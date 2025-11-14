Penam podruhé mezi elitními značkami Czech Superbrands

Ocenění Superbrands odráží sílu, odhodlání, inovace a odpovědnost oceněných značek, které se řadí mezi elitu na českém trhu. Aby se značky mohli zařadit mezi vybrané značky klubu Superbrands, musí projít náročným trojstupňovým výběrovým procesem. Zákazníky a obchodní partnery si získávají vynikajícími výsledky, brandem postaveným na silné strategii, ale také příběhy, které jsou výjimečné a inspirující. Ty jsou sepsány v ročence Superbrands, která pravidelně opisuje historii, inovace a klíčové hodnoty oceněných značek. „Jsme hrdí, že jsme se mezi oceněnými značkami ocitli už podruhé. Je to pro nás potvrzení, že naše práce má smysl a že značka Penam patří k elitě českého trhu,“ říká Martin Dolský, ředitel marketingu, který cenu přebíral.
O programu
Superbrands je nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek. Titul Superbrands je znakem speciálního postavení a uznáním speciální pozice značky na lokálním trhu. Pečeť Superbrands získávají značky s vynikající pověstí – zákazníci si s nimi spojují významné hodnoty a mají k nim osobní vztah. Od svého vzniku ve Velké Británii si projekt získal celosvětové uznání a dnes je cena Superbrands uznávána jako speciální ocenění, které na základě sjednocených kritérií a metod každoročně identifikuje nejlepší z nejlepších značek ve více, než 85 státech na 5 kontinentech.
Zdroj: Penam