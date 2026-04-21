Pečuj o sebe. Včas. Prevence není strašení. Je to jistota.

  7:59
Praha 21. dubna 2026 (PROTEXT) - Komorní setkání ISCARE otevřelo téma ženského zdraví bez tabu

Péče o ženské zdraví by neměla začínat až ve chvíli, kdy se objeví problém. Přesto mnoho žen prevenci dlouhodobě odkládá – často právě proto, že se cítí dobře.

Na to upozornilo komorní setkání ISCARE Talk, Barre & Brunch, které propojilo pohyb, otevřenou diskuzi i odborný pohled na ženské zdraví. V neformální atmosféře, která umožnila mluvit o prevenci bez strachu i bez tabu.

Hlavní myšlenka setkání byla jednoduchá: Pečovat o sebe není reakce na problém. Je to rozhodnutí, které děláme dřív, než ho tělo musí udělat za nás.

Děložní čípek a HPV: téma, které o sobě dlouho nedá vědět

Děložní čípek je nenápadná, ale zásadní součást ženského těla. Právě zde vzniká většina přednádorových změn spojených s infekcí HPV (lidský papilomavirus).

"Většina změn na děložním čípku dlouho nebolí. Žena se cítí zdravá – a přesto může probíhat proces, který bez prevence postupně směřuje k vážnému onemocnění," říká MUDr. Lukáš Tichý z poradny expertní kolposkopie a onkologické prevence ISCARE.

Právě absence příznaků je důvodem, proč ženy prevenci často odkládají.

HPV: běžná součást života, ne důvod k panice

HPV je nejčastější sexuálně přenosná infekce a během života se s ní setká až 80 % populace. Ve většině případů odezní bez komplikací – riziko vzniká ve chvíli, kdy v těle přetrvává dlouhodobě.

"HPV infekce sama o sobě není diagnóza. Rizikem je až dlouhodobá změna, kterou lze při pravidelné prevenci včas odhalit," doplňuje MUDr. Tichý.

V České republice je ročně diagnostikováno přibližně 400–500 nových případů rakoviny děložního čípku. Přitom jde o onemocnění, kterému lze díky včasnému screeningu a očkování ve velké míře předejít.

Prevence, která je jednoduchá – ale zásadní

Základem péče o ženské zdraví je pravidelnost:

  • gynekologická prohlídka 1× ročně
  • cytologický stěr
  • HPV test (ve věku 35, 45 a 55 let)
  • očkování proti HPV

"Očkování dokáže při podání před zahájením pohlavního života snížit riziko o více než 90 %. Význam má ale i v dospělosti," vysvětluje lékař.

Důležité je vnímat i signály těla – například nepravidelné krvácení, bolest při styku nebo neobvyklý výtok.

Zásadní však je, že mnoho změn probíhá zcela bez příznaků.

Komplexní prevence: nový standard péče o zdraví

Druhá část setkání otevřela širší pohled na zdraví – tak, jak se na něj dívá moderní medicína i dnešní životní styl.

Prevence dnes není jen o jedné kontrole ročně.

Je to systém, který dává smysl jako celek.

"Prevence není jednorázová akce. Je to dlouhodobý plán a vztah k vlastnímu tělu," říká Bc. Michaela Přikrylová z Centra preventivní onkologie kliniky ISCARE.

Na setkání představila konkrétní doporučení vycházející z praxe i aktuálních dat – a zároveň ukázala, jak může prevence vypadat v reálném životě.

Co tvoří základ komplexní prevence

  • pravidelné gynekologické prohlídky
  • krevní testy a sledování základních hodnot
  • samovyšetření prsou
  • kontrola znamének
  • preventivní prohlídky u praktického lékaře

S věkem pak přibývají další důležitá vyšetření:

  • ultrazvuk prsou
  • mamograf
  • screening kolorektálního karcinomu

Součástí setkání byla také praktická ukázka samovyšetření a doporučení, kdy je vhodné řešit rozšířený screening nebo genetickou konzultaci.

Největší riziko? Odkládání

Oba bloky spojovalo jedno téma – čas.

Ne samotná diagnóza, ale moment, kdy ji zachytíme.

Ženy často přicházejí až ve chvíli, kdy obtíže začnou ovlivňovat jejich každodenní život. Přitom většinu nálezů lze při včasném záchytu řešit ambulantně nebo miniinvazivně.

"Když zachytíme změny včas, zákrok je šetrný a žena může vést plnohodnotný život bez dalších omezení," říká MUDr. Tichý.

 

Pečuj o sebe. Včas.

Zastavit se.

Vnímat své tělo.

Dát mu pozornost dřív, než si o ni řekne samo.

Protože péče o sebe není luxus.

Je to základ.

 

Atmosféru celého dopoledne dotvářely detaily, které možná nebyly na první pohled hlavní – ale právě díky nim celé setkání fungovalo jako celek.

Prostor zaplnily nádherné jarní květiny od Kytky Kytky Jenom Kytky, za kterými stojí Pepa. Každá z žen si navíc odnesla květinu jako tichou připomínku toho, že myslet na sebe je v pořádku. A potřeba!

Přirozené naladění podpořila značka AOMU, která pracuje s aromaterapií a emocemi. Na místě představila své produkty zaměřené na každodenní péči o tělo i mysl – od vůní, které pomáhají zklidnit, až po rituály, které vrací pozornost zpět k sobě. Jejich přítomnost byla nenápadná, ale přesně taková, jak má péče o sebe působit.

A velmi konkrétní rozměr celému tématu dala spolupráce s Netloustneme.cz, kteří na místě nabídli měření na přístroji InBody společně s nutriční specialistkou. Právě tady se ukázalo, že vztah k vlastnímu tělu nemusí být jen pocitový – ale může mít i jasná data, která dávají smysl.Děkujeme také Vilgain za výborný snack po lekci s Barre Academy a další dárečky od partnerů.

 

 

Zdroj: twoblondes

 

 

 

