PENNY v České Lípě otevřelo dřevěnou prodejnu. Uhlíkovou stopu snižuje až o 80 %

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Česká Lípa 23. července 2026 (PROTEXT) - V České Lípě otevřela prodejna, která ukazuje, jak může vypadat budoucnost českého retailu. Na místě původního objektu postavilo PENNY novou celodřevěnou prodejnu, jejíž výstavba přináší výrazně nižší uhlíkovou stopu, úspornější provoz i kvalitnější prostředí pro zákazníky a zaměstnance. Projekt je součástí dlouhodobé strategie společnosti zaměřené na udržitelnější výstavbu a modernizaci obchodní sítě po celé České republice.

Symbolika místa přitom není náhodná. Právě v České Lípě vznikla stavba, jejíž hlavním materiálem je dřevo, obnovitelná surovina, která představuje jednu z nejefektivnějších cest k dekarbonizaci stavebnictví. Národní strom tak symbolicky propojuje název města s filozofií projektu postaveného na respektu k přírodním zdrojům a odpovědném podnikání.

„Maloobchodní prodejny jsou součástí každodenního života milionů lidí. O to větší odpovědnost máme za to, jakým způsobem je stavíme a provozujeme. Dřevostavby pro nás nejsou jednorázovým experimentem, ale dlouhodobou cestou, jak snižovat dopad našeho podnikání na životní prostředí a zároveň vytvářet příjemnější prostředí pro zákazníky i zaměstnance. Za několik let jsme v této oblasti získali cenné know-how, které dnes sdílíme i v rámci skupiny REWE. PENNY se tak stalo inspirací také pro sesterskou společnost BILLA, která naše zkušenosti využívá při rozvoji vlastních udržitelných stavebních projektů,“ říká Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení společnosti PENNY.

Dřevo místo betonu. Cesta k nižším emisím

Původní prodejna již neodpovídala současným požadavkům na velikost ani technické parametry moderního obchodu. PENNY proto přistoupilo k její kompletní demolici a výstavbě nové generace prodejny založené na celodřevěné nosné konstrukci.

Během osmi měsíců stavby se využilo téměř 400 m3 dřeva. Právě použití obnovitelného stavebního materiálu přináší největší environmentální přínos projektu. Ve srovnání s konvenční výstavbou dokáže celodřevěná konstrukce snížit uhlíkovou stopu budovy až o 80 %.

Dřevo však nepřináší výhody pouze při samotné výstavbě. Díky svým přirozeným izolačním vlastnostem pomáhá také snižovat energetickou náročnost provozu až o 20 %. Výsledkem jsou nižší emise, efektivnější hospodaření s energiemi a příjemnější vnitřní klima.

Vedle environmentálních benefitů potvrzují zkušenosti i pozitivní vliv dřevostaveb na komfort uživatelů. Vnitřní prostředí je stabilnější, přirozenější a celkově příjemnější. To oceňují zákazníci stejně jako naši zaměstnanci,“ doplňuje Václav Šíma.

Technologie, které šetří energii každý den

Nová prodejna kombinuje přírodní stavební materiály s moderními technologiemi. Součástí objektu je chladicí systém EASY COOL společnosti Viessmann s rekuperací tepla a chladu, který umožňuje efektivně využívat energii vznikající při provozu chladicích zařízení. Celý objekt je vybavený LED osvětlením a energeticky úspornými systémy řízení provozu. Na parkovišti jsou navíc k dispozici nové dobíjecí stanice pro elektromobily, které podporují udržitelnější mobilitu zákazníků regionu.

Česká Lípa je součástí větší změny

Prodejna v České Lípě navazuje na již realizované dřevěné prodejny PENNY ve Skutči, Ždírci nad Doubravou a Hrádku u Rokycan. Společnost zároveň připravuje další obdobné projekty například v Přelouči a Blatné. V Českém Brodě pak vznikne rozšířená prodejna s celodřevěnou stropní konstrukcí.

PENNY tak potvrzuje, že udržitelnější stavebnictví není otázkou jednotlivých pilotních projektů, ale stává se standardní součástí rozvoje celé sítě. „Využívání obnovitelných materiálů představuje jednu z největších příležitostí, jak snížit environmentální dopady retailového stavebnictví. Naším cílem je přenášet tyto principy do co největší části nových projektů a dlouhodobě měnit podobu moderního maloobchodu v České republice,“ uzavírá Václav Šíma.

 

Zdroj: Penny Market s.r.o.

 

 

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