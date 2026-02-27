Pegatron 5G na veletrhu MWC 2026 nově definuje „éru IQ": představí konektivitu založenou na umělé inteligenci a edge inteligenci

Barcelona (Španělsko) 27. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Pegatron 5G, vedoucí světový podnik v oblasti pokročilých sítí a výroby elektroniky, dnes oznámil svou prezentaci na veletrhu Světový kongres mobilních technologií (MWC) 2026, hala 5/5E12. V rámci hlavního tématu akce „éra IQ" Pegatron 5G předvede, jak překlenuje propast mezi konektivitou a akční inteligencí prostřednictvím vysoce vyspělého portfolia řešení 5G integrovaných s umělou inteligencí, edge computingu (zpracování dat co nejblíže místu jejich vzniku) a odolné síťové infrastruktury.

V době, kdy obor přechází od digitální transformace k „inteligentní autonomii", poskytuje Pegatron 5G nástroje nezbytné k tomu, aby podniky mohly zpracovávat data lokálně, reagovat v reálném čase a škálovat provoz s bezprecedentní efektivitou.

5G: proměna sítí na víceúčelové platformy umělé inteligence

Společnost Pegatron 5G využívá svého prokázaného úspěchu v oblasti soukromých sítí 5G a urychluje svou expanzi do veřejné infrastruktury 5G s kompletním portfoliem rádiových řešení Open RAN. Díky PR2850, 8T8R 40W 5G NR makro rádiu navrženému pro vynikající pokrytí, kapacitu a energetickou účinnost v rozsáhlých nasazeních, nabízí Pegatron 5G více než řešení 4T4R a Massive MIMO (32TRx/64TRx). Poskytuje obrovskou kapacitu s kompletním portfoliem vnitřních piko rádií, venkovních mikro rádií a makro rádií potřebných pro moderní nasazení Open RAN (otevřených rádiových přístupových sítí).

PS2400 integruje 5G rádio, DU (distribuovanou jednotku), CU (centralizovanou jednotku) a jádrovou síť do jedné přenosné jednotky. Tato „síť ve skříni" je převratná pro záchranné služby a rychlé nasazení v odlehlých oblastech.

Pegatron 5G představí svou vizi AI-RAN, kde je inteligence zabudována přímo do architektury O-RAN. Ve spojení s technologií Interference Mitigation, vyvinutou vlastními silami, zajišťuje Pegatron 5G stabilní komunikaci s nízkou latencí (LLC) i v nejpřetíženějších průmyslových nebo lékařských prostředích.

„Éra IQ představuje zásadní změnu, kdy konektivita již není konečným cílem, ale základem pro všudypřítomnou inteligenci," řekl Cy Feng, generální ředitel Pegatron Communication Products Business Group. „V Pegatronu máme jedinečnou pozici pro harmonizaci infrastruktury 5G s Edge AI (technologií, jež zpracovává data z AI algoritmů přímo v koncovém zařízení). Naším cílem je umožnit našim zákazníkům nejen shromažďovat data, ale také je okamžitě pochopit a reagovat na ně. Prostřednictvím našich modulárních platforem a hluboké spolupráce v rámci ekosystému dnes realizujeme vizi autonomní, inteligentní průmyslové budoucnosti."

Přítomnost Pegatron 5G na MWC 2026 je podpořena světovým ekosystémem technologických partnerů. Díky spolupráci s předními společnostmi v oboru, jako jsou Amarisoft, Ataya, Chunghwa Telecom, Intel, KeysightTechnologies, MaxLinear, Metanoia, Nokia, Radisys a Telecom Infra Project, Pegatron 5G zajišťuje, že jeho řešení jsou interoperabilní, vysoce výkonná a na špici revoluce v oblasti 5G a AI.

Navštivte Pegatron 5G na veletrhu MWC 2026.

Stánek: [hala 5/5E12]

O společnosti Pegatron 5G

Pegatron 5G čerpá z odborných znalostí společnosti PEGATRON, vedoucího světového podniku v oblasti výroby elektroniky. Společnost Pegatron 5G byla založena v roce 2018 a zaměřuje se na řešení kompatibilní s O-RAN pro soukromé sítě a oborovou transformaci. Naše produktové portfolio zahrnuje 5G rádia, integrované malé buňky, servery, síťová zařízení a CPE (zařízení v prostorách zákazníka), která využívají možnosti edge computingu a správy sítí.

Další informace naleznete na https://5g.pegatroncorp.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2919948/Booth_PR_V3.jpg

KONTAKT: Jason Wang, marketingové oddělení, Pegatron 5G, Pegatron5g@pegatroncorp.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

27. února 2026

