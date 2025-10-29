PENNY otevřelo nové logistické centrum ve Smiřicích

„PENNY je díky výrazným investicím nejdynamičtěji se rozvíjejícím řetězcem v Česku. Plníme tak náš cíl, kterým je být zákazníkům co nejblíže. Nové logistické centrum je nezbytným zázemím, které nám umožní plynule zásobovat rozvíjející se síť našich prodejen. Naše nejnovější investice zároveň přispívá k vytváření nových pracovních míst v důležitém českém regionu,“ uvedl Florian Naegele, CEO PENNY ČR.
Nové logistické centrum má rozlohu 25.000 metrů čtverečních, což odpovídá ploše 3,5 fotbalových hřišť. Disponuje kapacitou 24.500 palet a bude obsluhovat až 90 regionálních prodejen PENNY. Díky výhodné poloze mezi Hradcem Králové a Jaroměří se zkrátí vzdálenost při cestě zboží za zákazníky, a to v průměru o 6,5 %. To přinese nejen lepší flexibilitu a kvalitu v zásobování prodejen, ale i pozitivní dopad na životní prostředí. Celková úspora emisí CO2 tak za celou logistickou síť představuje více než 1000 tun ročně.
„Otevření logistického centra ve Smiřicích nám umožní rychlejší a efektivnější zásobování nejen v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, ale i v okolí Krkonoš, Jeseníků a severní části Vysočiny,” říká Radek Hovorka, CFO PENNY ČR.
Provoz skladu bude zajišťovat osmdesátičlenný zaměstnanecký tým PENNY. “V personálním obsazení mistrů a mistrových v tomto skladu máme rovnoměrné zastoupení žen i mužů,” doplňuje Hovorka.
Moderní technologie i důraz na udržitelnost
Celková koncepce výstavby navazuje na nejnovější požadavky na konstrukci dle standardů skupiny REWE a PENNY Česká republika. PENNY v moderním skladu investovalo do mnoha technických inovací, které výrazně zvyšují efektivitu a napomáhají udržitelnosti. Novinkou je speciální zchlazovací dopravník na přepravní boxy pro čerstvé maso a mražené zboží. Vysokou míru efektivity přináší instalace spádového regálu, jež představuje v rámci PENNY dosud největší instalaci. Celý provoz je navržen tak, aby minimalizoval spotřebu energie. Osvětlení se automaticky reguluje pomocí senzorů, zároveň je v celém objektu dostatek přirozeného denního světla, vzduchová clona při otevření dveří zabraňuje úniku tepla či chladu. Díky promyšlenému uspořádání skladu se zkracují i přepravní vzdálenosti manipulačních vozíků, což přináší další úspory.
V areálu je vybudována retenční nádrž pro zadržování dešťové vody, která pomáhá udržovat vodu v krajině a postupně ji odvádí zpět do Labe. Objekt je zároveň vybaven fotovoltaickou elektrárnou s bateriovým úložištěm, úspornými vodními zařízeními a využívá zbytkové teplo z technologií skladu pro vytápění. Kromě výše uvedeného dbá PENNY také na komfortní pracovní prostředí, pro zaměstnance byla zřízena kantýna, relaxační zóna, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla či zastřešená kolárna.
„Jsem rád, že se Královéhradecký kraj stává dějištěm takto významných investic. Nové logistické centrum PENNY ve Smiřicích přináší nejen nová pracovní místa, ale i moderní technologie šetrné k životnímu prostředí. Takové projekty ukazují, že ekonomický rozvoj a udržitelnost mohou jít ruku v ruce,“ uvedl Petr Koleta, hejtman Královéhradeckého kraje.
Nové logistické centrum aspiruje na zisk certifikátu BREEAM v nejvyšším stupni, který hodnotí stavby v oblasti energetické náročnosti, emisí, využití materiálů či hospodaření s vodou a odpady. Celý areál obklopuje specifická zeleň, která je méně náročná na závlahu, umístěno je zde také broukoviště, které v blízké budoucnosti doplní včelí úly.
„Pro město Smiřice je příchod takto významného investora velkým přínosem. PENNY během celé výstavby projevilo maximální vstřícnost vůči městu i jeho obyvatelům. Věřím, že nové logistické centrum bude dlouhodobě podporovat rozvoj našeho regionu,“ doplnil Pavel Seidl, starosta Smiřic.
O společnosti PENNY MARKET Česká republika
Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou z největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market v roce 1997 a zaměřil se zejména na rozvoj prodejní sítě v regionech. Díky tomu dnes provozuje více než 430 prodejen, tedy nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 7000 zaměstnanců. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta.