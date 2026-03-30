Peking zajistil na fóru Zhongguancun významné investiční projekty

  14:22
Peking (Čína) 30. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Toto je zpravodajský článek z China Daily: Ve středu bylo na konferenci Investujte v Pekingu podepsáno celkem 34 projektů s rekordní hodnotou smluv 61,99 miliardy jüanů (8,98 miliardy dolarů).

Tyto projekty, které pokrývají 13 odvětví, jako jsou vědecké a technologické služby, nové materiály a bezpečnost a krizové řízení, vnesou nový impuls do vysoce kvalitního průmyslového rozvoje Pekingu, uvedli místní představitelé.

Letošní konference, která je klíčovou součástí fóra Zhongguancun 2026, přivítala přibližně 600 významných hostů z celého světa, včetně vedoucích představitelů společností z žebříčku Fortune Global 500, zástupců renomovaných investičních institucí a vysokých úředníků hlavního města.

Yang Beibei, ředitelka Úřadu pro podporu investic v Pekingu, představila podnikatelské prostředí města, jeho inovační výhody a příležitosti a vyjádřila svá očekávání vůči investorům z celého světa.

V loňském roce byl zřízen městský pracovní tým pro podporu investic, který spolupracuje s 30 úřady a všemi městskými částmi s cílem poskytovat komplexní služby pro projekty, které mají být ve městě realizovány, uvedla Yang.

Městské i okresní úřady vytvořily „balíček služeb pro podniky", aby podnikům nabídly opatření šitá na míru a lépe podpořily jejich rozvoj, dodala.

Mezitím Gu Jinxu, zástupce ředitele Pekingského úřadu pro ekonomiku a informační technologie, představil současný stav pokročilých a sofistikovaných průmyslových odvětví v Pekingu a opatření určená k jejich podpoře.

Podle Gua se město chystá letos představit nový plán pro tato odvětví, aby podpořilo jejich růst.

Nový plán vytvoří cílenější, efektivnější a praktičtější rámec průmyslové politiky tím, že zintenzivní úsilí ve dvou oblastech: „zajištění komplexní podpory průmyslu" a „dosažení integrace celého průmyslového řetězce", uvedl Gu.

V rámci konference se rovněž konal slavnostní ceremoniál k podpisu investičních projektů fondu Peking–Tchien-ťin–Che-pej, který spadá pod národní řídící fond pro rizikový kapitál.

Podepsané projekty, včetně čtyř podfondů a jednoho projektu přímé investice, pocházejí ze strategických odvětví, jako jsou informační technologie nové generace, biomedicína a integrované obvody.

Podle místních úředníků jsou v souladu s průmyslovým prostředím a poptávkou po inovacích v regionu Peking–Tchien-ťin–Che-pej, a budou tak podporovat jeho průmyslový růst a koordinovaný rozvoj.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2945337/Participants_in_the_Invest_in_Beijing_Conference_exchange_views_at_the_venue.jpg 

Kontakt: Xiaoxing Zhang, zhangxiaoxing@chinadaily.com.cn

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie navrhla obžalovat exposlance Wolfa za maření úředního rozhodnutí.

ilustrační snímek

Policie navrhla státnímu zástupci, aby obžaloval bývalého poslance Petra Wolfa z maření výkonu úředního rozhodnutí. Wolf, dříve odsouzený za dotační podvod, se...

30. března 2026  14:20,  aktualizováno  14:23

V Brně-Chrlicích připomněli slavného rodáka, fyzika Ernsta Macha

