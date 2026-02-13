Pecka.TV startuje předprodej F1: Buďte na „Pole Position“ a ušetřete 600 Kč

Autor:
  15:20
Praha 13. února 2026 (PROTEXT) - Formule 1 se vrací a Pecka.TV spouští největší slevovou akci roku. Fanoušci, kteří si zajistí „Sezonní permanentku“ včas, uvidí kompletní seriál Grand Prix za bezkonkurenční cenu. Strategie je jednoduchá: čím dřív nakoupíš, tím víc ušetříš.

Nechceme fanoušky trápit měsíčními platbami, které se v průběhu roku nasčítají. Naše Sezonní permanentka je jasná dohoda – jeden nákup a máš klid na celý rok. Kdo to stihne v první vlně, uvidí jeden závodní víkend za necelých 99 korun. To je cena jednoho karamelového latté na benzínce, ale zážitek ze souboje Lando Norrise a Maxe Verstappena v akci je o dost silnější,“ říká s nadsázkou Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.

Čím dříve odstartujete, tím více ušetříte

Pecka.TV odměňuje nejrychlejší fanoušky. Ceny se budou s blížícím se startem sezóny postupně zvyšovat:

  • 1. VLNA (do 15. 2.): Absolutně nejnižší cena 2399 Kč (úspora 600 Kč)
  • 2. VLNA (16. 2. – 28. 2.): Cena se zvyšuje na 2699 Kč (úspora 300 Kč)
  • 3. VLNA (1. 3. – 8. 3.): Poslední šance za 2799 Kč (úspora 200 Kč)

Běžná cena při platbě po měsících je 2990 Kč. Sezonní permanentka tak není jen o pohodlí, ale především o nejnižší ceně na trhu. „Naším cílem bylo přinést fanouškům maximální komfort bez nutnosti hlídat si termíny plateb. S touto permanentkou si divák doslova kupuje vstupenku přímo do kokpitu na celou sezónu,“ doplňuje Čičák.

F1 v kapse a s českým komentářem

Diváci Pecka.TV dostanou kompletní balík: všechny tréninky, kvalifikace i hlavní závody včetně sprintů. To vše s českým komentářem a ve špičkové technické kvalitě. Díky sedmidennímu archivu si navíc dramatické momenty mohou pustit kdykoliv znovu, ať už na televizi, mobilu nebo tabletu.

Sportovní nálož i mimo okruhy

Pecka.TV ale není jen o Formuli 1. Předplatitelé získávají přístup k rodině kanálů Nova Sport, Eurosport nebo ČT Sport. Letošní sezóna tak bude nabitá k prasknutí – od hokejového šampionátu a biatlonu přes NHL až po tenisové grandslamy a nebo aktuální hry v Miláně. Vše je v ceně naší Sezónní permanentky.

Zdroj: Pecka.TV

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?

Tisíce fanoušků přivítaly na pražském Staroměstském náměstí české hokejisty po...

Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro samostatnou Českou republiku jde už o devátou účast na zimní olympiádě. Připomeňme si společně největší české...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Hokej ZOH 2026: Češi hrají proti Francii, oba týmy v úvodu schytaly debakl

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Česká hokejová reprezentace má na olympijském turnaji v Miláně šanci rychle složit reparát. Po porážce s Kanadou se dnes rozehráli utkání s Francií. Proti ní by měla potvrdit roli favorita a vrátit...

13. února 2026  17:07

Hokej na ZOH 2026: České hokejistky hrají ve čtvrtfinále proti Švédkám

České hokejistky před prvním zápasem domácího šampionátu.

České hokejistky stojí před nejdůležitějším zápasem posledních let. Ve čtvrtfinále olympijských her v Miláně rozehrály duel s rozjetými Švédkami a jediným cílem je postup mezi nejlepší čtyři a útok...

13. února 2026  17:01

H. Králové, zinkovna a okrašlovací spolek se dohodly na ochraně rybníka s husami

ilustrační snímek

Město Hradec Králové, žárová zinkovna Wiegel a Okrašlovací spolek Svobodné Dvory se dohodly na spolupráci při ochraně Bohdaneckého rybníka na západním okraji...

13. února 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Netopýři zimovali na zámku ve dvojitém okně, málem pomřeli kvůli buzení a žízni

Jeden z netopýrů zachráněných na zámku. Kolonie se tam pokusila přezimovat ve...

Úhynu téměř šesti desítek netopýrů se podařilo v uplynulých dnech zabránit na Olomoucku. Zvířata si totiž k přezimování vybrala tamní zámek, konkrétně vnitřní prostor dvojitého okna, kde ovšem...

13. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U uhynulých ptáků v pražské zoo potvrdili ptačí chřipku, zahrada přijímá opatření

55 ptáků z vyplavené pražské zoo je nyní v Liberci.

Státní veterinární správa (SVS) potvrdila ptačí chřipku u uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě a u jednoho volně žijícího racka na pražské náplavce. Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co...

12. února 2026  16:42,  aktualizováno  13. 2. 16:52

Metoděj Jílek dnes opět na scéně. Kdo jsou jeho největší soupeři?

Metoděj Jílek na ZOH 2026.

Rychlobruslař Metoděj Jílek se vrací na scénu a brousí si zuby na další olympijský kov. Po stříbru na 5000 metrů se v pátek představí na dvojnásobné trati, kde v letošní sezoně předvedl suverénní...

13. února 2026  16:47

Na půdě brněnské věznice vznikl městský holubník, zatím jej zabydlelo 12 ptáků

Na pĹŻdÄ› brnÄ›nskĂ© vÄ›znice vznikl mÄ›stskĂ˝ holubnĂ­k, zatĂ­m jej zabydlelo 12 ptĂˇkĹŻ

Až 40 párů holubů se může zabydlet v městském holubníku, který od konce ledna funguje na půdě brněnské vazební věznice. Ačkoliv se do něj ptáci musí dostat...

13. února 2026  15:04,  aktualizováno  15:04

Hvězdy curlingu na olympijském festivalu: Teď budeme mít terč na zádech, říkají

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli...

Ve středu se vrátili z Itálie. Dali si den volna a v pátek vyrazili za fanoušky na olympijský festival v Českých Budějovicích. „Vystoupili jsme z auta a půl hodiny jsme se jen fotili,“ líčí...

13. února 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Snowboardcross na ZOH 2026: Adamczyková vybojovala další medaili

Eva Adamczyková při tréninku na ZOH 2026.

Páteční program zimních olympijských her přinesl i snowboardcross žen. V akci byla také Eva Adamczyková. Dvojnásobná olympijská medailistka, suverénně ovládla kvalifikaci, zvládla osmifinále,...

13. února 2026,  aktualizováno  16:38

Kansai hledá cesty, jak po Expu 2025 přetavit inovace do praxe

13. února 2026  16:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hradecký kraj dle studie vede v Evropě v přežití srdečních zástav mimo nemocnici

ilustrační snímek

Pacienti se srdeční zástavou mimo nemocnici mají v Královéhradeckém kraji více než trojnásobnou šanci na přežití oproti evropskému průměru. V této kategorii se...

13. února 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

Forma k výrobě kopí nalezená v Morkůvkách na Břeclavsku pochází z Karpat

ilustrační snímek

Vědci objasnili původ kamenného kadlubu, který v době bronzové sloužil k výrobě hrotů kopí a v roce 2007 jej na zahradě našel majitel domu v Morkůvkách na...

13. února 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.