startem sezóny postupně zvyšovat:
- 1. VLNA (do 15. 2.): Absolutně nejnižší cena 2399 Kč (úspora 600 Kč)
- 2. VLNA (16. 2. – 28. 2.): Cena se zvyšuje na 2699 Kč (úspora 300 Kč)
- 3. VLNA (1. 3. – 8. 3.): Poslední šance za 2799 Kč (úspora 200 Kč)
Běžná cena při platbě po měsících je 2990 Kč. Sezonní permanentka tak není jen o pohodlí, ale především o nejnižší ceně na trhu. „Naším cílem bylo přinést fanouškům maximální komfort bez nutnosti hlídat si termíny plateb. S touto permanentkou si divák doslova kupuje vstupenku přímo do kokpitu na celou sezónu,“ doplňuje Čičák.
F1 v kapse a s českým komentářem
Diváci Pecka.TV dostanou kompletní balík: všechny tréninky, kvalifikace i hlavní závody včetně sprintů. To vše s českým komentářem a ve špičkové technické kvalitě. Díky sedmidennímu archivu si navíc dramatické momenty mohou pustit kdykoliv znovu, ať už na televizi, mobilu nebo tabletu.
Sportovní nálož i mimo okruhy
Pecka.TV ale není jen o Formuli 1. Předplatitelé získávají přístup k rodině kanálů Nova Sport, Eurosport nebo ČT Sport. Letošní sezóna tak bude nabitá k prasknutí – od hokejového šampionátu a biatlonu přes NHL až po tenisové grandslamy a nebo aktuální hry v Miláně. Vše je v ceně naší Sezónní permanentky.
Zdroj: Pecka.TV