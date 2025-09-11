Penta Real Estate a Bureš & partneři zakládají společný podnik – Flet. Nastaví nový standard nájemního bydlení v Česku

Praha 11. září 2025 (PROTEXT) - Penta Real Estate kupuje poloviční podíl ve firmě vedené expertem na nájemní bydlení Davidem Burešem. Zároveň se změní název z Bureš & partneři na Flet. Společný podnik chce posunout trh nájemního bydlení na novou úroveň a přinést výhody investorům, vlastníkům i nájemcům.

Penta Real Estate si vybrala firmu Bureš & partneři, nyní už Flet, protože jako jediný hráč na trhu nabízí komplexní balíček služeb. Investorům radí již ve fázi výběru a nákupu vhodné nemovitosti, pomáhá s financováním, rekonstrukcemi, správou nemovitosti, řízením vztahů s nájemci a dlouhodobým servisem. Nájemci zase mají jistotu rychlého vyřízení svých požadavků, např. oprav nebo havárií, a férového a předvídatelného přístupu, takže si mohou užívat vysoce kvalitní a klidné bydlení bez zbytečných starostí.

„Flet plní u investic do nemovitostí tu stejnou službu jako Booking.com v případě dovolených. Je to služba, která vám pomůže z široké nabídky bytů vybrat ty nejlepší, ochrání vás před největšími riziky, která jsou s nákupem spojená, a zajistí, aby vám byt přinášel zajímavou rentu v období, kdy ho nevyužíváte pro sebe nebo své blízké,“ říká David Musil, Country Managing Director společnosti Penta Real Estate.

„Na trhu působíme 25 let. Za tu dobu jsme získali zkušenosti, zdokonalovali naše know-how, vybudovali stabilní tým i důvěru klientů, kteří jsou s naším servisem spokojení. Tento dlouhodobě budovaný základ je pro nás odrazovým můstkem k další etapě rozvoje, do které vstoupíme s novým silným partnerem Pentou Real Estate,“ říká David Bureš, zakladatel a CEO Flet.

Společnost aktuálně spravuje více než 700 bytů převážně v Praze. „Správa stovek bytů je velký závazek. Zahrnuje nespočet každodenních úkonů a rozhodnutí, od technických oprav přes administrativu až po komunikaci s vlastníky a nájemci. Díky našemu zkušenému týmu dokážeme tento komplexní proces zvládat s maximální péčí a odpovědností, aby byli spokojeni jak vlastníci bytů, tak lidé, kteří v nich žijí a mají své domovy,“ popisuje David Bureš. 

Společná vize

Trh nájemního bydlení zažívá v posledních letech rychlý rozvoj. Vizí společnosti Flet je posunout nájemní bydlení a investice do něj na novou úroveň.

Penta Real Estate má za sebou několik pilotních projektů ve spolupráci s dlouhodobými správci nájemního bydlení. Tímto krokem rozšiřuje služby pro své zákazníky a dále prohloubí své know--how v oblasti nájemního bydlení.

V Česku je řada lidí, kteří uvažují o nákupu bytu, protože ho vnímají jako výhodnou investici, ale část z nich odrazují právě starosti spojené se správou majetku, řízením vztahů s nájemci a časovou náročností s tím spojenou. „Mohl bych to ilustrovat na vlastním příkladu. Pracuji v oboru, vím, co bych měl jako vlastník nemovitosti dělat, ale jsem hodně vytížený a nemám na to čas. Se službou Flet všechny tyto obavy a rizika odpadají,“ dodává David Musil

Zájemcům o investování do nemovitostí Flet celý proces výrazně zjednodušuje. „Naším cílem je, aby byly investice do nemovitostí dostupné online a celý proces uživatelsky přívětivý – stejně jako je dnes třeba nakupování v e-shopu. Zájemcům o tyto investice poskytneme platformu s nejvhodnějšími byty napříč celým trhem. Náš tým sleduje tisíce nabídek na trhu, ze kterých vybíráme ty nejlepší, navíc díky vztahům s developery se často dostaneme k nejvýhodnějším příležitostem dříve než ostatní,“ přibližuje David Bureš. 

Společná iniciativa vychází z reálných potřeb lidí: od chytrých dispozic přes energetickou úspornost až po služby, které dělají z bytu skutečný domov. Spojení know-how obou společností tak nastavuje nový standard, jenž kombinuje vyšší výnos pro investory s lepší kvalitou života pro nájemce.

O Pentě Real Estate

Penta Real Estate je jedna z platforem středoevropské investiční skupiny Penta, která byla založena v roce 1994.

Realitní divize Penty, která se zaměřuje zejména na segment kanceláří, bytů a retail, má v současnosti více než 20 projektů v České republice a na Slovensku. V roce 2023 přesáhla hodnota aktiv Penta Real Estate 1,46 miliard eur.

O společnosti Flet

Firmu Flet (dříve Bureš & partneři) tvoří tým profesionálů specializujících se na vyhledávání, financování, rekonstrukce, pronájem a správu investičních nemovitostí v Praze. Klientům pomáhají získat z nemovitosti maximální výnos a s 25 lety praxe a více než 700 byty ve správě patří v České republice mezi špičku. Hledají způsob, jak klientům zlepšit život a naplnit jejich sny o finanční nezávislosti. Nabízejí komplexní přístup od stanovení klientova cíle až po jeho naplnění, přičemž zásadní je přátelské prostředí, férové jednání a jasná vize. Více na www.flet.cz.

 

