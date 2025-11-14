PeckaDesign boduje: stříbrná medaile v prestižní soutěži WebTop100

Jde o pilotní e-commerce projekt postavený na nové platformě Publicator 7, kterou PeckaDesign vyvíjí jako moderní headless řešení pro střední a velké e-shopy s důrazem na rychlost, stabilitu, škálovatelnost a snadnou integraci na interní systémy klienta.
Redesign přinesl výrazně lepší uživatelský zážitek, modernější prezentaci produktů i posílení omnichannel strategie Super zoo. Krátce po spuštění se potvrdil také pozitivní dopad na obchodní výsledky e-shopu, zejména nárůst konverzního poměru na produktových stránkách.
Umístění v soutěži potvrzuje vysokou kvalitu provedení i to, že platforma Publicator 7 dokáže obstát mezi nejlepšími českými e-commerce projekty a je připravená na další velké realizace.
Zdroj: PeckaDesign
