Peklo se vrací na Výstaviště! Chlupatí démoni, oheň, řetězy a nově Pekelný kotel – Krampus show slaví 5. ročník!

Praha 30. října 2025 (PROTEXT) - Připravte se na noc, kdy ožívají démoni a peklo se otevře přímo v Praze. V sobotu 29. listopadu 2025 se venkovní část Výstaviště Praha promění v rej chlupatých potvor, těžkých řetězů, hromových zvonů a ohnivých show. Na oblíbené akci Krampus show letos slavíme už 5. ročník – a peklo bude větší než kdy dřív!

Na návštěvníky čeká více než 200 krampus čertů z legendárních rakouských průvodů i z Česka. Ti se postarají o pořádnou dávku adrenalinu, kterou pocítíte hned, jak spatříte jejich děsivé masky, smrduté kožichy a zuřivé pohledy. A chybět nebudou ani rakouské skupiny s tradičními maskami, které vám vezmou dech.

„Letos slavíme malé kulatiny a nebýt dvou přestávek v letech 2020 a 2021, už by to byl sedmý ročník. Je neuvěřitelné, že si tahle show nachází stále více a více svých diváků. A máme radost, že tuhle parádní akci organizujeme právě u nás na Výstavišti. Pro letošní ročník jsme si připravili novinku, které říkáme Pekelný kotel. Kapacitně omezený a ohraničený prostor pro ty nejodvážnější, starší 18 let, kteří se nebojí, že se čerti pustí ze řetězu. Věříme, že tenhle dárek diváci ocení,“ říká Renata Lišková z programového oddělení Výstaviště Praha. 

Rodinné odpoledne i noční peklo – dvě show, dvě úrovně děsu
 

?? Krampus Family Show – pro malé hříšníky

  • ?? 15:00 otevření areálu
  • ?? 16:30–18:00 hlavní průvod
  • ?? Pro děti 3–15 let (v doprovodu rodičů)
  • ?? Až 150 čertů a trasa dlouhá cca 600 m

Odpolední část je přizpůsobena dětem a citlivějším dušičkám. Krampusové jsou tu sice strašidelní, ale mírnější a je zde i příslib, že nebudou odnášet malé zlobivce do pekla. Malí návštěvníci se mohou těšit na malou odměnu od pekelných pomocníků a samozřejmě pro utvoření ještě lepší pekelné atmosféry jsou vítány dětské masky! 

?? Krampus Night Show – když se čerti utrhnou ze řetězu

  • ?? 19:00 otevření areálu
  • ?? 20:00–21:30 hlavní průvod
  • ?? Vstup od 15 letminimální výška 120 cm
  • ?? Pekelný kotel (18+) jen pro ty nejodvážnější

Večer patří odvážným duším, které se nebojí postavit zlu tváří v tvář. Během noční show budou krampusové doslova „utržení ze řetězu“ a vy se ocitnete bezpečně v nebezpečí. Zda poputujete v pytlích do pekla bude záležet jen na tíze hříchů, které si nesete! 

Novinkou letošního ročníku je zóna „Pekelný kotel “, kam smí vstoupit pouze dospělí 18+ s odvahou a speciální vstupenkou. Tam čerti neznají slitování: mohou vás poškádlit metlou, zatáhnout do průvodu nebo dokonce „unést“.

?? Krampus foto Zóna – vaše selfie z pekla
?? 12:00–19:00 – budova Rychta (vedle Bistra Artyčok)

Než začne show, můžete si pořídit originální fotku s krampusy jen pro sebe. Každý slot trvá 5 minut, focení je možné až pro 5 osob a doprovodí vás 1–3 čerti. Nezapomeňte si vzít vlastní masku – pekelný styling vašim fotkám dodá ten správný říz!

?? Upozornění: vstupenka na focení není vstupenkou na show.

Oheň, světlo a čertovské klobásy

V průběhu akce budou otevřeny dvě gastrozóny s horkými nápoji, ďábelskými klobásami, teplým čajem pro děti i dalšími pekelnými dobrotami. Nebude chybět ani světelný a ohňový doprovodný program a celým dnem vás provede moderátor Karel Kašák.

 

INFO VE ZKRATCE:
Kdy a kde

?? 29. listopadu 2025
?? Open-air část Výstaviště Praha – louka za Křižíkovými pavilony

?? Harmonogram:

  • 12:00–19:00 Krampus foto Zóna
  • 15:00–18:00 Krampus Family Show
  • 19:00–22:00 Krampus Night Show

 

Vstupenky – pekelně výhodně v předprodeji do 23. 11. 2025

Family show

  • děti 3–15 let: 150 Kč (po 24. 11. › 210 Kč)
  • od 15 let: 250 Kč (po 24. 11. › 320 Kč)
  • rodinné vstupné 2+2: 690 Kč (po 24. 11. › 890 Kč)
  • ZTP + doprovod: 250 Kč (po 24. 11. › 320 Kč)

Night show

  • děti do 15 let (min. 120 cm): 190 Kč (po 24. 11. › 250 Kč)
  • od 15 let: 290 Kč (po 24. 11. › 390 Kč)
  • ZTP + doprovod: 290 Kč (po 24. 11. › 390 Kč)
  • Pekelný kotel (18+): 350 Kč (po 24. 11. › 450 Kč)

 

Krampus foto zóna

  • Krampus foto zóna: 250 Kč / 5 minut 

 

Vstupenky zakoupíte online ZDE až do začátku akce nebo do vyprodání kapacity. Zakoupit je bude možné také na místě. Koupě vstupenek s platbou v hotovosti nebo kartou pouze u hlavního vchodu ze Stromovky u Maroldova panoramatu v den akce od 12 h. U ostatních vchodů koupě možná pouze online.

A ještě jedna rada: Nechte své čtyřnohé mazlíčky doma, pekelný rámus by je mohl vyděsit víc než samotné čerty.

Akce vzniká ve spolupráci s certi.cz. 

 

Partnery akce jsou: 

Magistrát hl. m. Praha, Pražská plynárenská, OC Stromovka, Pražská teplárenská /Veolia, Alza.cz a mediální partner Český rozhlas Praha.  
 

 

