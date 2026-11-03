Peklo se vrací před Průmyslový palác. Krampus show nabídne přes 200 čertů!

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  11:16
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Praha 3. listopadu 2026 (PROTEXT) - Zvonce se rozezní, řetězy zarachotí a prostor před nově zrekonstruovaným Průmyslovým palácem ovládnou stovky krampusů. V sobotu 21. listopadu 2026 se na Výstaviště Praha vrátí tradiční Krampus show, jedna z největších akcí svého druhu v České republice. Návštěvníky čeká celodenní program rozdělený na rodinnou Family show a večerní Night show, během nichž se představí více než 200 krampus čertů z českých i rakouských skupin. Po několika letech se pekelná podívaná přesouvá zpět před zrekonstruovaný Průmyslový palác. Elegantní secesní dominanta areálu vytvoří originální kulisu pro svět alpských čertů, ohňové efekty, kouřovou show a energický průvod masek, který každoročně láká tisíce návštěvníků všech generací.

„Krampus show není jen průvod masek. Je to jedinečný zážitek, který kombinuje tradici, divadlo, adrenalin i atmosféru velkolepé venkovní show. Letos navíc v kulisách jednoho z nejkrásnějších historických objektů Prahy,“ říká Renata Lišková z programového oddělení Výstaviště Praha.

Family Show pro nejmenší  
Program začne odpolední Family show určenou rodinám s dětmi. Výstaviště se otevře v 15 hodin a samotný průvod proběhne od 16 do 17.30 hodin. Čerti budou v této části programu umírněnější a děti si tak budou moci bezpečně užít první setkání s tajemným světem krampusů. Organizátoři navíc vyzývají malé návštěvníky, aby dorazili ve vlastních čertovských maskách a kostýmech. 

Doors open: 15.00 hod. 
Čas průvodu: 16.00–17.30 hod.

Night Show – tam, kde nestačí ani otčenáš!  
Po setmění převezme vládu Night show. Brány areálu se otevřou v 19 hodin a od 20 hodin vypukne naplno večerní průvod, ve kterém se představí stovky krampusů za doprovodu ohně, bubeníků, tanečnic, světelných efektů a dunivé hudby. Návštěvníci se mohou těšit na intenzivní strašidelnou atmosféru, která je každoročně jedním z hlavních lákadel celé akce a která nedá spát ani protřelým hříšníkům 18+!

Doors open: 19.00 hod. 
Čas průvodu: 20.00–21.30 hod. 

VIP rande s čerty!  
Novinkou letošního ročníku je možnost zakoupení vstupenky do VIP sekce přímo u pekelné brány. Právě tudy budou krampusové do průvodu přicházet a po skončení se stejnou cestou vracet zpět „do pekla“. Držitelé VIP vstupenek tak budou mít jedinečnou možnost zažít krampusy z bezprostřední blízkosti hned dvakrát během jednoho večera.

Groove Army vám zabubnuje na cestě do pekla!   
Atmosféru Krampus Show letos ještě více vygraduje bubenická formace Groove Army, která patří k nejvýraznějším bubenickým projektům na české scéně. Se svými energickými rytmy, moderními beaty a mohutným zvukem bubnů doslova rozpumpuje areál a dodá čertovskému průvodu i samotné show ještě intenzivnější rozměr. Jejich strhující vystoupení propojuje hudbu, pohyb a výraznou vizuální stránku, takže návštěvníci nebudou jen diváky, ale stanou se součástí pulzujícího rituálu plného adrenalinu, emocí a nezaměnitelné festivalové atmosféry.

Odkud se čerti slétnou?  
Mezi potvrzenými účastníky nechybí známé české ani rakouské skupiny, například Krampus a čerti z Litoměřicka, Čerti Kraslice, Eligor, Certi.cz, Krampus Budweis, Dark Devils nebo rakouský Krampusverein Diabolos Sandl. Celkem se na Výstavišti představí více než dvě stovky masek a desítky performerů. 

Pekelné dobroty i horké nápoje 
K pekelné atmosféře tradičně přispěje také tematická gastrozóna s horkými nápoji, občerstvením a dalšími specialitami, které návštěvníkům pomohou zvládnout listopadový večer ve společnosti krampusů. 

Vstupenky jsou již v prodeji s tím, že zvýhodněné ceny platí do 15. listopadu 2026, tak pospěšte!

FAKTA 
Termín: 21. listopadu 2026 
Místo: prostranství před Průmyslovým palácem, Výstaviště Praha 
Počet účinkujících: více než 200 krampus čertů z ČR a Rakouska

Ceny do 15.11. 2026 
Family show: 
dítě do 3 let (nutná vstupenka!) 0,- Kč 
dětské vstupné (3-14 let) 150 Kč 
základní vstupné (od 15 let) 260 Kč 
rodinné vstupné (2+2) 690 Kč

Night show: 
základní 290 Kč 
VIP sekce 690 Kč

Od 16.11. 2026 
Family show: 
dítě do 3 let (nutná vstupenka!) 0,- Kč 
dětské vstupné (3-14 let) 220 Kč 
základní vstupné (od 15 let) 340 Kč 
rodinné vstupné (2+2) 950 Kč 

Night show: 
základní 390 Kč 
VIP sekce 790 Kč

Vstupenky: v prodeji prostřednictvím Fairplay.events zde. 

Zdroj: Výstaviště Praha

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59902.

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